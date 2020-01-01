تأثير كورونا على دوري أبطال آسيا .. اجتماع منتظر لتحديد موقف البطولة

نستعرض لكم تحديث مستمر بشأن تأثير مرض كورونا على بطولة دوري أبطال آسيا

حالة تخبط كبيرة يعيش العالم حاليًا بسبب فيروس كورونا الذي بدأ في اجتياح العديد من الدول مؤخرًا، مما أثر بشكل واضح على كرة القدم وبالفعل هناك العديد من البطولات قد تأثرت بسبب هذا المرض.

أحد أبرز البطولات التي بدأ التأثير عليها مؤخرًا هي بطولة دوري أبطال آسيا النسخة الحالية 2020، والتي تُعاني خلال الفترة الحالية من تضارب الأنباء والتقارير حول مصير البطولة.

البداية كانت عندما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم 5 فبراير الجاري بعد اجتماع عاجل تأجيل مباريات الأندية الصينية في دوري أبطال آسيا حتى أبريل المقبل نتيجة لانتشار فيروس كورونا.

المزيد من الفرق

وكان من المفترض أن تبدأ أندية جوانغجو إيفرغجراند (بطل آسيا مرتين)، وشنجهاي شينهوا، وشنجهاي سيبج، وبكين، مسيرتها عندما تنطلق منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال منتصف الشهر.

الأمر لم يتوقف هنا، حتى وصل إلى وجود تقارير تؤكد صعوبة إقامة بعض المباريات في المسابقة بين بعض الفرق سواء في شرق أو غرب آسيا.

الاتحاد الآسيوي يكشف موقفه من تأجيل مباريات دوري الأبطال.. واجتماع لاتخاذ القرارات

وفيما يلي نستعرض لكم تحديث مستمر بشأن تأثير مرض كورونا على بطولة دوري أبطال آسيا ..

البحرين والكويت يرفضان استقبال الأندية الإيرانية

قدم الاتحاد البحريني لكرة القدم اعتذاره عن عدم استضافة مباراة النصر السعودي، أمام سباهان أصفهان الإيراني، في دوري أبطال آسيا، في مباراة الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، والمقررة في الثالث من مارس المقبل.

كما اعتذر الاتحاد الكويتي أيضًا عن استضافة مباراة التعاون السعودي وبیرسبولیس الإيراني في المجموعة الثالثة وذلك بسبب فيروس "كورونا".

وجاء ذلك في ظل انتشار فيروس كورونا في إيران، وبالتالي إمكانية إصابة لاعبو فريق سباهان الإيراني واللاعبين والجماهير التي ستحضر المباراة.

ومن جانبه ألغى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي مباريات الأندية السعودية ضد الإيرانية والتي تقام على ملاعب محايدة، بعد اعتذار البحرين والكويت عن استضافة المباريات.

اجتماع في الاتحاد الآسيوي لتحديد موقف البطولة

كشف إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم حقيقة إيقاف منافسات النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال آسيا بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول الآسيوية.

وقال القاسم في تصريحات صحفية : “حتى الآن لم تتم مناقشة إيقاف النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا بسبب فيروس كورونا”.

وأضاف: “الوضع صعب للغاية بعد الحالات التي تم اكتشافها في إيران فيما يخص فيروس كورونا، وبعد التواصل مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إما سيتم تأجيل مباراتي النصر والتعاون إلى منتصف شهر مايو أو نقلها إلى ملاعب أخرى محايدة”.

وتابع: “النصر والتعاون طالبا بتأجيل المباراتين، ونحن ندعمهما في ذلك، وغدًا سيتم الإعلان، وهناك تفهم كامل من الاتحاد الآسيوي للأمر”.