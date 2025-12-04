史上初となるアメリカ・カナダ・メキシコの3か国共催で行われる「FIFAワールドカップ2026」は、6月11日(木)から7月19日(日)までの39日間にわたって開催される。出場国は従来の32から48に拡大され、過去最大規模の大会となる。

開幕戦は6月11日(木)にメキシコシティのエスタディオ・アステカで行われ、開催国メキシコ代表が登場。カナダ代表の初戦は6月12日(金)にトロントのBMOフィールド、アメリカ代表の初戦は同日にロサンゼルスのSoFiスタジアムでキックオフとなる予定だ。

大会終盤には7月18日(土)にマイアミのハードロック・スタジアムで3位決定戦、そして7月19日(日)にはニューヨーク／ニュージャージーのメットライフ・スタジアム（大会期間中はニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムと呼称）で決勝戦が行われ、世界王者が決まる。

主要日程一覧