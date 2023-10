Novibet apostas: Entenda passo a passo como funciona

Confira uma análise completa do que você vai encontrar no site da Novibet apostas.

Conheça as principais opções de Novibet apostas esportivas e como são feitos os saques e depósitos. Veja também o bônus de boas vindas da casa com o código promocional Novibet.

Como funciona a Novibet apostas?

A Novibet funciona como uma casa de apostas tradicional. Portanto, você necessita primeiramente de um cadastro para ter acesso a todos os recursos.

Este registro é uma forma de proteger seu saldo e também de manter uma experiência privada. Sem vazamento das suas informações. Além do cadastro, é necessário também um depósito, para que você tenha uma quantia para usar nas apostas. Aliás, para saber mais sobre como abrir sua conta, veja nossa página de Novibet cadastro.

Outro ponto importante é que o seu retorno na Novibet apostas é com base no que está estipulado nas odds do palpite. Você vai receber de acordo com a cotação do evento e da quantia que você usou na aposta.

Para saber mais sobre nossa opinião sobre a casa de apostas, veja nossa review na página Novibet Brasil. Além disso, confira nossa comparação entre Betano ou Novibet para ver qual se adapta melhor ao seu estilo de apostas.

Como apostar em futebol na Novibet apostas?

A Novibet apostas esportivas conta com um catálogo extenso. Porém, o futebol é o grande destaque da plataforma. Somente em acesso o site você já vai encontrar algumas partidas para apostar.

Só que caso você queira buscar outras competições é preciso alguns cliques para chegar a a este palpite. É um processo muito simples de compreender, como você confere no passo a passo a seguir:

Faça o login no site da Novibet apostas; Clicar em futebol no menu de modalidades esportivas; Escolher um campeonato para apostar; Clicar nas odds do mercado de uma das partidas; Definir o valor da aposta e confirmar.

Depois disso você pode acompanhar ao vivo as apostas e utilizar o cash out se desejar.

O que posso apostar em futebol na Novibet?

Por ser o esporte de maior destaque da Novibet apostas, você tem também mais mercados a disposição em cada uma das competições.

A oferta começa pelas apostas futuras. Neste caso, você aponta situações para o desfecho da competição. Entre as possibilidades tem quem vai ser o campeão, os rebaixamentos, top 4, artilheiros e muito mais.

Já durante os eventos a lista varia entre apostas para resultados e também estatísticas do evento. Nas opções estão:

Handicap

Acima/abaixo

Linha de jogo

Dupla-chance

Empate anula aposta

E muito mais

Campeonatos como Premier League, Champions League e Brasileirão contam com mais mercados. Porém, você vê possibilidade de apostas para as mais variadas competições do Mundo. Veja mais dicas no nosso artigo com dicas da Novibet para iniciantes.

Quais são os bônus de boas vindas da Novibet?

Os bônus de boas vindas são comuns nos mercados de apostas. Essas ofertas permitem que você tenha uma quantia extra para começar a experiência no site.

Só que todas as ofertas estão sujeitas a termos e condições. Isso significa que você deve ter que usar uma determinada quantidade de vezes e em odds selecionados para ter o saque liberado.

Portanto, este rollover, assim como o prazo, precisam ser avaliados juntamente com o valor do bônus de boas vindas. Veja mais detalhes na página Novibet bônus.

Na sequência você vai ver como funciona esta oferta da Novibet apostas.

Oferta de apostas esportivas

O principal bônus de boas vindas disponível na Novibet apostas é o para esportes. Nesta promoção, o usuário recebe até R$ 300 para usar em palpites, além de 30 rodadas grátis.

A oferta funciona com 100% em cima do primeiro depósito. Isso significa que se você depositar R$ 200, receberá outros R$ 200 para apostar. Segue nessa prática até o valor máximo de R$ 300.

Para participar desse bônus de boas vindas de apostas esportivas é necessário seguir alguns termos. Entre os principais estão:

Ter mais de 18 anos

Ser residente do Brasil

Utilizar pelo menos 5 vezes o valor da soma do depósito + o bônus

Fazer apostas em odds de no mínimo 1.50

Você pode conferir mais detalhes e condições do bônus de boas vindas diretamente da página de promoções da Novibet apostas.

Como usar o código promocional Novibet?

Na Novibet não é necessário o uso de um código promocional para participar da oferta de boas vindas. O bônus é disponível para todos os usuários que se cadastrarem na plataforma.

