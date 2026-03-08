【3月10日】なでしこジャパン ベトナム戦のキックオフ時間・中継予定・メンバー

サッカー日本女子代表(なでしこジャパン)は、AFC女子アジアカップ2026グループステージ第3節で日本時間3月10日(火)にベトナム女子代表と対戦する。
本記事では、なでしこジャパンvsベトナム女子のキックオフ時間と試合会場などについて紹介する。
AFC女子アジアカップ2026グループC第3節、なでしこジャパンvsベトナム女子代表は、現地時間3月10日(火)17:00、日本時間3月10日(火)18:00にキックオフを迎える。
AFC女子アジアカップ2026グループC第3節のなでしこジャパンvsベトナム女子代表は、オーストラリアのパースにある「パース・レクタンギュラー・スタジアム（HBF パーク）」で開催。2万500人を収容できる同スタジアムは、なでしこジャパンの初戦チャイニーズ・タイペイ女子代表戦、そして第2戦目のインド女子代表戦の試合会場となった。
女子アジアカップ2026の中継については、ネット『DAZN』が大会全試合を独占ライブ配信する。
地上波中継などは予定されていない。
■基本情報
女子アジアカップ出場：10回
最高成績：6位(2014)
前回大会成績：準々決勝
FIFAランク：36位
日本戦通算成績：14戦0勝0分14敗
▽GK
1 ドアン・ティ・ゴック・フオン（ホーチミン・シティWFC）
14 チャン・トゥ・キム・タイン（ホーチミン・シティWFC）
20 コン・ティ・ハン（タイ・グエンT&T WFC）
▽DF
2 ルオン・ティ・トゥ・トゥオン（タンKSVN WFC）
4 チャン・ティ・トゥ（タイ・グエンT&T WFC）
5 ホアン・ティ・ローン（ハノイWFC）
6 グエン・ティ・ホア（ハノイWFC）
10 チャン・ティ・ハイ・リン（ハノイWFC）
13 レ・ティ・ジエム・ミー（タンKSVN WFC）
15 チャン・ティ・ズエン（フォンフー・ハナムWFC）
17 チャン・ティ・トゥ・タオ（ホーチミン・シティWFC）
22 グエン・ティ・ミー・アイン（タイ・グエンT&T WFC）
▽MF
3 チャン・ニャット・ラン（タンKSVN WFC）
11 タイ・ティ・タオ（ハノイWFC）
16 ズオン・ティ・ヴァン（タイ・グエンT&T WFC）
18 クー・ティ・フイン・ニュー（ホーチミン・シティWFC）
19 グエン・ティ・タイン・ニャ（ハノイWFC）
21 ガン・ティ・ヴァン・スー（ハノイWFC）
23 グエン・ティ・ビック・トゥイ（タイ・グエンT&T WFC）
▽FW
7 ゴック・ミン・チュエン（タイ・グエンT&T WFC）
8 グエン・ティ・チュック・フオン（タンKSVN WFC）
9 フイン・ニュー（ホーチミン・シティWFC）
12 ファム・ハイ・イエン（ハノイWFC）
24 グエン・ティ・トゥイ・ハン（タイ・グエンT&T WFC）
25 グエン・ティ・トゥエット・ンガン（ホーチミン・シティWFC）
26 ヴー・ティ・ホア（ハノイWFC）
▽監督
ドック・チュン・マイ
▽GK
1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）
12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）
23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）
▽DF
4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）
2 清水梨紗（リヴァプール／イングランド）
21 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）
3 南萌華（ブライトン／イングランド）
5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）
16 山本柚月（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
22 石川璃音（エヴァートン／イングランド）
6 古賀塔子（トッテナム／イングランド）
▽MF
24 成宮唯（INAC神戸レオネッサ）
8 清家貴子（ブライトン／イングランド）
14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）
18 林穂之香（エヴァートン／イングランド）
10 長野風花（リヴァプール／イングランド）
7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）
17 浜野まいか（トッテナム／イングランド）
20 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）
19 谷川萌々子（バイエルン／ドイツ）
▽FW
11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
25 千葉玲海菜（フランクフルト／ドイツ）
9 植木理子（ウェストハム／イングランド）
26 土方麻椰（アストン・ヴィラ／イングランド）
▽監督
ニルス・ニールセン