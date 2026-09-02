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Yuta Tokuma

なでしこジャパン(サッカー日本女子代表)｜2026年試合日程・結果・テレビ放送予定

日本
親善試合
女子サッカー

【なでしこジャパン 最新情報】サッカー日本女子代表の2026年試合日程・結果・テレビ放送予定を紹介。

なでしこジャパン(サッカー日本女子代表)の2026年試合日程、結果、テレビ放送予定を紹介。

本記事では、なでしこジャパンの最新情報をまとめている。

なでしこジャパン｜試合日程・結果

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■2026年の日程・結果

試合日大会対戦カード会場
3/4(水)
14:00		AFC女子アジアカップ2026
グループステージ第1節		日本 2-0 チャイニーズ・タイペイパース・レクタンギュラー・スタジアム
（オーストラリア）
3/7(土)
20:00		AFC女子アジアカップ2026
グループステージ第2節		インド 0-11 日本パース・レクタンギュラー・スタジアム
（オーストラリア）
3/10(火)
18:00		AFC女子アジアカップ2026
グループステージ第3節		日本 4-0 ベトナムパース・レクタンギュラー・スタジアム
（オーストラリア）
3/15(日)
14:00		AFC女子アジアカップ2026
準々決勝		日本 7-0 フィリピンスタジアム・オーストラリア
（オーストラリア）
3/18(水)
18:00		AFC女子アジアカップ2026
準決勝		韓国 1-4 日本スタジアム・オーストラリア
（オーストラリア）
3/21(土)
18:00		AFC女子アジアカップ2026
決勝		オーストラリア 0-1 日本スタジアム・オーストラリア
（オーストラリア）
4/12(日)
6:30		国際親善試合日本 1-2 アメリカPayPal Park（サンノゼ／アメリカ）
4/15(水)
11:00		国際親善試合日本 1-0 アメリカLumen Field（シアトル／アメリカ）
4/18(土)
10:00		国際親善試合日本 0-3 アメリカDICK’S Sporting Goods Park（コマースシティ／アメリカ）
6/6(土)
15:50		国際親善試合日本 5-0 南アフリカヤンマーハナサカスタジアム
（大阪）
6/9(火)
15:30		トレーニングマッチ日本 0-1 南アフリカJ-GREEN堺
（大阪）
9/14(月)
19:30		第20回アジア競技大会
グループステージ第1節		日本 - タイ小笠山総合運動公園エコパスタジアム
（静岡）
9/17(木)
19:30		第20回アジア競技大会
グループステージ第2節		ベトナム - 日本小笠山総合運動公園エコパスタジアム
（静岡）
9/21(月・祝)
19:30		第20回アジア競技大会
グループステージ第3節		日本 - チャイニーズ・タイペイ小笠山総合運動公園エコパスタジアム
（静岡）
9/25(金)
未定		第20回アジア競技大会
準々決勝		※日本が勝ち上がった場合未定
9/29(火)
未定		第20回アジア競技大会
準決勝		※日本が勝ち上がった場合小笠山総合運動公園エコパスタジアム
（静岡）
10/2(金)
未定		第20回アジア競技大会
決勝or3位決定戦		※日本が勝ち上がった場合小笠山総合運動公園エコパスタジアム
（静岡）
未定海外遠征未定未定
未定FIFAインターナショナルウィンドウ未定未定

※すべて日本時間

なでしこジャパン｜テレビ放送/ネット配信予定・対戦カード

試合日対戦カード放送・配信予定
未定
未定未定

なでしこジャパン｜最新情報

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