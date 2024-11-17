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20241115-japan vs indonesia-seko-sugawara-tani(C)Kenichi Arai
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【フォトギャラリー】日本代表対インドネシア｜W杯アジア最終予選第5節

日本インドネシア 対 日本ワールドカップ AFC -降格戦インドネシア

【写真特集】2026年ワールドカップ（W杯）アジア最終予選第5節・インドネシア代表vs日本代表（SAMURAI BLUE）

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日本時間11月15日21時にキックオフしたFIFAワールドカップ2026アジア最終予選第5節・インドネシア代表戦。インドネシア・ジャカルタにあるゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム行われ、4-0で日本が勝利を収めた試合の様子を写真でお届けする。（撮影：新井賢一／Getty Images）

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