【フォトギャラリー】日本代表対インドネシア｜W杯アジア最終予選第5節

日本時間11月15日21時にキックオフしたFIFAワールドカップ2026アジア最終予選第5節・インドネシア代表戦。インドネシア・ジャカルタにあるゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム行われ、4-0で日本が勝利を収めた試合の様子を写真でお届けする。（撮影：新井賢一／Getty Images）
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