4年に一度のサッカーの祭典、FIFAワールドカップ。2026年大会は史上初の「3カ国共催」として、アメリカ・カナダ・メキシコの北米3カ国で開催される。
本記事では、2026年ワールドカップのチケット販売日程・価格・抽選情報について紹介する。
史上初のアメリカ、カナダ、メキシコ3カ国共催として開催される「FIFAワールドカップ2026」は、6月11日(木)に開幕し、7月19日(日)の決勝戦まで39日間にわたって行われる。出場国が48に拡大されることで、試合数は過去最多の104試合。世界各地から集う代表チームが、北中米の地で新たな歴史を刻む大会となる。
開幕戦はメキシコシティの名門スタジアム「エスタディオ・アステカ」で行われ、ホスト国メキシコ代表が登場予定。一方、決勝戦はアメリカ・ニューヨーク/ニュージャージー州に位置する「メットライフ・スタジアム(大会期間中は“ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム”として呼称)」で開催される。決勝では、FIFA史上初となるハーフタイムショーの実施も予定されており、サッカーとエンターテインメントが融合した“新時代の決勝戦”が期待されている。
大会は以下のフェーズで構成される。
|フェーズ
|日程
|グループステージ
|6月11日(木)〜6月27日(土)
|ラウンド32
|6月28日(日)〜7月3日(金)
|ラウンド16
|7月4日(土)〜7月7日(火)
|準々決勝
|7月9日(木)〜7月11日(土)
|準決勝
|7月14日(火)〜7月15日(水)
|3位決定戦
|7月18日(土)
|決勝戦
|7月19日(日)
なお、グループステージは従来の32チーム制から「4チーム×12グループ制」に拡大。各グループの上位2チームと、成績上位の3位チーム8チームを加えた計32チームが決勝トーナメント(ラウンド32)に進出する形式へと変更された。最終的な都市別スケジュールと対戦カードは、2025年12月5日(金)に予定されている「組み合わせ抽選会」後に正式発表される見込みだ。
2026年のFIFAワールドカップは、史上初となるアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国共催で実施される。開催都市は合計16に及び、北中米全体を舞台に世界各国の代表チームが激突する。試合は西部・中部・東部の3地域に分けて行われ、移動負担を最小限に抑えるスケジュールが組まれる予定だ。
アメリカでは最多の11都市が会場に選出され、カナダが2都市、メキシコが3都市で開催される。それぞれの都市はサッカー専用スタジアムや多目的スタジアムを使用し、各地域の象徴的な建築物が大会の舞台となる。
|開催国
|都市
|会場
|アメリカ
|ロサンゼルス
|SoFiスタジアム
|マイアミ
|ハードロック・スタジアム
|アトランタ
|メルセデス・ベンツ・スタジアム
|シアトル
|ルーメン・フィールド
|ヒューストン
|NRGスタジアム
|フィラデルフィア
|リンカーン・フィナンシャル・フィールド
|カンザスシティ
|GEHAフィールド・アット・アローヘッド・スタジアム
|ボストン
|ジレット・スタジアム
|ダラス
|AT&Tスタジアム
|サンフランシスコ・ベイエリア
|リーバイス・スタジアム
|ニューヨーク/ニュージャージー
|メットライフ・スタジアム
|カナダ
|トロント
|BMOフィールド
|バンクーバー
|BCプレイス
|メキシコ
|メキシコシティ
|エスタディオ・アステカ
|グアダラハラ
|エスタディオ・アクロン
|モンテレイ
|エスタディオBBVA
このうち、開幕戦はメキシコシティの「エスタディオ・アステカ」で開催予定。決勝戦はアメリカ・ニューヨーク/ニュージャージーの「メットライフ・スタジアム(大会期間中は“ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム”として呼称)」で行われる。
