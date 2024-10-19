プレミアシップ
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3 - 0
終了
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ベンジャミン・ムブンガ・キンピオカ 16', 45'マッケンジーカーク 90' + 4'
(HT 2-0) (終了 3-0)

セントジョンストン 対 ロスカウンティ結果＆スタッツ,