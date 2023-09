Novibet bônus: Até R$300 + 30 rodadas grátis

O Novibet bônus é uma interessante promoção para novos usuários: até R$300 + 30 rodadas grátis.

Saiba como funcionam os bônus da Novibet. Confira o melhor código promocional Novibet e demais detalhes para os novos jogadores da casa de apostas.

Quais são os bônus Novibet disponíveis?

Ao fazer o cadastro no site da Novibet Brasil, os novos usuários podem obter uma bonificação de 100% do valor do primeiro depósito. Limitado a R$300, este bônus dá a chance do apostador conferir melhor as diversas modalidades disponíveis.

O valor do crédito de apostas, portanto, dependerá do primeiro depósito. Todavia, a casa também oferece mais 30 rodadas grátis em jogos selecionados. Ademais, a casa oferece também uma bonificação exclusiva para sua seção de cassinos.

Na tabela abaixo, confira os detalhes dos Novibet bônus disponíveis para novos clientes:

Área do bônus Descrição e valor do bônus Novibet Código bônus Novibet Esportes 100% do primeiro depósito até R$300 + 30 rodadas grátis NOVIGOAL

Esses exemplos demonstram apenas algumas das ofertas atualmente disponíveis. Assim, recomendamos que você visite a página de promoções do site, a fim de conferir todas as ofertas ativas.

Novibet bônus de boas vindas em esportes: 100% até R$300

Para os fãs de apostas esportivas, o bônus Novibet oferece uma forma de começar a apostar na casa com o pé direito. Para começar, vale destacar que não é necessário informar um código promocional Novibet. Isso ocorre, pois a promoção está disponível para todos os novos usuários cadastrados no site.

Dessa forma, sendo um novo cliente, então, basta fazer um depósito de pelo menos R$50. Após a transferência ser concluída, a casa disponibilizará a bonificação na conta do apostador. Ou seja, se você deposita R$50, ganha mais R$50 em créditos de apostas. Logo, o seu saldo vai para R$100 para apostar em qualquer modalidade esportiva.

Acontece que, para ser elegível à promoção de boas vindas, os eventos adicionados ao seu cartão de apostas devem ter odds mínimas de 1.50. Outro ponto que vale a pena mencionar é que, mesmo depositando R$500 inicialmente, o bônus total recebido será de R$300, que é o teto da promoção.

Vale saber que o valor do bônus Novibet é condizente com o mercado, uma vez que representa a média praticada pelas casas de apostas. Para obter mais detalhes sobre isso, não deixe de conferir outros exemplos de promoções no nosso artigo sobre melhores casas de apostas.

Como obter o bônus de boas vindas para apostas esportivas?

Como já mencionamos, para conseguir a bonificação, os usuários não precisam de um código promocional Novibet. Sendo assim, liberar a promoção torna-se um processo ainda mais simples e prático. Então, para ajudá-lo a entender melhor como funciona, veja o passo a passo completo abaixo:

Primeiramente, acesse o site da Novibet Brasil clique em Cadastre-se. NInforme os seus dados cadastrais e o código promocional NOVIGOAL. Depois de criar a sua conta, faça login e o primeiro Depósito .

Feito isso, o crédito de apostas será adicionado à sua conta automaticamente, dobrando o valor depositado. Em geral, isso ocorre tão logo o pagamento seja compensado — sendo que é feito de forma automática. Portanto, após isso, você estará apto para fazer suas apostas com o valor adicional, com o código promocional Novibet.

Saiba mais detalhes na nossa página sobre melhores sites de apostas com bônus.

Termos e condições do bônus de boas vindas esportivo

Para conferir as condições oferecidas no Novibet bônus de boas vindas, os usuários devem ter atenção para alguns detalhes. Isso, pois, se aplicam regras específicas — como ocorre em qualquer outro site de apostas esportivas. Pensando nisso, listamos abaixo os principais termos e condições desta promoção.

A bonificação é exclusiva para novos usuários, residentes no Brasil.

Apenas pessoas maiores de 18 anos podem criar uma conta no site.

O depósito mínimo elegível é de R$50, sendo que se qualificam apenas as modalidades de pagamento, exceto Neteller e Skrill.

Para liberar o crédito de apostas para saque, os jogadores devem cumprir um rollover de 5x o valor do depósito + bônus. Os eventos selecionados devem ter odds mínimas de 1.50.

O prazo máximo para que as apostas sejam resolvidas é de 60 dias. Após isso, o bônus e os retornos por ele gerados podem ser revogados a critério da empresa.

Lembrando que estas referem-se apenas às principais regras de uso do bônus. Portanto, recomendamos que visite o site da Novibet Brasil, a fim de conferir todos os termos e condições na íntegra.

Novibet bônus: como conseguir?

