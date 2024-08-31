プレミアシップ
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1 - 2
終了
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ベンジャミン・ムブンガ・キンピオカ 64'
ダンケーシー 11'モーゼスエビエ 90' + 4'
(HT 0-1) (終了 1-2)

セントジョンストン 対 マザーウェル結果＆スタッツ,