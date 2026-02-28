AFC
AFC女子アジアカップ2026の試合日程・結果・順位表・組み合わせ
AFC女子アジアカップ2026
女子アジアカップ2026｜大会日程
AFC女子アジアカップ2026は、オーストラリアで2026年3月1日(日)に開幕。グループステージ、ノックアウトステージを経て、3月21日(土)に決勝戦が開催される予定だ。
なお、今大会は2027年FIFA女子ワールドカップ予選も兼ねており、上位6チームがW杯の出場権を直接獲得することができる。
ラウンド 試合日程 開幕戦 3/1(日) グループステージ 3/1(日)～3/9(月) 準々決勝 3/13(金)～3/15(日) 準決勝 3/17(火)～3/18(水) 順位決定戦 3/19(木) 決勝 3/21(土)
※順位決定戦へは準々決勝敗者4カ国が進出し、勝利した2チームがW杯ストレートイン、敗北した2チームがW杯大陸間PO出場。
※準々決勝に勝利した4チームはW杯ストレートイン。
女子アジアカップ2026｜テレビ放送・ネット配信
女子アジアカップ2026の中継については、ネット『DAZN』が大会全試合を独占ライブ配信する。
地上波中継などは予定されていない。
【一覧】女子アジアカップ2026｜出場国リスト
国名 出場回数 最高成績 オーストラリア（開催国） 7大会連続 9回目 優勝(2010) 中国 16大会連続 16回目 優勝(1986,1989,1991,1993,1995,1997,1999,2006,2022) 韓国 14大会連続 14回目 準優勝(2022) 日本 16大会連続 18回目 優勝(2014,2018) イラン 2大会連続 2回目 グループステージ敗退(2022) インド 2大会連続 10回目 準優勝(1979,1983) バングラデシュ 1回目 初出場 チャイニーズ・タイペイ 2大会連続 15回目 優勝(1977,1979,1981) ベトナム 10大会連続 10回目 準々決勝(2022) ウズベキスタン 7大会ぶり 6回目 グループステージ敗退(1995,1997,1999,2001,2003) フィリピン 3大会連続 11回目 準決勝(2022) 北朝鮮 4大会ぶり 11回目 優勝(2001,2003,2008)
【一覧】女子アジアカップ2026｜グループ分け
グループA グループB グループC オーストラリア 北朝鮮 日本 韓国 中国 ベトナム イラン バングラデシュ インド フィリピン ウズベキスタン チャイニーズ・タイペイ
グループA｜順位表
順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝点 1 オーストラリア 0 0 0 0 0 0 0 1 韓国 0 0 0 0 0 0 0 1 イラン 0 0 0 0 0 0 0 1 フィリピン 0 0 0 0 0 0 0
グループA｜試合日程・結果
日時 節 対戦カード 3/1(日)18:00 1 オーストラリア - フィリピン 3/2(月)18:00 1 韓国 - イラン 3/5(木)12:00 2 フィリピン - 韓国 3/5(木)18:00 2 イラン - オーストラリア 3/8(日)18:00 3 イラン - フィリピン 3/8(日)18:00 3 オーストラリア - 韓国
※日時はすべて日本時間
グループB｜順位表
順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝点 1 朝鮮民主主義人民共和国 0 0 0 0 0 0 0 1 中国 0 0 0 0 0 0 0 1 バングラデシュ 0 0 0 0 0 0 0 1 ウズベキスタン 0 0 0 0 0 0 0
グループB｜試合日程・結果
日時 節 対戦カード 3/3(火)12:00 1 朝鮮民主主義人民共和国 - ウズベキスタン 3/3(火)18:00 1 中国 - バングラデシュ 3/6(金)12:00 2 バングラデシュ - 朝鮮民主主義人民共和国 3/6(金)18:00 2 ウズベキスタン - 中国 3/9(月)18:00 3 バングラデシュ - ウズベキスタン 3/9(月)19:00 3 朝鮮民主主義人民共和国 - 中国
※日時はすべて日本時間
グループC｜順位表
順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝点 1 日本 0 0 0 0 0 0 0 1 ベトナム 0 0 0 0 0 0 0 1 インド 0 0 0 0 0 0 0 1 チャイニーズ・タイペイ 0 0 0 0 0 0 0
グループC｜試合日程・結果
日時 節 対戦カード 3/4(水)14:00 1 日本 - チャイニーズ・タイペイ 3/4(水)20:00 1 ベトナム - インド 3/7(土)14:00 2 チャイニーズ・タイペイ - ベトナム 3/7(土)20:00 2 インド - 日本 3/10(火)18:00 3 日本 - ベトナム 3/10(火)18:00 3 インド - チャイニーズ・タイペイ
※日時はすべて日本時間
女子アジアカップ2026｜ノックアウトステージ日程・結果
準々決勝｜日程・結果
試合日時 No. 対戦カード 3/13(金)19:00 19 Aグループ 2位 - Bグループ 2位 3/14(土)14:00 20 Bグループ 1位 - Cグループ 2位 3/14(土)19:00 21 Aグループ 1位 - B/Cグループ 3位 3/15(日)15:00 22 Cグループ 1位 - A/Bグループ 3位
※日時はすべて日本時間
準決勝｜日程・結果
試合日時 No. 対戦カード 3/17(火)19:00 23 No.20の勝者 - No.19の勝者 3/18(水)19:00 24 No.21の勝者 - No.22の勝者
※日時はすべて日本時間
順位決定戦｜日程・結果
試合日時 No. 対戦カード 3/19(木)12:00 25 No.21の敗者 - No.22の敗者 3/19(木)18:00 26 No.20の敗者 - No.19の敗者
※日時はすべて日本時間
決勝戦｜日程・結果
試合日時 No. 対戦カード 3/21(土)19:00 27 No.23の勝者 - No.24の勝者
※日時はすべて日本時間
