プレミアシップ
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1 - 2
終了
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ギャビンモロイ 88' (og)
ニッキー・デブリン 22'ジェイミー・マクグラス 62'
(HT 0-1) (終了 1-2)

セントジョンストン 対 アバディーン結果＆スタッツ,