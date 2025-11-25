2026年FIFAワールドカップのグループは何個ある？新フォーマット・大会方式・日程まとめ

2026年のFIFAワールドカップは、史上初めてアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国による共同開催で実施される。大会は2026年6月11日(木)に開幕し、7月19日(日)の決勝戦まで39日間にわたって熱戦が繰り広げられる予定だ。出場国はこれまでの32カ国から48カ国へと拡大し、総試合数は104試合に増加。大会史上最大規模での開催となる。

開幕戦は日本時間6月12日(金)、メキシコの首都・メキシコシティにある伝統の地「エスタディオ・アステカ」で行われる。このスタジアムは1970年と1986年にもW杯決勝の舞台となった歴史的な会場であり、新たな48カ国制の幕開けにふさわしい舞台といえる。大会のクライマックスである決勝戦は、日本時間7月20日(月・祝)にニューヨーク近郊のメットライフスタジアム（大会期間中は「ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアム」として使用）で開催される予定だ。

大会はグループステージから始まり、ラウンド32、ラウンド16、準々決勝、準決勝、3位決定戦、決勝という流れで進行。新フォーマットでは4カ国×12グループ制が採用され、各組上位2チームと3位の上位8チームが決勝トーナメントへ進出する。これにより、より多くの国がノックアウトステージで戦うチャンスを得ることとなった。

準決勝はダラスとアトランタで開催され、3位決定戦はマイアミのハードロックスタジアムで行われる。アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国にまたがる広大な地域での開催となるため、選手たちにとっては移動距離や時差調整が重要な要素になるだろう。気候や標高の違いなど、環境面の適応も勝敗を左右するポイントになりそうだ。

大会主要日程(日本時間)

項目 内容 大会期間 2026年6月12日(金)～7月20日(月) 開幕戦 2026年6月12日(金) メキシコシティ(エスタディオ・アステカ) 決勝戦 2026年7月20日(月) ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアム

ステージ別日程(日本時間)