クープドゥフランス
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2 - 2PK 5 - 6
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フェトゥ・マウアッサ 43'フロリアンソトカ 62'
ウィサムベンイェダー 1'Maghnes Akliouche 21'
(HT 1-2) (終了 2-2)

ランス 対 モナコ結果＆スタッツ,