サッカー日本代表 ボリビア戦の地上波中継・無料配信はある？

11月18日(火)に開催されるキリンチャレンジカップ2025・日本代表対ボリビア代表戦。南米の難敵との対戦は、森保ジャパンにとって来夏の大一番に向けた腕試しといっても良い試合だ。

本記事では、サッカー日本代表のボリビア戦の地上波中継・無料配信について紹介する。