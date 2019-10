Van Nistelrooij ziet 'bijzondere combinatie' van kwaliteiten bij 'liefhebber'

De ster van Donyell Malen is snel rijzende. Het toptalent heeft zich dit seizoen opgewerkt tot eerste spits van PSV en hij is international geworden.

Malen lijkt al tot de vaste kern van het te behoren. Ruud van Nistelrooij werkte als spitsentrainer van met hem samen en hij ziet in de geboren Amsterdammer een uniek talent.

Van Nistelrooij was spitsentrainer en assistent-trainer bij PSV toen Malen doorbrak bij de Eindhovense club. De oud-spits noemt de huidige aanvalsleider van PSV 'een liefhebber' en somt in gesprek met De Telegraaf diens kwaliteiten op. "Hij heeft altijd een goede trap gehad, die heeft hij niet hoeven leren. Nu zet hij dat op het juiste moment om in goals."

"Bij het afwerken draait het ook om ervaring opdoen. Het weglopen, het vrijlopen, dat had hij al. Hij kwam vaak in de juiste positie. Dan was het kansen missen, kansen maken. Of net buitenspel staan. Nu loopt hij net goed, en valt álles tussen de palen."

Malen was in zijn laatste zeven wedstrijden voor PSV goed voor twaalf doelpunten. In totaal staat de teller dit seizoen al op zeventien treffers voor de ex-speler van en . "De ontwikkeling die hij dit seizoen doormaakt, ook qua rendement, is natuurlijk spectaculair", vervolgt Van Nistelrooij, die zelf op dit moment hoofdtrainer van PSV Onder-19 is. "Hij heeft zijn traptechniek, is natuurlijk technisch zeer begaafd én heeft snelheid. Die combinatie is wel bijzonder", vindt de oud-international van het Nederlands elftal.

Van Nistelrooij vindt het moeilijk om concreet in te schatten waar het plafond van Malen als voetballer ligt. "Als je ziet welke stappen hij nu heeft gemaakt, met zijn debuut voor het Nederlands elftal, staat hij aan het begin van een nieuwe uitdaging. En nu? Kun je dit vasthouden? Vaak gaat het over groeien, maar ik denk dat het voor hem belangrijk is dat hij dit een heel seizoen kan vasthouden. Er zal ook een keer een periode komen waarin het een paar weken niet lukt, maar dat soort processen kom je tegen als spits."