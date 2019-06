Teleurgesteld Newcastle United neemt afscheid van Rafael Benítez

Rafael Benítez is bezig aan zijn laatste dagen als trainer van Newcastle United.

The Magpies maken maandagmiddag via de officiële kanalen bekend dat de oefenmeester zijn aflopende verbintenis namelijk niet gaat verlengen. Benítez is zodoende op 30 juni contractloos.

"Met teleurstelling kondigen wij aan dat manager Rafael Benítez gaat verlaten", laat de club weten in een statement. "We hebben er geruime tijd hard aan gewerkt om zijn contract te verlengen, maar zijn er niet in geslaagd om een akkoord met Rafa en zijn vertegenwoordigers te bereiken. Zijn staf, Paco de Míguel Moreno, Antonio Gómez Pérez en Mikel Antia, zal de club eveneens op 30 juni verlaten."



"We willen Rafa en zijn team bedanken voor al hun inspanningen in de afgelopen drie jaar en ook voor hun significante bijdrage aan alles wat de club heeft bereikt. We willen onze supporters, spelers en staf eveneens bedanken voor hun geduld tijdens deze periode van onzekerheid. Het proces om een opvolger aan te stellen zal nu beginnen", sluit Newcastle United af.



Benítez stapte in 2016 in bij de Engelsen en werd in zijn eerste seizoen kampioen van de Championship, wat promotie naar de Premier League garandeerde. In de afgelopen voetbaljaargang eindigde hij met Newcastle op de dertiende positie. Waar de toekomst van Benítez ligt is nog niet duidelijk, aangezien hij de afgelopen weken met een aantal clubs in verband werd gebracht. De laatste geruchten spreken over een lucratieve aanbieding van het Chinese Dalian Yifang.