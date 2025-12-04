このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
2026年ワールドカップのチケット販売はいつ？価格や抽選スケジュール・購入方法まとめ

2026年ワールドカップのチケット販売はいつから？価格一覧・抽選スケジュール・購入方法を紹介。

4年に一度のサッカーの祭典、FIFAワールドカップ。2026年大会は史上初の「3カ国共催」として、アメリカ・カナダ・メキシコの北米3カ国で開催される。

本記事では、2026年ワールドカップのチケット販売日程・価格・抽選情報について紹介する。

  • FIFA LogoFIFA

    FIFAワールドカップ2026の日程

    史上初のアメリカ、カナダ、メキシコ3カ国共催として開催される「FIFAワールドカップ2026」は、6月11日(木)に開幕し、7月19日(日)の決勝戦まで39日間にわたって行われる。出場国が48に拡大されることで、試合数は過去最多の104試合。世界各地から集う代表チームが、北中米の地で新たな歴史を刻む大会となる。

    開幕戦はメキシコシティの名門スタジアム「エスタディオ・アステカ」で行われ、ホスト国メキシコ代表が登場予定。一方、決勝戦はアメリカ・ニューヨーク/ニュージャージー州に位置する「メットライフ・スタジアム(大会期間中は“ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム”として呼称)」で開催される。決勝では、FIFA史上初となるハーフタイムショーの実施も予定されており、サッカーとエンターテインメントが融合した“新時代の決勝戦”が期待されている。

    大会は以下のフェーズで構成される。

    フェーズ日程
    グループステージ6月11日(木)〜6月27日(土)
    ラウンド326月28日(日)〜7月3日(金)
    ラウンド167月4日(土)〜7月7日(火)
    準々決勝7月9日(木)〜7月11日(土)
    準決勝7月14日(火)〜7月15日(水)
    3位決定戦7月18日(土)
    決勝戦7月19日(日)

    なお、グループステージは従来の32チーム制から「4チーム×12グループ制」に拡大。各グループの上位2チームと、成績上位の3位チーム8チームを加えた計32チームが決勝トーナメント(ラウンド32)に進出する形式へと変更された。最終的な都市別スケジュールと対戦カードは、2025年12月5日(金)に予定されている「組み合わせ抽選会」後に正式発表される見込みだ。

    FIFAワールドカップ2026の開催都市と会場

    2026年のFIFAワールドカップは、史上初となるアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国共催で実施される。開催都市は合計16に及び、北中米全体を舞台に世界各国の代表チームが激突する。試合は西部・中部・東部の3地域に分けて行われ、移動負担を最小限に抑えるスケジュールが組まれる予定だ。

    アメリカでは最多の11都市が会場に選出され、カナダが2都市、メキシコが3都市で開催される。それぞれの都市はサッカー専用スタジアムや多目的スタジアムを使用し、各地域の象徴的な建築物が大会の舞台となる。

    開催国都市会場
    アメリカロサンゼルスSoFiスタジアム
    マイアミハードロック・スタジアム
    アトランタメルセデス・ベンツ・スタジアム
    シアトルルーメン・フィールド
    ヒューストンNRGスタジアム
    フィラデルフィアリンカーン・フィナンシャル・フィールド
    カンザスシティGEHAフィールド・アット・アローヘッド・スタジアム
    ボストンジレット・スタジアム
    ダラスAT&Tスタジアム
    サンフランシスコ・ベイエリアリーバイス・スタジアム
    ニューヨーク/ニュージャージーメットライフ・スタジアム
    カナダトロントBMOフィールド
    バンクーバーBCプレイス
    メキシコメキシコシティエスタディオ・アステカ
    グアダラハラエスタディオ・アクロン
    モンテレイエスタディオBBVA

    このうち、開幕戦はメキシコシティの「エスタディオ・アステカ」で開催予定。決勝戦はアメリカ・ニューヨーク/ニュージャージーの「メットライフ・スタジアム(大会期間中は“ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム”として呼称)」で行われる。

    FIFAワールドカップ2026のチケットの抽選情報は？

    2026年のFIFAワールドカップ(北中米大会)では、チケット販売が段階的に行われており、その中心となるのが抽選方式(Random Selection Draw)だ。すでにVisa先行抽選が終了し、一般向け抽選や組み合わせ決定後の抽選など、複数のフェーズが順次展開される仕組みとなっている。申し込みには、事前にFIFA公式サイトで「FIFA ID」(無料アカウント)を作成し、「Register your interest(興味の登録)」を行うことが必須だ。

    抽選販売の主要フェーズとスケジュール

    FIFAワールドカップ2026の一般チケット販売は、以下の3段階の抽選フェーズで進行する。抽選販売後には、大会直前の「先着順販売(Last-Minute Sales)」が行われる予定だ。

