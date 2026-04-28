【選手採点】CL準決勝は9ゴール生まれる激戦！PSGとバイエルンで輝いたアタッカーたち

マトヴェイ・サフォノフ（6/10）：

第1クォーターのPSGの猛攻を好セーブで凌いだ。特にオリーセへの止めは大きかった。

アクラフ・ハキミ（6/10）：

前半はルイス・ディアスに苦戦したが、右サイドを突破してクヴァラツヘリアの2点目をアシスト。終盤に負傷交代したのは不安材料。

マルキーニョス (4/10)：

序盤にディアスを倒して警告を受け、その後も翻弄されて4失点目の原因となった。

ウィリアン・パチョ（4/10）：

ケインらに苦戦。リヴァプール戦ではエリア内のタックルが許されたが、今回はディアスへの飛び込みでファウルを取られた。

ヌーノ・メンデス（5/10）：

前半はオリーセに苦戦。後半は持ち直してドリブルを披露した。