プレミアシップ
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3 - 0
終了
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ジュニア・ホイレット 18'マーティンボイル 29'K. Bowie 90' + 5' (pk)
(HT 2-0) (終了 3-0)

ハイバーニアン 対 セントジョンストン結果＆スタッツ,