afc womens asian cup 2026AFC
Tsutomu Maeda

AFC女子アジアカップ2026の試合日程・結果・順位表・組み合わせ

なでしこジャパン(サッカー女子日本代表)のワールドカップ出場権が懸かるAFC女子アジアカップ・オーストラリア2026の出場国や試合日程、結果、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

女子アジアカップ2026はDAZNが全試合独占ライブ配信！

AFC女子アジアカップ2026

  • 女子アジアカップ2026｜大会日程

    AFC女子アジアカップ2026は、オーストラリアで2026年3月1日(日)に開幕。グループステージ、ノックアウトステージを経て、3月21日(土)に決勝戦が開催される予定だ。

    なお、今大会は2027年FIFA女子ワールドカップ予選も兼ねており、上位6チームがW杯の出場権を直接獲得することができる。

    ラウンド試合日程
    開幕戦3/1(日)
    グループステージ3/1(日)～3/9(月)
    準々決勝3/13(金)～3/15(日)
    準決勝3/17(火)～3/18(水)
    順位決定戦3/19(木)
    決勝3/21(土)

    ※順位決定戦へは準々決勝敗者4カ国が進出し、勝利した2チームがW杯ストレートイン、敗北した2チームがW杯大陸間PO出場。
    ※準々決勝に勝利した4チームはW杯ストレートイン。

  • afc asian cup 2026 womenDAZN

    女子アジアカップ2026｜テレビ放送・ネット配信

    女子アジアカップ2026の中継については、ネット『DAZN』が大会全試合を独占ライブ配信する。

    地上波中継などは予定されていない。

  • 【一覧】女子アジアカップ2026｜出場国リスト

    国名出場回数最高成績
    オーストラリア（開催国）7大会連続 9回目優勝(2010)
    中国16大会連続 16回目優勝(1986,1989,1991,1993,1995,1997,1999,2006,2022)
    韓国14大会連続 14回目準優勝(2022)
    日本16大会連続 18回目優勝(2014,2018)
    イラン2大会連続 2回目グループステージ敗退(2022)
    インド2大会連続 10回目準優勝(1979,1983)
    バングラデシュ1回目初出場
    チャイニーズ・タイペイ2大会連続 15回目優勝(1977,1979,1981)
    ベトナム10大会連続 10回目準々決勝(2022)
    ウズベキスタン7大会ぶり 6回目グループステージ敗退(1995,1997,1999,2001,2003)
    フィリピン3大会連続 11回目準決勝(2022)
    北朝鮮4大会ぶり 11回目優勝(2001,2003,2008)

  • afc womens asian cup 2026 groupAFC

    【一覧】女子アジアカップ2026｜グループ分け

    グループAグループBグループC
    オーストラリア北朝鮮日本
    韓国中国ベトナム
    イランバングラデシュインド
    フィリピンウズベキスタンチャイニーズ・タイペイ

  • グループA｜順位表

    順位チーム得点失点勝点
    1オーストラリア0000000
    1韓国0000000
    1イラン0000000
    1フィリピン0000000

  • グループA｜試合日程・結果

    日時対戦カード
    3/1(日)18:001オーストラリア - フィリピン
    3/2(月)18:001韓国 - イラン
    3/5(木)12:002フィリピン - 韓国
    3/5(木)18:002イラン - オーストラリア
    3/8(日)18:003イラン - フィリピン
    3/8(日)18:003オーストラリア - 韓国

    ※日時はすべて日本時間

  • グループB｜順位表

    順位チーム得点失点勝点
    1朝鮮民主主義人民共和国0000000
    1中国0000000
    1バングラデシュ0000000
    1ウズベキスタン0000000

  • グループB｜試合日程・結果

    日時対戦カード
    3/3(火)12:001朝鮮民主主義人民共和国 - ウズベキスタン
    3/3(火)18:001中国 - バングラデシュ
    3/6(金)12:002バングラデシュ - 朝鮮民主主義人民共和国
    3/6(金)18:002ウズベキスタン - 中国
    3/9(月)18:003バングラデシュ - ウズベキスタン
    3/9(月)19:003朝鮮民主主義人民共和国 - 中国

    ※日時はすべて日本時間

  • グループC｜順位表

    順位チーム得点失点勝点
    1日本0000000
    1ベトナム0000000
    1インド0000000
    1チャイニーズ・タイペイ0000000

  • グループC｜試合日程・結果

    日時対戦カード
    3/4(水)14:001日本 - チャイニーズ・タイペイ
    3/4(水)20:001ベトナム - インド
    3/7(土)14:002チャイニーズ・タイペイ - ベトナム
    3/7(土)20:002インド - 日本
    3/10(火)18:003日本 - ベトナム
    3/10(火)18:003インド - チャイニーズ・タイペイ

    ※日時はすべて日本時間

  • 女子アジアカップ2026｜ノックアウトステージ日程・結果

    準々決勝｜日程・結果

    試合日時No.対戦カード
    3/13(金)19:0019Aグループ 2位 - Bグループ 2位
    3/14(土)14:0020Bグループ 1位 - Cグループ 2位
    3/14(土)19:0021Aグループ 1位 - B/Cグループ 3位
    3/15(日)15:0022Cグループ 1位 - A/Bグループ 3位

    ※日時はすべて日本時間

    準決勝｜日程・結果

    試合日時No.対戦カード
    3/17(火)19:0023No.20の勝者 - No.19の勝者
    3/18(水)19:0024No.21の勝者 - No.22の勝者

    ※日時はすべて日本時間

    順位決定戦｜日程・結果

    試合日時No.対戦カード
    3/19(木)12:0025No.21の敗者 - No.22の敗者
    3/19(木)18:0026No.20の敗者 - No.19の敗者

    ※日時はすべて日本時間

    決勝戦｜日程・結果

    試合日時No.対戦カード
    3/21(土)19:0027No.23の勝者 - No.24の勝者

    ※日時はすべて日本時間

