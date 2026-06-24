サッカー日本代表は2026年6月26日(金)にFIFAワールドカップ2026グループF第3節でスウェーデン代表と対戦する。
本記事では、日本代表vsスウェーデン代表のキックオフ時間や中継予定、メンバーなどを紹介する。
サッカー日本代表は2026年6月26日(金)にFIFAワールドカップ2026グループF第3節でスウェーデン代表と対戦する。
本記事では、日本代表vsスウェーデン代表のキックオフ時間や中継予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026グループF第3節の日本代表vsスウェーデン代表は、現地時間6月25日(木)に開催。キックオフは現地時間午後6時に予定されており、日本との時差は14時間あるため、日本時間6月26日(金)午前8時に試合開始の予定だ。
6月26日(金)開催のFIFAワールドカップ2026グループF第3節日本代表vsスウェーデン代表は、アメリカのテキサス州アーリントンにある「ダラス・スタジアム（AT&Tスタジアム ）」だ。
ダラス・スタジアムは、2009年に開場された収容人数9万人を超える大型スタジアムで、今大会の試合会場の中で最大の収容人数を誇る。アメリカン・フットボールの（NFL）の名門ダラス・カウボーイズの本拠地であり、サッカーやバスケットボール、アイスホッケーなどのスポーツイベントに加え、コンサートの会場としても使用されている。
同スタジアムは屋根が開閉式であり、他のスタジアムと比較しても比較的良いコンディションでプレーできることが予想されている。日本代表は初戦の2-2で終わったオランダ戦でも同スタジアムでプレーしており、これが今大会2試合目となり、この経験がスウェーデン戦での違いになるか。
なお、ダラス・スタジアムでは、グループステージの5試合、ラウンド32の2試合、ラウンド16の1試合、準決勝の1試合の計9試合が予定されている。
FIFAワールドカップ2026グループF第3節の日本代表vsスウェーデン代表は、テレビ放送は地上波『NHK総合』とBS「BSP4K」、ネット配信は『DAZN』で生中継・ライブ配信が予定されている。なお、『DAZN』では日本代表戦に限って無料配信となる。
|チャンネル
|形態
|中継開始
|DAZN
|ネット
|午前8:00
|NHK総合
|地上波
|午前7:30
|BSP4K
|BS
|午前7:45
|NHK ONE
|ネット
|午前7:30
※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はNHKおよびDAZN公式サイトよりご確認ください。
FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。
DAZN
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■基本情報
W杯出場：13回目(2大会ぶり)
最高成績：準優勝(1958)
FIFAランキング：38位
日本戦成績：5試合1勝3分1敗(7得点7失点)
▼GK
1 ヤコブ・ヴィデル・ゼッテルストレーム（ダービー・カウンティ／イングランド）
12 ヴィクトル・ヨハンソン（ストーク・シティ／イングランド）
23 クリストフェル・ノードフェルト（AIK）
▼DF
2 グスタフ・ラゲルビエルケ（ブラガ／ポルトガル）
3 ヴィクトル・リンデレフ（アストン・ヴィラ／イングランド）
4 イサク・ヒエン（アタランタ／イタリア）
5 ガブリエル・グズムンドソン（リーズ・ユナイテッド／イングランド）
6 ヘルマン・ヨハンソン（FCダラス／アメリカ）
8 ダニエル・スヴェンソン（ドルトムント／ドイツ）
14 ヒャルマル・エクダル（バーンリー／イングランド）
15 カール・スターフェルト（セルタ／スペイン）
20 エリック・スミス（ザンクトパウリ／ドイツ）
24 エリオット・ストラウド（ミャルビーAIF）
▼MF
7 ルーカス・ベリヴァル（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
13 ケン・セマ（パフォス／キプロス）
16 イェスパー・カールストレーム（ウディネーゼ／イタリア）
18 ヤシン・アヤリ（ブライトン／イングランド）
19 マティアス・スヴァンベリ（ヴォルフスブルク／ドイツ）
22 ベスフォルト・ゼネリ（ユニオン・サン・ジロワーズ／ベルギー）
26 タハ・アリ（マルメ）
▼FW
9 アレクサンデル・イサク（リヴァプール／イングランド）
10 ベンジャミン・ニグレン（セルティック／スコットランド）
11 アントニー・エランガ（ニューカッスル・ユナイテッド／イングランド）
17 ヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル／イングランド）
21 アレクサンデル・ベルンハルトソン（ホルシュタイン・キール／ドイツ
25 グスタフ・ニルソン（クルブ・ブルッヘ／ベルギー）
▼監督
グレアム・ポッター
▼GK
1 鈴木彩艶 （パルマ・カルチョ／イタリア）
12 大迫敬介 （サンフレッチェ広島）
23 早川友基 （鹿島アントラーズ）
▼DF
2 菅原由勢 （ヴェルダー・ブレーメン／ドイツ）
3 谷口彰悟 （シント＝トロイデンVV／ベルギー）
4 板倉滉 （アヤックス／オランダ）
5 長友佑都 （FC東京）
16 渡辺剛 （フェイエノールト／オランダ）
20 瀬古歩夢 （ル・アーブル／フランス）
21 伊藤洋輝 （バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
22 冨安健洋 （アヤックス／オランダ）
25 鈴木淳之介 （FCコペンハーゲン／デンマーク）
▼MF/FW
6 町野修斗 （ボルシアMG／ドイツ）※6/12 追加招集
7 田中碧 （リーズ・ユナイテッド／イングランド）
8 久保建英 （レアル・ソシエダ／スペイン）
9 後藤啓介 （フライブルク／ドイツ）
10 堂安律 （フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然 （セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗 （スタッド・ランス／フランス）
14 伊東純也 （ヘンク／ベルギー）
15 鎌田大地 （クリスタル・パレス／イングランド）
17 鈴木唯人 （フライブルク／ドイツ）
18 上田綺世 （フェイエノールト／オランダ）
19 小川航基 （NECナイメヘン／オランダ）
24 佐野海舟 （マインツ／ドイツ）
26 塩貝健人 （ヴォルフスブルク／ドイツ）
▼監督
森保一
※遠藤航は6/12途中離脱。