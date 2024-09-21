リーグ・アン
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1 - 1
終了
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アルノー・カリムエンド-ムインガ 24' (pk)
ムバラ・エンゾラ 90' + 6'
(HT 1-0) (終了 1-1)

スタッド・レンヌ 対 ランス結果＆スタッツ,