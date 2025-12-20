Jリーグ2026シーズンは何が変わる？

Jリーグが「秋春制」に移行することによって、大きく分けて3つのメリットがある。

1つ目は2023年から秋春制に移行したAFCチャンピオンズリーグとのシーズンの一致。これにより、アジアの舞台で優勝して4年に一度開催されるFIFAクラブワールドカップへの道が開かれる可能性が高まる。また、FIFAクラブワールドカップなどの国際大会で獲得できる賞金額も増加することが期待される。

2つ目は、欧州移籍市場との一致。欧州主要リーグ開幕前の夏の移籍市場が最も盛んにおこなわれるが、移行前ではシーズン中に主力が流出することによるチームの弱体化などが起きていた。また、夏の移籍市場を通しての移籍金収益の拡大やヨーロッパからの選手獲得や監督招聘を促す狙いもある。

最後のメリットは、猛暑下での試合数の減少。移行前のシーズンでは、国内で猛暑となる6月から9月にかけてほぼ毎週のように試合が行われてきたが、6月から7月にかけてがシーズンオフになることから、選手への負担が減り、試合のパフォーマンス低下を防ぐことにつながると考えられている。

