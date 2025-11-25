サッカー日本代表 過去のワールドカップで同じグループに入った国は？

北中米3カ国による共同開催のFIFAワールドカップ2026が来夏に開催。2025年12月6日にはグループステージの対戦相手を決める組み合わせ抽選会が行われる。

大きな注目を集める組み合わせ抽選会を前に、日本代表がこれまでのワールドカップのグループステージで対戦した相手を振り返る。