【3月7日】なでしこジャパン インド戦のキックオフ時間・中継予定・メンバー

サッカー日本女子代表(なでしこジャパン)は、AFC女子アジアカップ2026グループステージ第2節で日本時間3月7日(土)にインド女子代表と対戦する。

本記事では、インド女子代表vsなでしこジャパンのキックオフ時間と試合会場などについて紹介する。