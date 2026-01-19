ブレントフォードの内幕：いかにしてキース・アンドリュースは降格候補だったチームをトップ4争いに導き、プレミアリーグ年間最優秀監督候補となったか

ブレントフォードは、2024-25シーズンから2025-26シーズンにかけて、トップリーグに昇格して以降どのシーズンにも経験したことのない激動を経験した。皮肉なことに、これと類似した状況を探すには、彼らが2部リーグに所属していた最後の夏である2020年まで遡らねばならないだろう。
当時、ビーズことブレントフォードは、シーズン最終日での自動昇格もプレーオフでの昇格も逃し、2人の主力選手を手放さねばならなくなっていた。2019-20シーズンに2人合わせて54得点に貢献したオリー・ワトキンスとサイード・ベンラーマは、それぞれアストン・ヴィラとウェストハムへ移籍。一方、ブレントフォードの他の選手たちは、ウェンブリーでのフラム戦で痛恨の敗戦を喫した後、わずか2週間の休暇しか与えられず、重い足を引きずってプレシーズンのトレーニングに戻らなければならなかった。
しかしその時、ブレントフォードは再び予想を覆した。新たに契約した注目選手のイヴァン・トニーを筆頭に、チームは再び3位でシーズンを終え、今度はプレーオフに勝利。9年連続でプレーオフに出場しながら昇格を逃していた不名誉な記録に終止符を打ち、1947年以来となるトップリーグへの復帰を果たした。理論上、彼らはチャンピオンシップ屈指の戦力を保持し続け、トーマス・フランクという実績ある監督のもとで失意からの復活を遂げたと言える。
2025年、状況は大いに暗雲立ち込めるものとなったように見えた。監督がチームを去り、再び2人の点取り屋を失ったのだ。しかし今、彼らは再び逆境を笑い飛ばしている。GOALが独占取材したブレントフォードの奇跡の復活劇――西部ロンドンのクラブがプレミアリーグのトップクラブとして土曜のチェルシー戦に臨むまでの軌跡を以下に記そう。