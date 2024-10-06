リーグ・アン
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2 - 2
終了
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A. Sylla 18'モウハマドウディアラ 60' (pk)
ムバラ・エンゾラ 5'アンディ・ディウフ 44'
(HT 1-2) (終了 2-2)

ストラスブール 対 ランス結果＆スタッツ,