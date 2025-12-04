このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
2026年サッカーワールドカップの開催地はどこ？スタジアム(会場)一覧

2026年北中米FIFAワールドカップ(W杯)のスタジアムと開催都市全16スタジアムを紹介する。過去大会の決勝で使用されたスタジアムや各MLSチームの本拠地スタジアムなど注目スタジアムが勢ぞろい！

4年に一度のサッカーの祭典「FIFAワールドカップ」の次回大会となる2026年大会は、史上初めてアメリカ・カナダ・メキシコの3か国共同開催となり、過去最大規模となる48か国が出場する。世界中からトッププレーヤーたちが集結し、世界王者の座をかけて熾烈な戦いを繰り広げる。

本記事では、2026年ワールドカップのスタジアム、開催地について紹介する。

  • 2026年ワールドカップの開催地は？

    2026年のFIFAワールドカップは、カナダ・メキシコ・アメリカ合衆国の3か国による共同開催となる。3か国共催は大会史上初めての試みであり、世界中から注目が集まっている。

    大会は北米大陸に広がる計16都市・16会場で行われ、主開催国となるアメリカで78試合、カナダとメキシコではそれぞれ13試合ずつが開催される予定だ。広大な大陸を舞台に、世界最高峰のプレーが連日繰り広げられる。

  • 2026年ワールドカップの日程は？

    史上初となるアメリカ・カナダ・メキシコの3か国共催で行われる「FIFAワールドカップ2026」は、6月11日(木)から7月19日(日)までの39日間にわたって開催される。出場国は従来の32から48に拡大され、過去最大規模の大会となる。

    開幕戦は6月11日(木)にメキシコシティのエスタディオ・アステカで行われ、開催国メキシコ代表が登場。カナダ代表の初戦は6月12日(金)にトロントのBMOフィールド、アメリカ代表の初戦は同日にロサンゼルスのSoFiスタジアムでキックオフとなる予定だ。

    大会終盤には7月18日(土)にマイアミのハードロック・スタジアムで3位決定戦、そして7月19日(日)にはニューヨーク／ニュージャージーのメットライフ・スタジアム（大会期間中はニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムと呼称）で決勝戦が行われ、世界王者が決まる。

    主要日程一覧

    • 大会期間: 2026年6月11日(木)〜7月19日(日)
    • 開幕戦: 6月11日(木) エスタディオ・アステカ(メキシコシティ）
    • カナダ代表初戦: 6月12日(金) BMOフィールド(トロント)
    • アメリカ代表初戦: 6月12日(金) SoFiスタジアム(ロサンゼルス)
    • グループステージ: 6月11日(木)〜6月27日(土)
    • ラウンド32: 6月28日(日)〜7月3日(金)
    • ラウンド16: 7月4日(土)〜7月7日(火)
    • 準々決勝: 7月9日(木)〜7月11日(土)
    • 準決勝: 7月14日(火)・7月15日(水)
    • 3位決定戦: 7月18日(土) ハードロック・スタジアム(マイアミ)
    • 決勝戦: 7月19日(日) メットライフ・スタジアム(ニューヨーク／ニュージャージー)

  • 2026年ワールドカップの開催スタジアム一覧

    史上初めてとなる3か国共催で行われるFIFAワールドカップ2026は、北米大陸に点在する16都市・16会場で開催される。主開催国のアメリカで78試合、カナダとメキシコでそれぞれ13試合が予定されており、世界最高峰の戦いが巨大スタジアムで繰り広げられる。

    決勝戦が行われるメットライフ・スタジアムをはじめ、開幕戦の舞台となるエスタディオ・アステカや、準決勝・準々決勝を担う名門スタジアムも揃い、各都市が世界の注目を浴びることになる。

    カナダ

    • BMOフィールド(トロント・スタジアム)
    • BCプレイス

    メキシコ

    • エスタディオ・アステカ(エスタディオ・シウダ・デ・メヒコ)
    • エスタディオ・アクロン(エスタディオ・グアダラハラ)
    • エスタディオBBVA(エスタディオ・モンテレイ)

    アメリカ合衆国

    • メルセデス・ベンツ・スタジアム(アトランタ・スタジアム)
    • ジレット・スタジアム(ボストン・スタジアム)
    • AT&Tスタジアム(ダラス・スタジアム)
    • NRGスタジアム(ヒューストン・スタジアム)
    • GEHAフィールド・アット・アローヘッド・スタジアム(カンザスシティ・スタジアム)
    • SoFiスタジアム(ロサンゼルス・スタジアム)
    • ハードロック・スタジアム(マイアミ・スタジアム)
    • メットライフ・スタジアム(ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム)
    • リンカーン・フィナンシャル・フィールド(フィラデルフィア・スタジアム)
    • リーバイス・スタジアム(サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム)
    • ルーメン・フィールド(シアトル・スタジアム)
    BMOフィールド(トロント・スタジアム)(カナダ)