Via de regra, para utilizar o crédito extra de apostas de até R$300, é só seguir os passos resumidos abaixo:

Em primeiro lugar, acesse o site da Novibet Brasil Então, faça o seu cadastro no site com código promocional NOVIGOAL. Depois disso, efetue o primeiro depósito, observando as regras da oferta. Nesse ponto, aguardo o valor ser creditado em sua conta. Em seguida, é só navegar pela seção de apostas esportivas e selecionar um evento com odds de 1.50 ou mais. Para cumprir os requisitos de saque, aposte 5x o valor do depósito somado ao bônus.

Viu como é simples? Não se esqueça, porém, de consultar as demais regras gerais da promoção e de uso do site. Quer saber mais detalhes sobre como criar seu login? Veja nosso artigo sobre Novibet cadastro.

Atendimento ao cliente

No caso de haver dúvidas sobre o bônus Novibet ou da utilização de um código promocional Novibet, por exemplo, você pode utilizar o suporte da plataforma. Aliás, a empresa fornece diversos canais para tirar dúvidas e/ou solucionar problemas que eventualmente ocorram durante o uso da plataforma.

A primeira delas — e mais comum entre todas — é o chat ao vivo. Aliás, os apostadores brasileiros encontram atendimento totalmente em português, o que pode ser muito útil. Outra vantagem deste método é que ele está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Além do suporte em tempo real, os usuários que preferirem, também podem entrar em contato por e-mail.

Nossa análise da Novibet Brasil

Em nossa avaliação sobre a operadora e o Novibet bônus, notamos que se trata de uma escolha interessante para apostadores. Em termos de plataformas para fazer apostas online, a casa está entre os maiores sites do mercado.

Seus diferenciais vão desde um catálogo interessante de modalidades esportivas e mercados para apostar, até uma plataforma de apostas moderna, prático de usar e bastante segura.

Com os recursos extras, como cash out e LiveStream, os apostadores podem fazer apostas ao vivo com muito mais qualidade. A única ressalva é que, embora haja um Novibet app disponível para sistemas Android, usuários iOS podem ficar na mão.

Mesmo assim, o site é responsivo, o que significa que ele se adapta bem aos diferentes tipos de telas. Com isso, os usuários de iPhone ou iPad, por exemplo, não precisam baixar um Novibet app para fazer suas apostas online. Para tanto, é só acessar o site através do navegador do próprio dispositivo.

Por fim, o que torna a casa interessante, sobretudo do ponto de vista de novos usuários, são os bônus de boas vindas. Disponível tanto para apostas esportivas quanto para jogos de cassino, o crédito extra traz uma vantagem inicial bem interessante.

O que gostamos O que não gostamos Amplo catálogo de modalidades e mercados Falta um aplicativo móvel para sistema iOS Odds interessantes Pouca variedade de métodos para saque Bônus de boas vindas para esportes e cassino





Perguntas frequentes sobre o Novibet bônus

Nas seções abaixo, trouxemos um guia rápido com perguntas e respostas comuns sobre a operadora e o bônus Novibet. Informe-se melhor sobre o código promocional Novibet:

Novibet é confiável?

Sim, a Novibet é confiável. Isso porque a empresa é licenciada e regulamentada pela Autoridade de Jogos de Malta.

Novibet é segura?

Sim, além de confiável, a casa também é segura. Para começar, o site é criptografado, trazendo maior segurança para as informações trocadas na plataforma entre o usuário e a casa. Depois, porque a empresa conta com sistemas de pagamento seguros e políticas rígidas de Jogo Responsável, tanto no site quanto no Novibet app.

Como funciona o bônus na Novibet?

O bônus de boas vindas da Novibet está vinculado ao primeiro depósito no site. Assim sendo, os usuários que fizeram o seu cadastro recentemente no site, ao fazerem o primeiro depósito elegível, podem dobrá-lo, obtendo até R$300 em créditos de aposta.

Como funciona a Novibet?

A Novibet é uma casa de apostas e cassino online. Como tal, os usuários podem fazer suas apostas online ou jogar na seção de cassino. Sendo que basta ter 18 anos ou mais, para se cadastrar no site, e fazer um depósito inicial para começar a palpitar.

Como resgatar bônus Novibet?

Seguindo o passo a passo que listamos no guia acima, você pode obter a bonificação oferecida pela casa. Basicamente, basta criar uma conta no site com código promocional Novibet, fazer o primeiro depósito e cumprir os requisitos de saque. Demais regras também se aplicam à promoção.

O que é rollover de bônus em casas de apostas?

Simplificadamente, um rollover de bônus nada mais é do que os requisitos de apostas. Ou seja, trata-se das regras que devem cumprir os jogadores para retirar o valor do bônus e os retornos obtidos com sua ajuda. No caso da Novibet, ele significa que o usuário deve apostar 5x o valor do depósito, somado ao bônus, para então poder efetuar o saque do crédito de apostas.

