ブレントフォードの内幕：いかにしてキース・アンドリュースは降格候補だったチームをトップ4争いに導き、プレミアリーグ年間最優秀監督候補となったか

ブレントフォードのフットボール・ディレクターであるフィル・ジャイルズは、アンドリュースの監督就任にあたって、次のように述べた。「彼は非常に優れたコーチであり、チームをどのように改善したいか、明確な考えを持っている。私たちは、これまでの取り組みを維持するだけでなく、実際に改善しようとする人材を探していた」。

しかし、このアイルランド出身監督が指揮を執った最初の公式戦であるノッティンガム・フォレスト戦は、1-3での敗戦となり、しかも前半で3点リードされたことでファンの間で警鐘が鳴り響くこととなる。

「難しい試合になることは予想していたが、自分たちでさらに困難な状況を作り出してしまった」と、監督は試合後に語った。

「相手の強みと、それが引き起こす問題点はわかっていた。セットプレーは常に脅威となるものだった。基本に立ち返ろうと思う。試合の基本は、時には汚い言い方であるが、相手よりも優位に立ち、試合の醜い面もこなして、チームとして戦わなければならない。我々はそれをやっていなかったと思う。前半はそれが目立っていた。我々が取り組むべき課題だ。後半は多くの面でかなり良くなった」

こうした言葉で始まったインタビューで、アンドリュースは、敗戦後の選手たちを公の場で叱責した。9月にライバルであるフラムに1-3で敗れた後も、彼は同様に厳しい口調で選手たちを批判した。この敗戦により、ブレントフォードは17位となったが、これは今のところ、プレミアリーグのシーズンでのチーム史上最低の順位である。

ブレントフォードの成績は、2つの道に分かれる可能性があった。アンドリュースの厳しいコメントの重圧に屈して崩れるか、あるいは立ち直るか。幸い、結果は後者となった。

プレミアリーグのシーズンがフラム戦の敗戦の後の試合から始まったとしたら、ブレントフォードは15試合で勝ち点26を獲得し、4位につけていたことになる。この記録を上回るのは、アストン・ヴィラ（37）、アーセナル（36）、マンチェスター・シティ（33）だけだ。このペースを維持すれば、38試合で勝ち点66を獲得することとなり、通常であればヨーロッパリーグ、あるいはチャンピオンズリーグの出場権を獲得できる勝ち点となるだろう。

アンドリュースは、ブレントフォードの選手たちに何よりもまず「基本」を徹底させることを望んでおり、チームはまさにそれを実現している。フランク前監督は、プレミアリーグのエリートチームから勝ち点を奪うために大きな試合では細かな調整を行うことで知られていたが、アンドリュースはより普遍的なスタイルを導入している。今シーズン、トップリーグのどのチームよりも長いパスを多用しているにもかかわらず、ブレントフォードは概して忍耐強くボールを保持し、適切なチャンスを待つ傾向にある。ボールを保持していない場合は、4-3-3のフォーメーションをダイヤモンドに近い形にして、多くの場合、ウイングの1人がプレスをかけるために内側に詰めていく。

昨シーズンと比べてチーム（そしておそらくクラブ全体）が大きく変化していることを考えると、アンドリュースは生き残る方法を見つけることが急務だった。これまでのところ、彼はその点で優れた手腕を発揮し、試合が始まる前から多くの人が見限っていたチームに活力を吹き込んでいる。以前はロイ・キーンやマーティン・オニールから厳しい批判を受けていたが、今では最後に笑うのはアンドリュースであるように見える。