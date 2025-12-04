2026年FIFAワールドカップ日本戦のチケットを買うには？購入方法・販売スケジュール・抽選時期まとめ

2026年FIFAワールドカップのチケットは、国際サッカー連盟(FIFA)が一元的に管理しており、購入ルートはすべてFIFA公式サイト「FIFA.com/tickets」に集約されている。日本サッカー協会(JFA)や各種後援会を通じた販売は実施されない見込みで、日本のファンもFIFAのグローバルな販売プロセスに従う必要がある。

最も重要なのは、非公式サイトや転売サイトを利用しないこと。FIFA公式ルート以外から購入したチケットは、入場無効や詐欺被害のリスクが極めて高く、実際に過去大会でも多くのトラブルが報告されている。FIFAはこれらの被害に対して一切の補償を行っていない。

ステップ1：FIFA IDの作成と事前登録

日本戦チケットを購入するには、まずFIFA公式サイトで無料アカウント「FIFA ID」を作成することが必須。抽選申込や購入手続きには18歳以上であることが条件だ。さらに「関心登録(Register your interest)」を行うことで、販売開始や抽選受付の案内をメールで受け取れる。事前登録を怠ると販売情報を逃す可能性があるため、早めに準備を整えておきたい。

ステップ2：日本戦を狙う本命フェーズに備える

日本代表の試合を確実に狙うなら、組み合わせ抽選会後に行われる「第3フェーズ(Random Selection Draw)」が最重要となる。このフェーズではすでに対戦カードが確定しており、「日本代表のグループステージ第1戦」「日本vs○○」といった形で、希望する試合を指定して申し込むことができる。

組み合わせ抽選会は現地時間2025年12月5日(金)、日本時間では12月6日(土)早朝に開催予定。この抽選で日本代表の対戦相手、開催都市、試合日程がすべて明らかになる。抽選直後から申込受付が始まるため、この時点での行動スピードがチケット獲得の鍵となる。

なお、第1フェーズ(Visaプリセール)や第2フェーズ(早期抽選)では対戦カードが未確定のため、「どの試合に当たるか分からない」状態で申し込むことになる。確実に日本戦を観たい場合は、組み合わせ決定後の第3フェーズまで待つのが現実的な戦略だ。

ステップ3：チケットの種類を選ぶ

日本戦の観戦方法には、大きく分けて2つの購入形態がある。それぞれ特徴と注意点が異なるため、目的に応じて選択したい。

チケットの種類 概要 特徴・注意点 チーム指定チケット(TST: Team Specific Tickets) 選択したチーム(日本代表など)のグループステージ全3試合を観戦できるパッケージ。 組み合わせ決定前でも日本戦を確保可能。ただし価格は高く、最安カテゴリー3でも3試合合計で約10万円以上($775相当)。 個別試合チケット(IMT: Individual Match Ticket) 特定の1試合のみを観戦できるチケット。 第3フェーズ以降に「日本vs○○」など具体的な試合を指定して応募可能。最も一般的な形式。

ステップ4：ラストチャンスはリセールと直前販売

抽選販売でチケットを逃しても、まだチャンスは残されている。大会直前には「ラストミニットセールス(Last-Minute Sales)」が行われ、残りのチケットが完全先着順で販売される。また、FIFA公式リセールプラットフォームでは、不要になったチケットを安全に再販できる仕組みも導入されている。

過去大会では大会開幕直前やグループステージ終了後に大量のチケットが再販される傾向がある。ただし、アメリカおよびカナダでは転売価格に上限が設けられておらず、定価を大幅に上回る高額取引も公式に認められているため注意が必要だ。

抽選フェーズでの当選を逃しても、最後まで公式ルートをチェックし続けることが、日本戦チケットを手に入れる最大のポイントだ。