6月26日(金)開催のFIFAワールドカップ2026グループF第3節日本代表vsスウェーデン代表は、アメリカのテキサス州アーリントンにある「ダラス・スタジアム（AT&Tスタジアム ）」だ。

ダラス・スタジアムは、2009年に開場された収容人数9万人を超える大型スタジアムで、今大会の試合会場の中で最大の収容人数を誇る。アメリカン・フットボールの（NFL）の名門ダラス・カウボーイズの本拠地であり、サッカーやバスケットボール、アイスホッケーなどのスポーツイベントに加え、コンサートの会場としても使用されている。

同スタジアムは屋根が開閉式であり、他のスタジアムと比較しても比較的良いコンディションでプレーできることが予想されている。日本代表は初戦の2-2で終わったオランダ戦でも同スタジアムでプレーしており、これが今大会2試合目となり、この経験がスウェーデン戦での違いになるか。

なお、ダラス・スタジアムでは、グループステージの5試合、ラウンド32の2試合、ラウンド16の1試合、準決勝の1試合の計9試合が予定されている。