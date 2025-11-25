2026年FIFAワールドカップのグループは何個ある？新フォーマット・大会方式・日程まとめ

2026年のFIFAワールドカップは、アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国が史上初めて共同で開催する大会となる。開幕戦は2025年6月11日(木)、決勝戦は7月19日(日)に行われ、全48カ国が参加し、計104試合が実施される過去最大規模のワールドカップとなる。
本記事では、2026年のFIFAワールドカップのグループについて紹介する。
2026年のFIFAワールドカップは、史上初めてアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国による共同開催で実施される。大会は2026年6月11日(木)に開幕し、7月19日(日)の決勝戦まで39日間にわたって熱戦が繰り広げられる予定だ。出場国はこれまでの32カ国から48カ国へと拡大し、総試合数は104試合に増加。大会史上最大規模での開催となる。
開幕戦は日本時間6月12日(金)、メキシコの首都・メキシコシティにある伝統の地「エスタディオ・アステカ」で行われる。このスタジアムは1970年と1986年にもW杯決勝の舞台となった歴史的な会場であり、新たな48カ国制の幕開けにふさわしい舞台といえる。大会のクライマックスである決勝戦は、日本時間7月20日(月・祝)にニューヨーク近郊のメットライフスタジアム（大会期間中は「ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアム」として使用）で開催される予定だ。
大会はグループステージから始まり、ラウンド32、ラウンド16、準々決勝、準決勝、3位決定戦、決勝という流れで進行。新フォーマットでは4カ国×12グループ制が採用され、各組上位2チームと3位の上位8チームが決勝トーナメントへ進出する。これにより、より多くの国がノックアウトステージで戦うチャンスを得ることとなった。
準決勝はダラスとアトランタで開催され、3位決定戦はマイアミのハードロックスタジアムで行われる。アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国にまたがる広大な地域での開催となるため、選手たちにとっては移動距離や時差調整が重要な要素になるだろう。気候や標高の違いなど、環境面の適応も勝敗を左右するポイントになりそうだ。
|項目
|内容
|大会期間
|2026年6月12日(金)～7月20日(月)
|開幕戦
|2026年6月12日(金) メキシコシティ(エスタディオ・アステカ)
|決勝戦
|2026年7月20日(月) ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアム
|ステージ
|日付(日本時間)
|開催地・特徴
|グループステージ
|6月12日(金)～6月28日(日)
|4カ国×12グループ制(全72試合)
|ラウンド32
|6月29日(日)～7月4日(土)
|各組上位2チーム＋3位上位8チームが進出
|ラウンド16
|7月5日(日)～7月8日(水)
|ラウンド32勝者16チームが対戦
|準々決勝
|7月10日(金)～7月12日(日)
|ベスト8による激戦
|準決勝
|7月15日(水)～7月16日(木)
|ダラスとアトランタで開催予定
|3位決定戦
|7月19日(日)
|マイアミ(ハードロックスタジアム)
|決勝
|7月20日(月)
|ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアム
2026年にアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で共同開催されるFIFAワールドカップは、史上最多となる48カ国が出場する。従来の32カ国制から大幅に拡大され、グループリーグ（GL）は全12グループで構成される新方式が採用される。
各グループには4カ国ずつが所属し、1組あたり3試合、グループ全体で計72試合が行われる。これにより、全出場国が最低3試合を戦うことが保証される仕組みだ。従来の「3チーム×16グループ案」は、試合間隔の不公平や“談合試合”のリスクが懸念されていたことから見送られた。最終的には、より公平性と競技性の高い「4チーム×12グループ制」が正式決定している。
この新フォーマットは、2023年3月14日にルワンダ・キガリで開催されたFIFA理事会において正式承認されたもので、FIFAは「全チームが3試合以上をプレーし、スポーツの公正性と観客の興奮度を両立する」点を強調している。
|項目
|内容
|グループ数
|12グループ
|各グループ構成
|4カ国ずつ
|総出場国数
|48カ国
|グループステージ試合数
|計72試合
|決勝トーナメント進出国数
|32カ国（各組上位2カ国＋3位の上位8カ国）
|採用決定日
|2023年3月14日（FIFA理事会・ルワンダ）
これにより、グループリーグの戦い方にも変化が生まれる。これまでの“勝ち点4では突破が難しい”という状況から、3位でも成績次第で決勝トーナメント進出が可能に。最後の一戦まで勝ち点や得失点差が重要となる、よりスリリングな大会フォーマットとなることが期待されている。
2026年に開催されるFIFAワールドカップ(アメリカ・カナダ・メキシコ共催)の組み合わせ抽選会(ドロー)は、2025年12月5日(金)(現地時間)に実施される。日本時間では翌日、12月6日(土)午前2時に行われる予定だ。開催地はアメリカ・ワシントンD.C.の「ジョン・F・ケネディ・センター・フォー・ザ・パフォーミング・アーツ」。当初はラスベガスが有力とされていたが、最終的に首都での開催が決定している。
今回の抽選会では、史上最多となる48カ国の出場チームが、4チーム×12グループ(A～L)に振り分けられる。大会のスケジュールや都市ごとの対戦カードも、この抽選をもって正式に確定する見込みだ。まさに、2026年大会の全体像が初めて明らかになる重要なイベントといえる。
|項目
|内容
|開催日時(現地時間)
|2025年12月5日(金)午後12時
|開催日時(日本時間)
|2025年12月6日(土)午前2時
|開催地
|アメリカ・ワシントンD.C.
ジョン・F・ケネディ・センター・フォー・ザ・パフォーミング・アーツ
|決定内容
|グループ分け、ポット分け、決勝トーナメントルートの決定
|グループ形式
|4チーム×12グループ(A～L)