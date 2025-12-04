4年に一度のサッカーの祭典「FIFAワールドカップ」の次回大会となる2026年大会は、史上初めてアメリカ・カナダ・メキシコの3か国共同開催となり、過去最大規模となる48か国が出場する。世界中からトッププレーヤーたちが集結し、世界王者の座をかけて熾烈な戦いを繰り広げる。
本記事では、2026年ワールドカップのスタジアム、開催地について紹介する。
2026年のFIFAワールドカップは、カナダ・メキシコ・アメリカ合衆国の3か国による共同開催となる。3か国共催は大会史上初めての試みであり、世界中から注目が集まっている。
大会は北米大陸に広がる計16都市・16会場で行われ、主開催国となるアメリカで78試合、カナダとメキシコではそれぞれ13試合ずつが開催される予定だ。広大な大陸を舞台に、世界最高峰のプレーが連日繰り広げられる。
史上初となるアメリカ・カナダ・メキシコの3か国共催で行われる「FIFAワールドカップ2026」は、6月11日(木)から7月19日(日)までの39日間にわたって開催される。出場国は従来の32から48に拡大され、過去最大規模の大会となる。
開幕戦は6月11日(木)にメキシコシティのエスタディオ・アステカで行われ、開催国メキシコ代表が登場。カナダ代表の初戦は6月12日(金)にトロントのBMOフィールド、アメリカ代表の初戦は同日にロサンゼルスのSoFiスタジアムでキックオフとなる予定だ。
大会終盤には7月18日(土)にマイアミのハードロック・スタジアムで3位決定戦、そして7月19日(日)にはニューヨーク／ニュージャージーのメットライフ・スタジアム（大会期間中はニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムと呼称）で決勝戦が行われ、世界王者が決まる。
史上初めてとなる3か国共催で行われるFIFAワールドカップ2026は、北米大陸に点在する16都市・16会場で開催される。主開催国のアメリカで78試合、カナダとメキシコでそれぞれ13試合が予定されており、世界最高峰の戦いが巨大スタジアムで繰り広げられる。
決勝戦が行われるメットライフ・スタジアムをはじめ、開幕戦の舞台となるエスタディオ・アステカや、準決勝・準々決勝を担う名門スタジアムも揃い、各都市が世界の注目を浴びることになる。
|都市
|スタジアム名(大会呼称)
|収容人数
|備考
|トロント(東部)
|BMOフィールド(トロント・スタジアム)
|約30,000人(大会に向けて45,736人に拡張予定)
|カナダ代表の初戦(6月12日)開催
|都市
|スタジアム名(大会呼称)
|収容人数
|備考
|バンクーバー(西部)
|BCプレイス
|54,500人
|開閉式屋根を持つ屋内スタジアム
|都市
|スタジアム名(大会呼称)
|収容人数
|備考
|メキシコシティ(中部)
|エスタディオ・アステカ(エスタディオ・シウダ・デ・メヒコ)
|87,523人
|開幕戦(6月11日)開催、史上初の3度目使用
|都市
|スタジアム名(大会呼称)
|収容人数
|備考
|グアダラハラ(中部)
|エスタディオ・アクロン(エスタディオ・グアダラハラ)
|49,813人(または49,850人)
|-
|都市
|スタジアム名(大会呼称)
|収容人数
|備考
|モンテレイ(中部)
|エスタディオBBVA(エスタディオ・モンテレイ)
|53,500人
|-
|都市
|スタジアム名(大会呼称)
|収容人数
|備考
|アトランタ(東部)
|メルセデス・ベンツ・スタジアム(アトランタ・スタジアム)
|71,000人
|準決勝(7月15日)開催
|都市
|スタジアム名(大会呼称)
|収容人数
|備考
|ボストン(東部)
|ジレット・スタジアム(ボストン・スタジアム)
|64,628人(または65,878人)
|準々決勝(7月9日)開催
|都市
|スタジアム名(大会呼称)
|収容人数
|備考
|ダラス(中部)
|AT&Tスタジアム(ダラス・スタジアム)
|80,000人(拡張可能)
|最多9試合開催、準決勝(7月14日)開催
|都市
|スタジアム名(大会呼称)
|収容人数
|備考
|ヒューストン(中部)
|NRGスタジアム(ヒューストン・スタジアム)
|72,220人
|-
|都市
|スタジアム名(大会呼称)
|収容人数
|備考
|カンザスシティ(中部)
|GEHAフィールド・アット・アローヘッド・スタジアム(カンザスシティ・スタジアム)
|76,416人
|準々決勝(7月11日)開催
|都市
|スタジアム名(大会呼称)
|収容人数
|備考
|ロサンゼルス(西部)
|SoFiスタジアム(ロサンゼルス・スタジアム)
|70,240人(拡張可能)
|アメリカ代表初戦(6月12日)、準々決勝(7月10日)開催
|都市
|スタジアム名(大会呼称)
|収容人数
|備考
|マイアミ(東部)
|ハードロック・スタジアム(マイアミ・スタジアム)
|64,767人
|3位決定戦(7月18日)、準々決勝(7月11日)開催
|都市
|スタジアム名(大会呼称)
|収容人数
|備考
|ニューヨーク／ニュージャージー(東部)
|メットライフ・スタジアム(ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム)
|82,500人
|決勝戦(7月19日)開催
|都市
|スタジアム名(大会呼称)
|収容人数
|備考
|フィラデルフィア(東部)
|リンカーン・フィナンシャル・フィールド(フィラデルフィア・スタジアム)
|67,594人(または69,796人)
|-
|都市
|スタジアム名(大会呼称)
|収容人数
|備考
|サンフランシスコ・ベイエリア(西部)
|リーバイス・スタジアム(サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム)
|68,500人
|-
|都市
|スタジアム名(大会呼称)
|収容人数
|備考
|シアトル(西部)
|ルーメン・フィールド(シアトル・スタジアム)
|68,740人(または69,000人)
|-