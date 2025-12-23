【NXGN】ヤン・ディオマンデ：ハーランド以来のレッドブルで最高の有望株がクロップの下で成長中。リヴァプールとマンチェスター・シティの争奪戦となるか

ディオマンデは驚異的な急成長を遂げている。レガネスで先発出場したのは6試合だけだったが、数カ月後の今、RBライプツィヒの先発メンバーに名を連ねている。2025年3月までプロとしてはまったくプレーしていなかったというのに。

ディオマンデはたった1試合で、自分の存在をドイツ中に知らせることになった。ライプツィヒでのデビュー戦となった、DFBポカール1回戦のザントハウゼン戦で先制点を決め、4ｰ2での勝利に貢献したのだ。初めのうちはブンデスリーガで得点できずにおり、最初の7試合では得点もアシストもなしに終わったが、その壁を破ってからは、ディオマンデの勢いは増すばかりだ。

10月末、6-0で勝利したアウクスブルク戦で1得点2アシストを記録したことが、この若き選手の得点ラッシュの口火を切った。翌週のシュトゥットガルト戦でも1得点1アシストを挙げ、ブンデスリーガ史上5番目に若い、2試合連続得点選手となった。さらに数日後にはホッフェンハイム戦でも得点を決めている。

ディオマンデがこれまでに達成した最も注目すべき記録は、ライプツィヒがまたしても6-0で勝利したアイントラハト・フランクフルト戦でハットトリックを決めたことだ。これにより彼はブンデスリーガ史上2番目に若いハットトリック達成者となった。皮肉なことに、彼を上回る史上第1位の選手は、1965年に記録したフランクフルトの元スター選手、ヴァルター・ベクトールドである。

「自分を誇りに思う。右利きだが左足で決めた。これは成長の証であり、これからも成長し続けないといけないと思う。努力を続け、さらに上達し、より多くの得点を決めなければならない」と、ディオマンデはブンデスリーガの公式サイトで、このハットトリックについて謙虚に語った。

一方、代表レベルでは、母国コートジボワールでほぼ無名だったディオマンデが瞬く間に国民的英雄となった。ワールドカップ予選の最終2試合で得点を挙げ、2026年北米大会への出場権を勝ち取ったのだ。

「そんな風に言われても、ただただ信じられない」と、ディオマンデは代表での活躍について語った。「でも一方で、これは決して偶然じゃない。すべてはチームの努力の結果だと思う。この上なく幸せで、誇らしい。代表でプレーするのが最大の夢だった。今、私は祖国でそれを成し遂げた選手のひとりとなった。お手本にしてきたヤヤ・トゥーレのように。そう思うと素晴らしい気分だ」。