プレミアシップ
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2 - 1
終了
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ジェームズ・ペンライス 16'ブレア・スピッタル 58'
グラハム・キャリー 53' (pk)
(HT 1-0) (終了 2-1)

ハーツ 対 セントジョンストン結果＆スタッツ,