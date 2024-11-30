FAカップ
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4 - 3
終了
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リッキージェイドジョーンズ 10', 73'ジョエル・ランドール 77'エイブラハム・オドー 87'
セッドウィン・スコット 13'マティ・プラット 16'G. Abbott 90' + 6'
(HT 1-2) (終了 4-3)

ピーターバラ・ユナイテッド 対 ノッツカウンティ結果＆スタッツ,