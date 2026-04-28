両チームで輝いた選手たちを採点する。
【選手採点】CL準決勝は9ゴール生まれる激戦！PSGとバイエルンで輝いたアタッカーたち
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PSG
得点者：クヴァラツヘリア（24分、56分）、ネヴィス（33分）、デンベレ（45分、58分）
- AFP
GK＆DF
マトヴェイ・サフォノフ（6/10）：
第1クォーターのPSGの猛攻を好セーブで凌いだ。特にオリーセへの止めは大きかった。
アクラフ・ハキミ（6/10）：
前半はルイス・ディアスに苦戦したが、右サイドを突破してクヴァラツヘリアの2点目をアシスト。終盤に負傷交代したのは不安材料。
マルキーニョス (4/10)：
序盤にディアスを倒して警告を受け、その後も翻弄されて4失点目の原因となった。
ウィリアン・パチョ（4/10）：
ケインらに苦戦。リヴァプール戦ではエリア内のタックルが許されたが、今回はディアスへの飛び込みでファウルを取られた。
ヌーノ・メンデス（5/10）：
前半はオリーセに苦戦。後半は持ち直してドリブルを披露した。
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MF
ヴィティーニャ（7/10）：
質の高いバイエルンの中盤を相手に試合を支配できなかったが、正確で攻撃的なパスで多くのチャンスを作った。
ジョアン・ネヴェス（7/10）：
小柄ながらヘディングでPSGを再びリードに導き、多くの決定的なインターセプトも記録。しかしヴィティーニャ同様、今季最もプレッシャーを受けた。
ウォーレン・ザイール＝エメリ（5/10）：
パスは巧みだったが、存在感を示すには至らず。後半半ばに交代。
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FW
デジレ・ドゥエ（8/10）：
決定力はフォワード陣ほどではないが、相手をかわす技術で常に脅威だった。絶妙な浮き球パスでクヴァラツヘリアをフリーにしアシスト。さらにデンベレの2点目を演出した。
ウスマン・デンベレ（9/10）：
序盤のミスをPKとニアポストへの鮮やかなフィニッシュで帳消しにし、ハキミのクロスをステップオーバーしてクヴァラツヘリアの2点目をアシストした。
フヴィチャ・クヴァラツヘリア（9/10）：
「ジョージアのジョージ・ベスト」と呼ばれる所以を示す見事なウイングプレーで、不安定なスタートを切ったPSGを立て直した。2点目も鮮やかに決め、この調子なら見ていて本当に楽しい。
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サブ＆監督
ファビアン・ルイス（5/10）：
まだ本調子ではないスペイン人は、中盤を支配したいルイス・エンリケ監督の指示でザイール＝エメリと交代。だが効果は出ず、PSGはバイエルンを抑えきれず、ルイスはイエローカードをを受けた。
ブラッドリー・バーコラ（6/10）：
右ウイングでドゥエと交代したが、大きなインパクトを残せなかった。
リュカ・エルナンデス（評価なし）：
終盤にヌーノ・メンデスの代役として出場。
セニー・マユル（評価なし）：
後半6分間の出場ながら、ポスト直撃のシュートで6-4に迫った。
ルイス・エンリケ（5/10）：
スペイン人監督は攻撃面には満足だろう。前線3人にボールが渡るたびにチャンスが生まれたが、守備は何度も崩され、中盤の支配でも珍しく負けた。第2戦へ課題は多い。
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バイエルン
得点者：ケイン（17分）、オリーセ（41分）、ウパメカノ（65分）、ディアス（68分）
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GK＆DF
マヌエル・ノイアー（5/10）：
失点は防ぎようがなかったが、キックの精度は終始低かった。
ヨシップ・スタニシッチ (4/10)：
クヴァラツヘリアの鮮やかなプレーに対応できず、攻撃面でも判断ミスで好機を台無しにした。
ダヨ・ウパメカノ (5/10)：
時折ポジションを外し、クヴァラツヘリアの先制点を許したが、守備陣からボールを運び、後半にはヘディングで得点した。
ヨナタン・ター（6/10）：
PSGの圧力下でも存在感を示し、好ブロックを数回決めた。
アルフォンソ・デイヴィス（6/10）：
要所では好守を見せたが、右サイドにドゥエとデンベレが同時にいる場面では押し込まれる場面も。ハーフタイム直前に軽微なハンドでPKを宣告され、これが彼の最後のプレーとなった。
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MF
ヨズア・キミッヒ（5/10）：
中盤でのパス回しはまずまずで、ウパメカノのゴールをアシストする絶妙なクロスを供給したが、背後の守備が課題。
アレクサンダル・パブロヴィッチ（5/10）：
PSGの直線的な攻撃に苦しみ、何度も突破を許した。ボール奪取後のキープは及第点。
ジャマル・ムシアラ（5/10）：
他の攻撃陣が暴れる中、存在感を示せず、PSGが2-1とリードを広げたネヴィスのゴールシーンでは動きについていけなかった。
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FW
マイケル・オリーセ（7/10）：
ここ数シーズン、PSGの左SBを何度も翻弄し、メンデスを苦しめた数少ないウインガー。ゴールは当然の報いだったが、もう1点取るべきだった。ラストパスは時折物足りなかった。
ハリー・ケイン（7/10）：
PKは確実に決めたが、それ以外はボールを繋ぐために深く下がり、多くの時間をペナルティエリア外で過ごした。ディアスへの見事なロングパスが光った。
ルイス・ディアス（8/10）：
開始直後から存在感を示し、空中戦でボールを収め、毎回のタッチでチャンスをうかがった。そして迎えた好機で、見事なゴールを決めた。
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サブ＆監督
コンラッド・ライマー（4/10）：
彼のミスでハキミに背後を取られ、PSGの4点目を許した。ハーフタイムにデイヴィスと交代後は攻撃の判断も散見された。
レオン・ゴレツカ（6/10）：
ムシアラに代わって後半15分間出場。
ニコラス・ジャクソン（評価なし）：
ロスタイムに投入。
アーロン・ダンクス（5/10）：
コンパニの出場停止でベンチと意思疎通できない中、無名のイングランド人ダンクスが指揮したが、PSGの直線的な攻撃を止められず。チームが窮地を脱し勝ち残ったのは選手たちのおかげだ。