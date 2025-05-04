リーグ・アン
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1 - 2
終了
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ジョージズ・ミカウタゼ 79'
ゴドゥインコヤリポウ 21'アナス・ザロウリー 85'
(HT 0-1) (終了 1-2)

オリンピック・リヨン 対 ランス結果＆スタッツ,