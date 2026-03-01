Goal.com
【3月4日】なでしこジャパン チャイニーズ・タイペイ戦のキックオフ時間・中継予定・メンバー

【サッカー女子日本代表】AFC女子アジアカップ2026に出場する日本女子代表(なでしこジャパン)は初戦でチャイニーズ・タイペイ女子代表と対戦。この一戦のキックオフ時間、試合会場、テレビ放送予定を紹介。

サッカー日本女子代表(なでしこジャパン)は、AFC女子アジアカップ2026グループステージ初戦で日本時間3月4日(水)にチャイニーズ・タイペイ女子代表と対戦する。

本記事では、なでしこジャパンvsチャイニーズ・タイペイ女子のキックオフ時間と試合会場などについて紹介する。

    なでしこジャパンvsチャイニーズ・タイペイの試合日時は？

    AFC女子アジアカップ2026グループC第1節、なでしこジャパンvsチャイニーズ・タイペイ女子代表は、現地時間3月4日(水)13:00、日本時間3月4日(水)14:00にキックオフを迎える。

    なでしこジャパンvsチャイニーズ・タイペイの試合会場は？

    AFC女子アジアカップ2026グループC初戦のなでしこジャパンvsチャイニーズ・タイペイ女子代表は、オーストラリアのパースにある「パース・レクタンギュラー・スタジアム（HBF パーク）」で開催。2万500人を収容できる同スタジアムは、A・リーグのパース・グローリーの本拠地でもあり、主にサッカーやラグビー・ユニオンの試合会場として使用されている。

    なでしこジャパンvsチャイニーズ・タイペイのテレビ放送/ネット配信予定

    女子アジアカップ2026の中継については、ネット『DAZN』が大会全試合を独占ライブ配信する。

    地上波中継などは予定されていない。

    チャイニーズ・タイペイ女子代表の基本プロフィール

    ■基本情報

    女子アジアカップ出場：15回
    最高成績：優勝(1977,1980,1981)
    FIFAランク：40位
    日本戦通算成績：25戦6勝1分18敗

    チャイニーズ・タイペイ女子代表 招集メンバー

    ▽GK

    1 王于婷（新北航源）
    18 蔡明容（台中ブルーホエール）
    23 鄭思妤（台中櫻花）

    ▽DF

    2 張琪蘭（台中ブルーホエール）
    3 蘇欣芸（新北航源）
    4 林育瑄（台中ブルーホエール）
    5 潘欣瑜（高雄先鋒）
    6 鄧珮琳（新北航源）
    14 吳凱晴（高雄先鋒）
    20 陳盈惠（台中ブルーホエール）
    22 黃可欣（高雄先鋒）
    24 潘彥欣（新北航源）

    ▽MF

    9 許懿芸（AC台北）
    10 松永早姫（新北航源）
    13 詹璧涵（高雄先鋒）
    15 曾韻晴（AC台北）
    17 陳瑾雯（高雄先鋒）
    25 王湘惠（花蓮足球）

    ▽FW

    7 丁琪（高雄先鋒）
    8 李依文（AC台北）
    11 何佳璇（新北航源）
    12 卜欣慧（新北航源）
    16 劉育喬（新北航源）
    19 蘇育萱（河南FC女子／中国）
    21 陳鈺瑾（新北航源）
    26 楊曉娟（花蓮足球）

    ▽監督

    プラソブチョーク・チョークモ

    なでしこジャパン 招集メンバー

    ▽GK

    1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）
    12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）
    23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）

    ▽DF

    4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）
    2 清水梨紗（リヴァプール／イングランド）
    21 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
    13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）
    3 南萌華（ブライトン／イングランド）
    5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）
    16 山本柚月（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
    22 石川璃音（エヴァートン／イングランド）
    6 古賀塔子（トッテナム／イングランド）

    ▽MF

    24 成宮唯（INAC神戸レオネッサ）
    8 清家貴子（ブライトン／イングランド）
    14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）
    18 林穂之香（エヴァートン／イングランド）
    10 長野風花（リヴァプール／イングランド）
    7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
    15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）
    17 浜野まいか（トッテナム／イングランド）
    20 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）
    19 谷川萌々子（バイエルン／ドイツ）

    ▽FW

    11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
    25 千葉玲海菜（フランクフルト／ドイツ）
    9 植木理子（ウェストハム／イングランド）
    26 土方麻椰（アストン・ヴィラ／イングランド）

    ▽監督

    ニルス・ニールセン

    女子アジアカップ 関連情報

