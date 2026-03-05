Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
japan indiaGetty Images
Yuta Tokuma

【3月7日】なでしこジャパン インド戦のキックオフ時間・中継予定・メンバー

【サッカー女子日本代表】AFC女子アジアカップ2026に出場する日本女子代表(なでしこジャパン)はグループステージ第2節でインド女子代表と対戦。この一戦のキックオフ時間、試合会場、テレビ放送予定を紹介。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DAZN

女子アジアカップ2026はDAZNが全試合独占ライブ配信！

DMM×DAZNホーダイならDAZNプラン月額最安値

今ならPayPayポイント付与キャンペーンを実施中

AFC女子アジアカップ2026

DMM×DAZNホーダイがお得

最安値で視聴

サッカー日本女子代表(なでしこジャパン)は、AFC女子アジアカップ2026グループステージ第2節で日本時間3月7日(土)にインド女子代表と対戦する。

本記事では、インド女子代表vsなでしこジャパンのキックオフ時間と試合会場などについて紹介する。

女子アジアカップはDAZN独占配信！DMM×DAZNホーダイ経由の視聴がお得最安値で視聴

  • japan womenGetty Images

    インドvsなでしこジャパンの試合日時は？

    AFC女子アジアカップ2026グループC第2節、インド女子代表vsなでしこジャパンは、現地時間3月7日(土)19:00、日本時間3月7日(土)20:00にキックオフを迎える。

    女子アジアカップはDAZN独占配信！DMM×DAZNホーダイ経由の視聴がお得最安値で視聴

    • 広告
  • perth rectangularGetty Images

    インドvsなでしこジャパンの試合会場は？

    AFC女子アジアカップ2026グループC第2節のインド女子代表vsなでしこジャパンは、オーストラリアのパースにある「パース・レクタンギュラー・スタジアム（HBF パーク）」で開催。2万500人を収容できる同スタジアムは、なでしこジャパンの初戦、チャイニーズ・タイペイ女子代表戦の試合会場としても使用された。

    女子アジアカップはDAZN独占配信！DMM×DAZNホーダイ経由の視聴がお得最安値で視聴

  • afc asian cup 2026 womenDAZN

    インドvsなでしこジャパンのテレビ放送/ネット配信予定

    女子アジアカップ2026の中継については、ネット『DAZN』が大会全試合を独占ライブ配信する。

    地上波中継などは予定されていない。

    女子アジアカップはDAZN独占配信！DMM×DAZNホーダイ経由の視聴がお得最安値で視聴

  • インド女子代表の基本プロフィール

    ■基本情報

    女子アジアカップ出場：10回
    最高成績：2位(1980,1983)
    前回大会成績：グループステージ棄権
    FIFAランク：67位
    日本戦通算成績：5戦1勝0分4敗

    女子アジアカップはDAZN独占配信！DMM×DAZNホーダイ経由の視聴がお得最安値で視聴

  • インド女子代表 招集メンバー

    ▽GK

    1　エランバム・パントイ・チャヌ（イースト・ベンガルFC）
    13　ソウミヤ・ナラヤナサミ（ゴクラム・ケララFC）
    23　シュレヤ・フーダ（ゴクラム・ケララFC）

    ▽DF

    2　スウィーティー・デヴィ・ンガンバム（イースト・ベンガルFC）
    3　アスタム・オラオン（イースト・ベンガルFC）
    5　ジュリ・キシャン（ニタFC）
    8　サンジュ（スリブミFC）
    14　ニルマラ・デヴィ（セトゥーFC）
    15　マルティナ・トクチョム（セトゥーFC）
    21　サリータ・ユムナム（イースト・ベンガルFC）
    22　スシュミタ・レプチャ（イースト・ベンガルFC）

    ▽MF

    4　シルキー・デヴィ・ヘマム（イースト・ベンガルFC）
    6　サンギータ・バスフォア（イースト・ベンガルFC）
    7　ソウミャ・ググロス（イースト・ベンガルFC）
    9　カリシュマ・シルヴォイカル（スリブミFC）
    16　マニーシャ（アリアンサ・リマ／ペルー）
    17　リンパ・ハルダール（スリブミFC）
    18　ジャソダ・ムンダ（ニタFC）
    19　アヴェカ・シン（ネストヴェズHG／デンマーク）
    20　サンフィダ・ノングラム（ガルワール・ユナイテッドFC）
    24　バビナ・デヴィ・リシャム（セトゥーFC）
    25　マラヴィカ（セトゥーFC）
    26　カビヤ・パッキリサミー（セトゥーFC）

    ▽FW

    10　ピアリ・シャシャ（ニタFC）
    11　グレース・ダンメイ（スリブミFC）
    12　リンダ・コム（セトゥーFC）

    ▽監督

    アメリア・バルベルデ

    女子アジアカップはDAZN独占配信！DMM×DAZNホーダイ経由の視聴がお得最安値で視聴

  • japan-women-nadeshiko-202511(C)Getty Images

    なでしこジャパン 招集メンバー

    ▽GK

    1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）
    12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）
    23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）

    ▽DF

    4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）
    2 清水梨紗（リヴァプール／イングランド）
    21 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
    13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）
    3 南萌華（ブライトン／イングランド）
    5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）
    16 山本柚月（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
    22 石川璃音（エヴァートン／イングランド）
    6 古賀塔子（トッテナム／イングランド）

    ▽MF

    24 成宮唯（INAC神戸レオネッサ）
    8 清家貴子（ブライトン／イングランド）
    14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）
    18 林穂之香（エヴァートン／イングランド）
    10 長野風花（リヴァプール／イングランド）
    7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
    15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）
    17 浜野まいか（トッテナム／イングランド）
    20 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）
    19 谷川萌々子（バイエルン／ドイツ）

    ▽FW

    11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
    25 千葉玲海菜（フランクフルト／ドイツ）
    9 植木理子（ウェストハム／イングランド）
    26 土方麻椰（アストン・ヴィラ／イングランド）

    ▽監督

    ニルス・ニールセン

    女子アジアカップはDAZN独占配信！DMM×DAZNホーダイ経由の視聴がお得最安値で視聴

  • afc womens asian cup 2026AFC

    女子アジアカップ 関連情報

AFC 女子アジアカップ
インド crest
インド
IND
日本 crest
日本
JPN
0