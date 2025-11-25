サッカー日本代表 過去のワールドカップで同じグループに入った国は？

北中米3カ国による共同開催のFIFAワールドカップ2026が来夏に開催。2025年12月6日にはグループステージの対戦相手を決める組み合わせ抽選会が行われる。
大きな注目を集める組み合わせ抽選会を前に、日本代表がこれまでのワールドカップのグループステージで対戦した相手を振り返る。
日本代表W杯グループステージ通算戦績：21試合7章4分10敗、22得点28失点
|国
|所属連盟
|大会
|W杯GS戦績
|アルゼンチン
|CONMEBOL
|1998
|0勝0分1敗
|オーストラリア
|OFC(当時)
|2006
|0勝0分1敗
|ベルギー
|UEFA
|2002
|0勝1分0敗
|ブラジル
|CONMEBOL
|2006
|0勝0分1敗
|カメルーン
|CAF
|2010
|1勝0分0敗
|コロンビア
|CONMEBOL
|2014、2018
|1勝0分1敗
|コスタリカ
|CONCACAF
|2018
|0勝0分1敗
|クロアチア
|UEFA
|1998、2006
|0勝1分1敗
|デンマーク
|UEFA
|2010
|1勝0分0敗
|ドイツ
|UEFA
|2022
|1勝0分0敗
|ギリシャ
|UEFA
|2014
|0勝1分0敗
|コートジボワール
|CAF
|2014
|0勝0分1敗
|ジャマイカ
|CONCACAF
|1998
|0勝0分1敗
|オランダ
|UEFA
|2010
|0勝0分1敗
|ポーランド
|UEFA
|2018
|0勝0分1敗
|ロシア
|UEFA
|2002
|1勝0分0敗
|セネガル
|CAF
|2018
|0勝1分0敗
|スペイン
|UEFA
|2022
|1勝0分0敗
|チュニジア
|CAF
|2002
|1勝0分0敗
|連盟
|対戦回数
|W杯GS戦績
|CAF
|4
|2勝1分1敗
|CONCACAF
|2
|0勝0分2敗
|CONMEBOL
|4
|1勝0分3敗
|OFC
|1
|0勝0分1敗
|UEFA
|10
|4勝3分3敗
※CAF：アフリカサッカー連盟、CONCACAF：北中米カリブ海サッカー連盟、CONMEBOL：南米サッカー連盟、OFC：オセアニアサッカー連盟、UEFA：欧州サッカー連盟
結果：グループH 4位（0勝0分け3敗、1得点4失点）
|節
|対戦相手
|試合結果
|1
|アルゼンチン
|● 0-1
|2
|クロアチア
|● 0-1
|3
|ジャマイカ
|● 1-2
結果：グループH 1位（2勝1分0敗、5得点2失点）→ ラウンド16進出
|節
|対戦相手
|試合結果
|1
|ベルギー
|△ 2-2
|2
|ロシア
|○ 1-0
|3
|チュニジア
|○ 2-0
結果：グループF 4位（0勝1分2敗、2得点7失点）
|節
|対戦相手
|試合結果
|1
|オーストラリア
|● 1-3
|2
|クロアチア
|△ 0-0
|3
|ブラジル
|● 1-4
結果：グループE 2位（2勝0分1敗、4得点2失点）→ ラウンド16進出
|節
|対戦相手
|試合結果
|1
|カメルーン
|○ 1-0
|2
|オランダ
|● 0-1
|3
|デンマーク
|○ 3-1
結果：グループC 4位（0勝1分2敗、2得点6失点）
|節
|対戦相手
|試合結果
|1
|コートジボワール
|● 1-2
|2
|ギリシャ
|△ 0-0
|3
|コロンビア
|● 1-4
結果：グループH 2位（1勝1分1敗、4得点4失点）→ ラウンド16進出
|節
|対戦相手
|試合結果
|1
|コロンビア
|○ 2-1
|2
|セネガル
|△ 2-2
|3
|ポーランド
|● 0-1
結果：グループE 1位（2勝0分1敗、4得点3失点）→ ラウンド16進出
|節
|対戦相手
|試合結果
|1
|ドイツ
|○ 2-1
|2
|コスタリカ
|● 0-1
|3
|スペイン
|○ 2-1