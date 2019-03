"Er zijn maar weinig spelers die Real Madrid beter kunnen maken"

Álvaro Arbeloa won in zijn tijd bij Real Madrid liefst acht hoofdprijzen en ziet de huidige vorm van de Madrilenen dan ook met lede ogen aan.

De oud-verdediger vindt echter dat de Koninklijke zich niet hoeft te versterken. Onder meer Eden Hazard, Christian Eriksen, Neymar en Kylian Mbappé worden gelinkt aan een transfer naar Real. "Er zijn maar weinig spelers die beter kunnen maken", oordeelt Arbeloa.

Real werd door uitgeschakeld in de , ligt uit de en speelt geen rol meer in de titelrace. "Het woord revolutie past hier niet bij. Dit zijn dezelfde spelers, die vier keer de Champions League hebben gewonnen. Ik denk niet dat de leeftijd het probleem is. Ik zie een Real Madrid dat moeilijk te verbeteren is", aldus de oud-prof, die zeer tevreden is met de rentree van Zinédine Zidane bij de Spaanse topclub.



"Hij is voor de supporters een legende als speler en trainer", vervolgt Arbeloa. "Het is voor de fans geweldig dat hij is teruggekeerd. Zidane inspireert omdat hij een idool was voor de spelers, iedereen houdt van hem. Het is gemakkelijk om naar hem te luisteren en hem te begrijpen." Een prijs zit er volgens Arbeloa niet meer in. "Het zal lastig zijn om kampioen te worden. is erg goed en ik zie ze niet veel punten meer verliezen."



In Madrid maakt men zich vooral zorgen over de situatie van Gareth Bale. De aanvaller uit Wales lijkt niet op zijn plek in Spanje en wordt in verband gebracht met een terugkeer naar Engeland. "Het is voor hem lastig om zijn goede wil te tonen. Hij spreekt wel dagelijks Spaans, maar voelt zich er niet prettig bij om het te spreken in de media. Bale heeft belangrijke doelpunten gemaakt en ik vind het vervelend dat hij zo behandeld wordt", sluit Arbeloa af.