    都市スタジアム名(大会呼称)収容人数備考
    トロント(東部)BMOフィールド(トロント・スタジアム)約30,000人(大会に向けて45,736人に拡張予定)カナダ代表の初戦(6月12日)開催
    BCプレイス(カナダ)

    都市スタジアム名(大会呼称)収容人数備考
    バンクーバー(西部)BCプレイス54,500人開閉式屋根を持つ屋内スタジアム
    エスタディオ・アステカ(メキシコ)

    都市スタジアム名(大会呼称)収容人数備考
    メキシコシティ(中部)エスタディオ・アステカ(エスタディオ・シウダ・デ・メヒコ)87,523人開幕戦(6月11日)開催、史上初の3度目使用
    エスタディオ・アクロン(メキシコ)

    都市スタジアム名(大会呼称)収容人数備考
    グアダラハラ(中部)エスタディオ・アクロン(エスタディオ・グアダラハラ)49,813人(または49,850人)-
    エスタディオBBVA(メキシコ)

    都市スタジアム名(大会呼称)収容人数備考
    モンテレイ(中部)エスタディオBBVA(エスタディオ・モンテレイ)53,500人-
    メルセデス・ベンツ・スタジアム(アトランタ・スタジアム)(アメリカ)

    都市スタジアム名(大会呼称)収容人数備考
    アトランタ(東部)メルセデス・ベンツ・スタジアム(アトランタ・スタジアム)71,000人準決勝(7月15日)開催
    ジレット・スタジアム(ボストン・スタジアム)(アメリカ)

    都市スタジアム名(大会呼称)収容人数備考
    ボストン(東部)ジレット・スタジアム(ボストン・スタジアム)64,628人(または65,878人)準々決勝(7月9日)開催
    AT&Tスタジアム(ダラス・スタジアム)(アメリカ)

    都市スタジアム名(大会呼称)収容人数備考
    ダラス(中部)AT&Tスタジアム(ダラス・スタジアム)80,000人(拡張可能)最多9試合開催、準決勝(7月14日)開催
    NRGスタジアム(ヒューストン・スタジアム)(アメリカ)

    都市スタジアム名(大会呼称)収容人数備考
    ヒューストン(中部)NRGスタジアム(ヒューストン・スタジアム)72,220人-

  • GEHAフィールド・アット・アローヘッド・スタジアム(カンザスシティ・スタジアム)(アメリカ)

    都市スタジアム名(大会呼称)収容人数備考
    カンザスシティ(中部)GEHAフィールド・アット・アローヘッド・スタジアム(カンザスシティ・スタジアム)76,416人準々決勝(7月11日)開催
    SoFiスタジアム(ロサンゼルス・スタジアム)(アメリカ)

    都市スタジアム名(大会呼称)収容人数備考
    ロサンゼルス(西部)SoFiスタジアム(ロサンゼルス・スタジアム)70,240人(拡張可能)アメリカ代表初戦(6月12日)、準々決勝(7月10日)開催
    ハードロック・スタジアム(マイアミ・スタジアム)(アメリカ)

    都市スタジアム名(大会呼称)収容人数備考
    マイアミ(東部)ハードロック・スタジアム(マイアミ・スタジアム)64,767人3位決定戦(7月18日)、準々決勝(7月11日)開催
    メットライフ・スタジアム(アメリカ)

    都市スタジアム名(大会呼称)収容人数備考
    ニューヨーク／ニュージャージー(東部)メットライフ・スタジアム(ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム)82,500人決勝戦(7月19日)開催
    リンカーン・フィナンシャル・フィールド(フィラデルフィア・スタジアム)(アメリカ)

    都市スタジアム名(大会呼称)収容人数備考
    フィラデルフィア(東部)リンカーン・フィナンシャル・フィールド(フィラデルフィア・スタジアム)67,594人(または69,796人)-
    リーバイス・スタジアム(アメリカ)

    都市スタジアム名(大会呼称)収容人数備考
    サンフランシスコ・ベイエリア(西部)リーバイス・スタジアム(サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム)68,500人-
    ルーメン・フィールド(シアトル・スタジアム)(アメリカ)

    都市スタジアム名(大会呼称)収容人数備考
    シアトル(西部)ルーメン・フィールド(シアトル・スタジアム)68,740人(または69,000人)-