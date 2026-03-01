【3月4日】なでしこジャパン チャイニーズ・タイペイ戦のキックオフ時間・中継予定・メンバー

サッカー日本女子代表(なでしこジャパン)は、AFC女子アジアカップ2026グループステージ初戦で日本時間3月4日(水)にチャイニーズ・タイペイ女子代表と対戦する。
本記事では、なでしこジャパンvsチャイニーズ・タイペイ女子のキックオフ時間と試合会場などについて紹介する。
AFC女子アジアカップ2026グループC第1節、なでしこジャパンvsチャイニーズ・タイペイ女子代表は、現地時間3月4日(水)13:00、日本時間3月4日(水)14:00にキックオフを迎える。
AFC女子アジアカップ2026グループC初戦のなでしこジャパンvsチャイニーズ・タイペイ女子代表は、オーストラリアのパースにある「パース・レクタンギュラー・スタジアム（HBF パーク）」で開催。2万500人を収容できる同スタジアムは、A・リーグのパース・グローリーの本拠地でもあり、主にサッカーやラグビー・ユニオンの試合会場として使用されている。
女子アジアカップ2026の中継については、ネット『DAZN』が大会全試合を独占ライブ配信する。
地上波中継などは予定されていない。
■基本情報
女子アジアカップ出場：15回
最高成績：優勝(1977,1980,1981)
FIFAランク：40位
日本戦通算成績：25戦6勝1分18敗
▽GK
1 王于婷（新北航源）
18 蔡明容（台中ブルーホエール）
23 鄭思妤（台中櫻花）
▽DF
2 張琪蘭（台中ブルーホエール）
3 蘇欣芸（新北航源）
4 林育瑄（台中ブルーホエール）
5 潘欣瑜（高雄先鋒）
6 鄧珮琳（新北航源）
14 吳凱晴（高雄先鋒）
20 陳盈惠（台中ブルーホエール）
22 黃可欣（高雄先鋒）
24 潘彥欣（新北航源）
▽MF
9 許懿芸（AC台北）
10 松永早姫（新北航源）
13 詹璧涵（高雄先鋒）
15 曾韻晴（AC台北）
17 陳瑾雯（高雄先鋒）
25 王湘惠（花蓮足球）
▽FW
7 丁琪（高雄先鋒）
8 李依文（AC台北）
11 何佳璇（新北航源）
12 卜欣慧（新北航源）
16 劉育喬（新北航源）
19 蘇育萱（河南FC女子／中国）
21 陳鈺瑾（新北航源）
26 楊曉娟（花蓮足球）
▽監督
プラソブチョーク・チョークモ
▽GK
1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）
12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）
23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）
▽DF
4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）
2 清水梨紗（リヴァプール／イングランド）
21 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）
3 南萌華（ブライトン／イングランド）
5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）
16 山本柚月（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
22 石川璃音（エヴァートン／イングランド）
6 古賀塔子（トッテナム／イングランド）
▽MF
24 成宮唯（INAC神戸レオネッサ）
8 清家貴子（ブライトン／イングランド）
14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）
18 林穂之香（エヴァートン／イングランド）
10 長野風花（リヴァプール／イングランド）
7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）
17 浜野まいか（トッテナム／イングランド）
20 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）
19 谷川萌々子（バイエルン／ドイツ）
▽FW
11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
25 千葉玲海菜（フランクフルト／ドイツ）
9 植木理子（ウェストハム／イングランド）
26 土方麻椰（アストン・ヴィラ／イングランド）
▽監督
ニルス・ニールセン