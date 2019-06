Ten Hag verheugd met aanwinst: "Hij draagt daar zeker aan bij"

Quincy Promes heeft zich aangesloten bij Ajax en trainer Erik ten Hag, die met hem samenwerkte bij Go Ahead Eagles, is daar heel blij mee.

De 27-jarige aanvaller komt over van en hij heeft voor vijf jaar getekend in de Johan Cruijff ArenA. Ten Hag is zeer content dat de buitenspeler naar de Nederlandse kampioen is gekomen.



"Wij willen goed voorbereid zijn. We willen vooruitlopen en dat doen we hiermee", zegt Ten Hag in gesprek met TV. Ajax haalde eerder al Kjell Scherpen, Kik Pierie, Razvan Marin en Lisandro Martinez naar Amsterdam. "Hiermee trekken we in ieder geval een wissel op de toekomst, wat er mogelijk kan gebeuren. Maar we hebben vorig jaar gezien dat Hakim Ziyech, toen alle seinen erop stonden dat hij zou vertrekken, toch is gebleven. En dat zou dit jaar ook zomaar kunnen."



Ten Hag stelt dat Promes een speler is die nog midden in zijn carrière zit en tegelijkertijd veel ervaring heeft. "Hij heeft ervaring in het buitenland bij Spartak Moskou, waar hij speler van het jaar en topscorer is geweest, en heeft afgelopen jaar ook in Spanje gespeeld. Hij is inmiddels vele malen international, dus hij kan echt veel toevoegen aan Ajax."



De coach verwacht dat Promes ook veel gaat scoren, maar benadrukt dat het niet uitmaakt wie de doelpunten maakt bij Ajax. "Zo hebben wij weer heel veel creativiteit op het veld, hij draagt daar zeker aan bij. Samen moeten ze ervoor zorgen dat er een doelpuntenproductie komt", aldus Ten Hag, die onlangs zijn contract in Amsterdam verlengde tot medio 2022.