    フェーズ名称応募期間(日本時間)対象者/備考
    第1フェーズVisa先行抽選販売2025年9月11日(木)〜9月20日(土)Visaカード保有者限定。すでに終了。当選通知は9月29日以降に送信。
    第2フェーズ一般向け早期抽選(Early Ticket Draw)2025年10月27日(月)〜10月31日(金)(予定)Visa以外の決済手段でも応募可能になる見込み。
    第3フェーズ組み合わせ決定後の抽選販売(Random Selection Draw)2025年12月5日(金)の組み合わせ抽選会後から開始対戦カードが決定後、特定の試合を指定して応募可能。

    抽選の仕組みと注意点

    抽選方式は一見シンプルに見えるが、実際にはいくつかの重要なルールが存在する。

    • 抽選で当たるのは「チケット」そのものではなく、購入時間枠(タイムスロット)。当選者は指定された時間内に販売ページへアクセスし、チケットを購入する権利を得る。
    • 購入は完全な先着順。時間枠が始まった瞬間にアクセスしなければ、人気試合や好席は数分で完売するケースも多い。実際、バンクーバー会場の先行販売では、抽選当選者がアクセスした直後に全席が「秒で売り切れた」と報告されている。
    • 抽選の公平性は保たれており、申込の早さで当選確率が変わることはない。申込期間中であればいつ応募しても同じ確率で抽選対象となる。

    抽選で申し込めるチケットの種類

    初期の抽選販売(第1・第2フェーズ)では、主に以下の3タイプのチケットが対象となる。

    • 個別試合チケット(SMT: Single Match Tickets)：特定の1試合を観戦する基本チケット。
    • 会場指定チケット(VST: Venue Specific Tickets)：特定のスタジアムで開催される複数試合をまとめて観戦可能。
    • チーム指定チケット(TST: Team Specific Tickets)：応援チーム(例:日本代表)のグループステージ3試合をまとめて確保できるパッケージ。対戦カードや会場未定の段階でも購入可能。

    さらに、2025年12月の組み合わせ抽選後に始まる第3フェーズでは、サポーターチケット(ST)やコンディショナルサポーターチケット(CST)など、自国の試合を優先的に申し込める専用枠も登場予定だ。

    公式リセールプラットフォーム

    抽選に外れた場合や、購入後に観戦が難しくなった際には、FIFAが2025年10月2日から開設した公式リセールプラットフォームを利用できる。このサービスでは、アメリカ・カナダ開催試合については価格上限が設けられておらず、売り手が自由に価格設定できるため、人気カードでは基準価格の数倍まで高騰している。

    • メキシコ開催分のみ、現地法により額面価格での転売制限が適用。
    • 売買双方から15%ずつ、合計30%の手数料がFIFAに徴収される。

    すでにグループステージのチケットが基準価格の10倍近い高値で販売されるケースも確認されており、現時点でのリセール購入は慎重な判断が求められる。

    抽選方式を理解し、FIFA IDの登録を早めに済ませておくことが、2026年大会のチケット争奪戦を勝ち抜くための第一歩となる。

    FIFAワールドカップ2026のチケット販売はいつから？

    前述のとおり、2026年に開催されるFIFAワールドカップ(北中米大会)のチケット販売は、すでに2025年9月から段階的にスタートしている。販売は複数のフェーズ(段階)に分かれており、基本的には抽選方式で進行。Visaカード保有者向けの先行販売から、一般向けの抽選、さらに大会直前の先着販売まで、長期にわたって実施されるスケジュールだ。

    公式チケットは、FIFAの公式サイトを通じてのみ購入可能。事前に無料アカウント「FIFA ID」を登録しておくことが必須条件となる。18歳以上であれば購入手続きが可能で、13歳以上であればアカウント作成が認められている。

    フェーズ概要申込期間購入期間対象者/備考
    第1フェーズVisa先行抽選販売2025年9月11日(木)〜9月20日(土)2025年10月1日(水)以降Visaカード保有者限定。当選者には購入時間枠が割り当てられる。抽選結果は9月29日以降に通知。
    第2フェーズ一般向け早期抽選(Early Ticket Draw)2025年10月27日(月)〜10月31日(金)2025年11月中旬〜12月上旬Visaカード以外のユーザーも応募可能。ロサンゼルス観光庁も同期間の抽選開始を発表。
    第3フェーズ組み合わせ決定後の抽選販売(Random Selection Draw)2025年12月5日(金)の組み合わせ抽選会直後から開始未定対戦カードが確定後、希望の試合を指定して応募可能。
    最終販売フェーズ先着順販売(Last-Minute Sales)大会直前期(2026年)順次売れ残りがあれば、先着順で購入可能。

