japan vietnamGetty Images
Yuta Tokuma

【3月10日】なでしこジャパン ベトナム戦のキックオフ時間・中継予定・メンバー

【サッカー女子日本代表】AFC女子アジアカップ2026に出場する日本女子代表(なでしこジャパン)はグループステージ第3節でベトナム女子代表と対戦。この一戦のキックオフ時間、試合会場、テレビ放送予定を紹介。

サッカー日本女子代表(なでしこジャパン)は、AFC女子アジアカップ2026グループステージ第3節で日本時間3月10日(火)にベトナム女子代表と対戦する。

本記事では、なでしこジャパンvsベトナム女子のキックオフ時間と試合会場などについて紹介する。

  • japan vietnamGetty Images

    なでしこジャパンvsベトナムの試合日時は？

    AFC女子アジアカップ2026グループC第3節、なでしこジャパンvsベトナム女子代表は、現地時間3月10日(火)17:00、日本時間3月10日(火)18:00にキックオフを迎える。

  • perth rectangularGetty Images

    なでしこジャパンvsベトナムの試合会場は？

    AFC女子アジアカップ2026グループC第3節のなでしこジャパンvsベトナム女子代表は、オーストラリアのパースにある「パース・レクタンギュラー・スタジアム（HBF パーク）」で開催。2万500人を収容できる同スタジアムは、なでしこジャパンの初戦チャイニーズ・タイペイ女子代表戦、そして第2戦目のインド女子代表戦の試合会場となった。

  • afc asian cup 2026 womenDAZN

    なでしこジャパンvsベトナムのテレビ放送/ネット配信予定

    女子アジアカップ2026の中継については、ネット『DAZN』が大会全試合を独占ライブ配信する。

    地上波中継などは予定されていない。

  • vietnamGetty Images

    ベトナム女子代表の基本プロフィール

    ■基本情報

    女子アジアカップ出場：10回
    最高成績：6位(2014)
    前回大会成績：準々決勝
    FIFAランク：36位
    日本戦通算成績：14戦0勝0分14敗

  • vietnam Getty Images

    ベトナム女子代表 招集メンバー

    ▽GK

    1　ドアン・ティ・ゴック・フオン（ホーチミン・シティWFC）
    14　チャン・トゥ・キム・タイン（ホーチミン・シティWFC）
    20　コン・ティ・ハン（タイ・グエンT&T WFC）

    ▽DF

    2　ルオン・ティ・トゥ・トゥオン（タンKSVN WFC）
    4　チャン・ティ・トゥ（タイ・グエンT&T WFC）
    5　ホアン・ティ・ローン（ハノイWFC）
    6　グエン・ティ・ホア（ハノイWFC）
    10　チャン・ティ・ハイ・リン（ハノイWFC）
    13　レ・ティ・ジエム・ミー（タンKSVN WFC）
    15　チャン・ティ・ズエン（フォンフー・ハナムWFC）
    17　チャン・ティ・トゥ・タオ（ホーチミン・シティWFC）
    22　グエン・ティ・ミー・アイン（タイ・グエンT&T WFC）

    ▽MF

    3　チャン・ニャット・ラン（タンKSVN WFC）
    11　タイ・ティ・タオ（ハノイWFC）
    16　ズオン・ティ・ヴァン（タイ・グエンT&T WFC）
    18　クー・ティ・フイン・ニュー（ホーチミン・シティWFC）
    19　グエン・ティ・タイン・ニャ（ハノイWFC）
    21　ガン・ティ・ヴァン・スー（ハノイWFC）
    23　グエン・ティ・ビック・トゥイ（タイ・グエンT&T WFC）

    ▽FW

    7　ゴック・ミン・チュエン（タイ・グエンT&T WFC）
    8　グエン・ティ・チュック・フオン（タンKSVN WFC）
    9　フイン・ニュー（ホーチミン・シティWFC）
    12　ファム・ハイ・イエン（ハノイWFC）
    24　グエン・ティ・トゥイ・ハン（タイ・グエンT&T WFC）
    25　グエン・ティ・トゥエット・ンガン（ホーチミン・シティWFC）
    26　ヴー・ティ・ホア（ハノイWFC）

    ▽監督

    ドック・チュン・マイ

  • japan womenGetty Images

    なでしこジャパン 招集メンバー

    ▽GK

    1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）
    12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）
    23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）

    ▽DF

    4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）
    2 清水梨紗（リヴァプール／イングランド）
    21 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
    13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）
    3 南萌華（ブライトン／イングランド）
    5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）
    16 山本柚月（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
    22 石川璃音（エヴァートン／イングランド）
    6 古賀塔子（トッテナム／イングランド）

    ▽MF

    24 成宮唯（INAC神戸レオネッサ）
    8 清家貴子（ブライトン／イングランド）
    14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）
    18 林穂之香（エヴァートン／イングランド）
    10 長野風花（リヴァプール／イングランド）
    7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
    15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）
    17 浜野まいか（トッテナム／イングランド）
    20 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）
    19 谷川萌々子（バイエルン／ドイツ）

    ▽FW

    11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
    25 千葉玲海菜（フランクフルト／ドイツ）
    9 植木理子（ウェストハム／イングランド）
    26 土方麻椰（アストン・ヴィラ／イングランド）

    ▽監督

    ニルス・ニールセン

  • afc womens asian cup 2026AFC

    女子アジアカップ 関連情報