O funcionamento é simples e similar ao de muitas outras casas de apostas esportivas. Confira abaixo o passo a passo da oferta da Novibet:

Acesse o site oficial da Novibet apostas; Faça o cadastro com o código promocional Novibet NOVIGOAL Realize um depósito; Quando a transferência for concluída, o bônus também será adicionado. Conclua o rollover com a quantidade de apostas dos termos e condições. Depois de concluir estes passos, você poderá usar da forma que quiser o bônus, inclusive sacar.

Confira mais informações na nossa página sobre código promocional Novibet.

Como fazer um depósito na conta?

Para poder ter acesso a todas as funções do Novibet apostas é necessário fazer um depósito. Somente depois desta etapa é que você recebe o bônus de boas e vindas e consegue fazer os palpites.

Antes de tudo, é necessário ter um cadastro no site. Depois disso, é só seguir este passo a passo para fazer um depósito na Novibet:

Acesse o site Novibet com seu login e senha; Clique no botão vermelho “Depósito”, no alto da página; Escolha um método de pagamento e clique novamente em “depósito”; Defina o valor da transferência; Conclua a transação através do método escolhido.

Como fazer um saque?

Após a utilização no site, caso deseja retirar parte do valor ou todo o saldo, basta acessar a página de retirada da Novibet.

O processo de saque também é muito simples e conta com etapas similares ao do depósito, como você observa no guia abaixo:

Faça login na Novibet ; Em seguida pode clicar em conta ou depósito; Neste momento, você vai selecionar a opção “sacar” no menu superior; Depois disso basta escolher o método de retirada; A última etapa consiste em definir o valor e colocar as informações do local de destino da quantia.

Vale destacar que a Novibet pode exigir que você confirme a sua identidade antes de realizar o primeiro saque. Para isso, é necessário enviar comprovante da sua documentação.

Qual o valor mínimo para apostar na Novibet?

Na Novibet apostas você pode escolher entre diversos métodos para depósitos. Cada um conta com valores mínimos e máximos para a transferência. No entanto, a partir de R$ 20 já é possível fazer depósitos no site.

Já no momento de apostar, o valor mínimo de um palpite é de R$ 0.50.

O que é o Novibet app?

Os aplicativos de apostas estão cada vez mais comuns atualmente. Uma das opções disponíveis neste mercado é o Novibet app.

Trata-se do aplicativo de apostas da Novibet, que pode ser baixado para Android. O download é feito exclusivamente no site de apostas.

Com o app, você consegue fazer apostas, depósitos e saques. Todos os recursos da versão de computador também estão presentes no aplicativo. As informações estão no artigo sobre Novibet app.

Já se o seu aparelho for iOS ou você não queira baixar um app, o caminho é acessar o site da Novibet pelo navegador. Você vai encontrar uma página totalmente adaptada a sua tela, com todos os ícones, números e detalhes ajustados para uma melhor visualização.

Como entrar em contato com o atendimento ao cliente da Novibet?

O quesito atendimento também precisa ser considerado. A Novibet traz uma lista de opções para você falar com o suporte sobre dúvidas e eventuais problemas.

Entre as possibilidades de atendimento estão:

Chat ao vivo

E-mail

Messenger

Para falar com o suporte da Novibet também é prático. A mais prática é através do ícone de mensagem que aparece ao lado do seu login.

Perguntas frequentes Novibet apostas

Confira as principais perguntas sobre o site Novibet apostas.

A Novibet é segura?

Sim. A Novibet conta com licença da Malta Gaming Authority, com o código: MGA/CRP/186/2010. Isso indica boas práticas do site de apostas esportivas. Além disso, a casa já está consolidada no mercado.

Qual a melhor aposta da Novibet?

A melhor aposta depende de dois fatores. O primeiro é o seu conhecimento sobre os eventos e os mercados. Você deve focar nas opções que você tem maior capacidade de análise.

O segundo ponto é avaliar se as odds estão compatíveis com a real probabilidade do resultado acontecer.

A Novibet tem cash out?

A Novibet conta com a opção de cash out para as apostas ao vivo. Isso permite que você cancele um palpite em andamento. Desta forma, você fica com o valor parcial, mas não precisa mais aguardar até o final do jogo.

Quais os métodos de pagamentos da Novibet?

Na Novibet você consegue fazer depósitos com alguns dos métodos mais tradicionais. É possível usar Pix, boleto bancário, transferência e também carteiras como Safetypay, Skrill e Neteller.

