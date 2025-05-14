プレミアシップ
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2 - 1
終了
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バリー・ダグラス 16' (og)アランフォレスト 30'
グラハム・キャリー 74'
(HT 2-0) (終了 2-1)

ハーツ 対 セントジョンストン結果＆スタッツ,