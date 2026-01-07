若手育成の手腕への信頼と戦術への確信：チェルシーが新監督リアム・ロシニアー『教授』に期待すべきこと

チェルシーのファンのマレスカ監督に対する主な批判のひとつは、戦術に柔軟性が欠けていることだった。彼のチームは常に4-2-3-1のフォーメーションを採用し、少なくとも1人のサイドバックを逆サイドに配置して中盤で数的優位を創出していた。時折見られる細かな変化を除けば、マレスカ監督のブルーズは予測可能で、低いブロックに対して精彩を欠くプレーになりがちだった。チャンスを作り、自由に得点を重ねるためには、前方に広大なスペースが必要だったのだ。

ロシニアーはマレスカ監督同様、相手や状況に関わらず、ピッチ全体で常に選択肢を確保しつつ、バックラインからのビルドアップを重視する。ボールを保持している際の「勇気」を頻繁に説き、選手に「すべてを賭ける」姿勢を求める。これはスタンフォード・ブリッジの観客にとって煩わしいかもしれない。彼らは、たとえポゼッションが減り、時には守備的になることになっても、より速いペースのサッカーを好む。特にチェルシーのDFがボールを保持している際に明らかなミスを続けるなら、ホームゲームでの観客の忍耐は大きくはないだろう。

「教授」の異名を持つロシニアーは、2025-26シーズンの大半で、流動的な3-4-3システムでストラスブールを指揮してきた。身長195cmの俊足ストライカー、エマニュエル・エメガは今夏にチェルシーへ移籍予定だが、ケガがなければ主将として最前線を牽引している。リーグ・アンで7番目に高い52.9％の平均ポゼッション数を誇り、支配的な局面でもカウンターの局面でも相手を崩す能力を持つ。ストラスブールはよりオーソドックスな4バックのフォーメーションも採用することで知られており、不運なルベン・アモリムがマンチェスター・ユナイテッドでそうだったように、ロシニアーが唯一のシステムに固執することはないだろう。

ストラスブールは若いチームながら、ロシニアーは主力選手の多くを成長させてきた。昨シーズン、チェルシーからレンタル移籍してきてリーグ・アンの有望株として名を轟かせたアンドレイ・サントスは、今シーズン、マレスカ監督のトップチームに復帰した。ファンがチェルシーの育成機関として機能していることを抗議しても、ストラスブールの選手と監督は騒動を乗り越え、今シーズンのヨーロッパの大会への復帰を果たした。クリスタル・パレスを破り、カンファレンスリーグのグループステージを首位で突破したのである。