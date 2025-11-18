サッカー日本代表 ボリビア戦の地上波中継・無料配信はある？

11月18日(火)に開催されるキリンチャレンジカップ2025・日本代表対ボリビア代表戦。南米の難敵との対戦は、森保ジャパンにとって来夏の大一番に向けた腕試しといっても良い試合だ。
本記事では、サッカー日本代表のボリビア戦の地上波中継・無料配信について紹介する。
11月に開催されるキリンチャレンジカップ2025で、日本代表はボリビア代表と対戦する。試合は2025年11月18日(火)19時15分キックオフの予定。会場は東京都新宿区にある国立競技場だ。
対戦するのは難敵ボリビアだ。南米予選ではホームで無類の強さを誇り、ブラジルなどを撃破した経験もある。日本代表にとっても重要な一戦となりそうだ。
|大会
|対戦カード
|日時
|会場
|キリンチャレンジカップ2025
|日本代表 vs ボリビア代表
|2025年11月18日(火) 19:15キックオフ
|豊国立競技場(東京都新宿区)
11月18日(火)に開催されるキリンチャレンジカップ2025の日本代表vsボリビア代表戦は、地上波『TBS系列』で18時50時から放送を開始する予定だ。さらに、ネット『TVer』でも同時配信の予定。
その他の放送局および配信プラットフォームでの中継は行われない。
11月18日(火)に行われるキリンチャレンジカップ2025の日本代表vsボリビア代表は、前述の通り動画配信サービス『TVer』での同時ライブ配信も実施される。
『TVer』では18時30分から配信を開始する予定で、19時20分のキックオフに合わせてリアルタイムで楽しむことができる。アプリやブラウザから無料でアクセス可能なため、テレビがない環境でもスマホやPCから簡単に視聴できるのが特徴だ。ログインや会員登録も不要で、誰でも気軽に日本代表戦を楽しめる。