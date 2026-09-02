なでしこジャパン(サッカー日本女子代表)の2026年試合日程、結果、テレビ放送予定を紹介。
本記事では、なでしこジャパンの最新情報をまとめている。
なでしこジャパン｜試合日程・結果
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■2026年の日程・結果
|試合日
|大会
|対戦カード
|会場
|3/4(水)
14:00
|AFC女子アジアカップ2026
グループステージ第1節
|日本 2-0 チャイニーズ・タイペイ
|パース・レクタンギュラー・スタジアム
（オーストラリア）
|3/7(土)
20:00
|AFC女子アジアカップ2026
グループステージ第2節
|インド 0-11 日本
|パース・レクタンギュラー・スタジアム
（オーストラリア）
|3/10(火)
18:00
|AFC女子アジアカップ2026
グループステージ第3節
|日本 4-0 ベトナム
|パース・レクタンギュラー・スタジアム
（オーストラリア）
|3/15(日)
14:00
|AFC女子アジアカップ2026
準々決勝
|日本 7-0 フィリピン
|スタジアム・オーストラリア
（オーストラリア）
|3/18(水)
18:00
|AFC女子アジアカップ2026
準決勝
|韓国 1-4 日本
|スタジアム・オーストラリア
（オーストラリア）
|3/21(土)
18:00
|AFC女子アジアカップ2026
決勝
|オーストラリア 0-1 日本
|スタジアム・オーストラリア
（オーストラリア）
|4/12(日)
6:30
|国際親善試合
|日本 1-2 アメリカ
|PayPal Park（サンノゼ／アメリカ）
|4/15(水)
11:00
|国際親善試合
|日本 1-0 アメリカ
|Lumen Field（シアトル／アメリカ）
|4/18(土)
10:00
|国際親善試合
|日本 0-3 アメリカ
|DICK’S Sporting Goods Park（コマースシティ／アメリカ）
|6/6(土)
15:50
|国際親善試合
|日本 5-0 南アフリカ
|ヤンマーハナサカスタジアム
（大阪）
|6/9(火)
15:30
|トレーニングマッチ
|日本 0-1 南アフリカ
|J-GREEN堺
（大阪）
|9/14(月)
19:30
|第20回アジア競技大会
グループステージ第1節
|日本 - タイ
|小笠山総合運動公園エコパスタジアム
（静岡）
|9/17(木)
19:30
|第20回アジア競技大会
グループステージ第2節
|ベトナム - 日本
|小笠山総合運動公園エコパスタジアム
（静岡）
|9/21(月・祝)
19:30
|第20回アジア競技大会
グループステージ第3節
|日本 - チャイニーズ・タイペイ
|小笠山総合運動公園エコパスタジアム
（静岡）
|9/25(金)
未定
|第20回アジア競技大会
準々決勝
|※日本が勝ち上がった場合
|未定
|9/29(火)
未定
|第20回アジア競技大会
準決勝
|※日本が勝ち上がった場合
|小笠山総合運動公園エコパスタジアム
（静岡）
|10/2(金)
未定
|第20回アジア競技大会
決勝or3位決定戦
|※日本が勝ち上がった場合
|小笠山総合運動公園エコパスタジアム
（静岡）
|未定
|海外遠征
|未定
|未定
|未定
|FIFAインターナショナルウィンドウ
|未定
|未定
※すべて日本時間
なでしこジャパン｜テレビ放送/ネット配信予定・対戦カード
|試合日
|対戦カード
|放送・配信予定
|未定
|未定
|未定