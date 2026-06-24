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sweden japanGetty Images
Yuta Tokuma

【6月26日】サッカー日本代表 スウェーデン戦のキックオフ時間・試合日程・メンバー情報

ワールドカップ
日本 対 スウェーデン
日本
スウェーデン

【サッカー日本代表 最新情報】FIFAワールドカップ2026グループF第3節の日本代表vsスウェーデン代表のキックオフ時間、試合会場、放送・配信予定を紹介。

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サッカー日本代表は2026年6月26日(金)にFIFAワールドカップ2026グループF第3節でスウェーデン代表と対戦する。

本記事では、日本代表vsスウェーデン代表のキックオフ時間や中継予定、メンバーなどを紹介する。

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