    さらに、VIP観戦や専用ラウンジが利用できる「公式ホスピタリティパッケージ」は、2025年7月からすでに販売が始まっている。これはFIFA公式パートナー「On Location」が独占的に提供するもので、抽選ではなく先着順で購入できる。

    また、チケットを購入した後に観戦できなくなった場合に備え、FIFAは2025年10月2日から「公式リセールプラットフォーム」を開設。正規ルートで購入したチケットを安全に再販売・購入できる仕組みが整っている。

    非公式サイト(TicketmasterやStubHubなど)での購入はチケット無効化や詐欺被害のリスクがあるため、FIFAも「公式ルート以外では絶対に購入しないこと」を強く呼びかけている。2026年大会の観戦を目指すファンは、早めにFIFA IDを登録し、各フェーズの申込開始日を逃さないように準備しておきたい。

    FIFAワールドカップ2026のチケットの値段は?

    2026年に北中米3カ国で開催されるFIFAワールドカップのチケット価格は、FIFAが導入する「ダイナミックプライシング(変動価格制)」によってリアルタイムに変動する仕組みが採用されている。すでに基準価格(初期販売時の目安)と上限価格は公表されており、人気試合では販売開始からわずか1日で5%以上上昇するなど、前回大会よりも価格の高騰が顕著だ。

    FIFAの公式発表によると、最も安いカテゴリー4チケットは約60ドル(約9,000円)から設定されているが、実際にこの価格で入手できる枚数はごくわずか。決勝戦では最高ランクのカテゴリー1が6,730ドル(約100万円)に達し、2022年カタール大会の約4倍という歴史的な高額設定となっている。

    試合ステージカテゴリー価格帯(USD)概算日本円(1ドル=150円換算)席の場所(目安)
    グループステージカテゴリー4(最安)$60〜約9,000円〜コーナー付近の最上階の隅
    グループステージカテゴリー1(最高)$410〜620約61,500円〜93,000円ピッチサイド/下層階
    決勝戦カテゴリー4(最安)$2,030約304,500円上層階
    決勝戦カテゴリー1(最高)$6,730約955,500円下層階の最高級席

    都市ごとの価格差も大きく、ロサンゼルスやニューヨークの試合は他都市より高額に設定。開幕戦(ロサンゼルス)のカテゴリー1は約2,735ドル(約41万円)からと、準決勝以上の水準に達している。一方で、メキシコのモンテレイやグアダラハラは比較的リーズナブルな価格帯に抑えられている。

    さらに今大会からは座席カテゴリーの定義も変更。従来の「ピッチへの眺望」基準から「スタジアム内の階層(レベル)」による分類となり、ゴール裏1階席でもカテゴリー1として扱われるケースが増加している。

    ホスピタリティパッケージは高額でも完売続出

    一般チケットとは別に、プレミアム観戦体験を提供する「公式ホスピタリティパッケージ」は、2025年7月からOn Location社を通じて販売が開始されている。こちらは抽選ではなく先着順販売で、すでに複数プランが完売に近い状況だ。

    パッケージの種類対象開始価格(USD/CAD)概要
    シングルマッチ(Single Match)特定の1試合$1,350〜グループステージの非開催国試合など
    ベニューシリーズ(Venue Series)特定会場の全試合(4〜9試合)$8,275〜 / 15,975CAD〜プレミアムシート、飲食、ラウンジアクセス付き
    フォロー・マイ・チーム(Follow My Team)応援チームのグループステージ3試合(+1試合)$6,750〜 / 9,720CAD〜開催国(米加墨)代表の試合は対象外
    決勝戦(Single Match)決勝戦1試合$25,800〜$46,050大会最高額のパッケージ

    リセール市場では正規価格の数倍に高騰

    FIFAは2025年10月2日から公式リセールプラットフォームを開設しているが、すでに市場では価格が急騰している。アメリカやカナダ開催の試合は上限価格が設けられておらず、基準価格の数倍〜数万ドルに達するケースも。メキシコ開催分のみ現地法により上限が設定されている。

    さらに、リセール取引では売り手・買い手の双方から15%ずつ(合計30%)の手数料がFIFAに徴収される仕組みで、1,000ドルの転売であれば300ドルがFIFAの収益となる。実際に、カテゴリー4のチケットが999ドルで販売される例や、決勝戦のチケットが25,000〜150,000ドルで出品されるケースも確認されている。

    大会史上最も高額なチケット価格が設定された2026年大会。世界中のファンが手にするのは容易ではないが、正規ルートでの購入と早期の登録が、夢のスタジアム観戦への第一歩となる。

