若手育成の手腕への信頼と戦術への確信：チェルシーが新監督リアム・ロシニアー『教授』に期待すべきこと

ロマン・アブラモヴィッチがチェルシーを率いていた時代、彼らは圧倒的な存在だった。欲しいものを手に入れるためなら、どんな大金も惜しまなかった。現在もクラブには富裕なオーナーが存在するが、プレミアリーグのPSR（『収益性と持続可能性に関する規則』）やUEFAのFFP（『ファイナンシャル・フェア・プレー規則』）による制約があるため、彼らの野心はやや異なるものとなっている。
チェルシーのあらゆる動きは、今この瞬間ではなく長期的な構築を目指していることを示唆している。結果はある程度までしか重要視されず、方針を決定づけるものではない。重要なのは、彼らの資産である選手たちの育成と成長である。
だからこそBlueCoは、傘下に収めたリーグ・アンのストラスブールの監督を、最愛のクラブの指揮官に据える決断を下した。イングランド出身の41歳、リアム・ロシニアーが、スタンフォード・ブリッジでエンツォ・マレスカの後任となった。
ロシニアーを覚えているイングランドのサッカーファンの大半は、彼をプレミアリーグとチャンピオンシップを行き来したDFとして記憶しているだろう。その後解説者となり、2部リーグで指導者としてのキャリアを歩んだ。そんな彼が新監督になり、チェルシーに何をもたらすのだろうか。