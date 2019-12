KNVB sluit AZ - Ajax op andere datum of in Johan Cruijff ArenA niet uit

De wedstrijd tussen AZ en Ajax wordt mogelijk op een andere datum gespeeld of in de Johan Cruijff ArenA afgewerkt.

Het zijn twee opties die serieus door de KNVB overwogen worden nu er vlak voor de confrontatie op 15 december nog altijd geen duidelijkheid is waar de wedstrijd gespeeld kan worden. De KNVB ziet geen belemmeringen om de topper door te laten gaan, maar heeft van de gemeente Alkmaar nog altijd geen groen licht gekregen om terug te keren in het eigen stadion.

In augustus stortte een deel van het dak van het stadion in. Inmiddels is het dak in zijn geheel verwijderd en heeft AZ uit veiligheidsoverwegingen nog meerdere aanpassingen aan het stadion gedaan.

De club denkt dat het stadion veilig genoeg is om het duel met af te werken. De gemeente stelt echter dat AZ niet te hard van stapel moet lopen. Vorige week gaf de gemeente namelijk aan dat de club nog niet aan alle gestelde voorwaarden had gedaan.

De gemeente Alkmaar meldde vorige week dat aan het begin van deze week uitsluitsel gegeven zou worden aan de clubs en KNVB. Alle betrokken partijen wachten nog altijd op groen licht. "Maar de gemeente heeft beloofd om de knoop uiterlijk maandag door te hakken. Daar vertrouwen we op", aldus Jan Bluyssen, hoofd competitiezaken van de KNVB, tegen De Telegraaf .

Hij verwacht dat de wedstrijd op 15 december in het AFAS Stadion gespeeld kan worden. "Eigenlijk zijn alle partijen inmiddels positief gestemd, inclusief de gemeente. Daarom hebben wij als KNVB geen reden om eraan te twijfelen dat de wedstrijd doorgaat."

Mocht de gemeente toch anders besluiten, dan is het wat de KNVB betreft een optie om de wedstrijd in het nieuwe jaar af te werken. "Het zoeken van een beschikbare datum is dan wel maatwerk", aldus Buyssen.

Voor het hoofd competitiezaken is het ook een optie om de wedstrijd om te wisselen, waarbij de wedstrijd eerst in Amsterdam wordt afgewerkt en later in het seizoen in Alkmaar.