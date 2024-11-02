FAカップ
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3 - 1
終了
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ウィル・グリッグ 6', 49'アルマンド・ドブラ 65'
C. Dickson 85'
(HT 1-0) (終了 3-1)

チェスターフィールド 対 ホーシャム結果＆スタッツ,