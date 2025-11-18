このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
japan boliviaGetty Images
サッカー日本代表 ボリビア戦の地上波中継・無料配信はある？

【サッカー日本代表】国際親善試合ボリビア代表戦は地上波テレビ放送で中継される？民放各局・NHKは？無料ネット配信の有無も紹介。

11月18日(火)に開催されるキリンチャレンジカップ2025・日本代表対ボリビア代表戦。南米の難敵との対戦は、森保ジャパンにとって来夏の大一番に向けた腕試しといっても良い試合だ。

本記事では、サッカー日本代表のボリビア戦の地上波中継・無料配信について紹介する。