2026年のFIFAワールドカップ(北中米大会)では、チケット販売が段階的に行われており、その中心となるのが抽選方式(Random Selection Draw)だ。すでにVisa先行抽選が終了し、一般向け抽選や組み合わせ決定後の抽選など、複数のフェーズが順次展開される仕組みとなっている。申し込みには、事前にFIFA公式サイトで「FIFA ID」(無料アカウント)を作成し、「Register your interest(興味の登録)」を行うことが必須だ。
FIFAワールドカップ2026の一般チケット販売は、以下の3段階の抽選フェーズで進行する。抽選販売後には、大会直前の「先着順販売(Last-Minute Sales)」が行われる予定だ。
|フェーズ
|名称
|応募期間(日本時間)
|対象者/備考
|第1フェーズ
|Visa先行抽選販売
|2025年9月11日(木)〜9月20日(土)
|Visaカード保有者限定。すでに終了。当選通知は9月29日以降に送信。
|第2フェーズ
|一般向け早期抽選(Early Ticket Draw)
|2025年10月27日(月)〜10月31日(金)(予定)
|Visa以外の決済手段でも応募可能になる見込み。
|第3フェーズ
|組み合わせ決定後の抽選販売(Random Selection Draw)
|2025年12月5日(金)の組み合わせ抽選会後から開始
|対戦カードが決定後、特定の試合を指定して応募可能。
抽選方式は一見シンプルに見えるが、実際にはいくつかの重要なルールが存在する。
初期の抽選販売(第1・第2フェーズ)では、主に以下の3タイプのチケットが対象となる。
さらに、2025年12月の組み合わせ抽選後に始まる第3フェーズでは、サポーターチケット(ST)やコンディショナルサポーターチケット(CST)など、自国の試合を優先的に申し込める専用枠も登場予定だ。
抽選に外れた場合や、購入後に観戦が難しくなった際には、FIFAが2025年10月2日から開設した公式リセールプラットフォームを利用できる。このサービスでは、アメリカ・カナダ開催試合については価格上限が設けられておらず、売り手が自由に価格設定できるため、人気カードでは基準価格の数倍まで高騰している。
すでにグループステージのチケットが基準価格の10倍近い高値で販売されるケースも確認されており、現時点でのリセール購入は慎重な判断が求められる。
抽選方式を理解し、FIFA IDの登録を早めに済ませておくことが、2026年大会のチケット争奪戦を勝ち抜くための第一歩となる。
前述のとおり、2026年に開催されるFIFAワールドカップ(北中米大会)のチケット販売は、すでに2025年9月から段階的にスタートしている。販売は複数のフェーズ(段階)に分かれており、基本的には抽選方式で進行。Visaカード保有者向けの先行販売から、一般向けの抽選、さらに大会直前の先着販売まで、長期にわたって実施されるスケジュールだ。
公式チケットは、FIFAの公式サイトを通じてのみ購入可能。事前に無料アカウント「FIFA ID」を登録しておくことが必須条件となる。18歳以上であれば購入手続きが可能で、13歳以上であればアカウント作成が認められている。
|フェーズ
|概要
|申込期間
|購入期間
|対象者/備考
|第1フェーズ
|Visa先行抽選販売
|2025年9月11日(木)〜9月20日(土)
|2025年10月1日(水)以降
|Visaカード保有者限定。当選者には購入時間枠が割り当てられる。抽選結果は9月29日以降に通知。
|第2フェーズ
|一般向け早期抽選(Early Ticket Draw)
|2025年10月27日(月)〜10月31日(金)
|2025年11月中旬〜12月上旬
|Visaカード以外のユーザーも応募可能。ロサンゼルス観光庁も同期間の抽選開始を発表。
|第3フェーズ
|組み合わせ決定後の抽選販売(Random Selection Draw)
|2025年12月5日(金)の組み合わせ抽選会直後から開始
|未定
|対戦カードが確定後、希望の試合を指定して応募可能。
|最終販売フェーズ
|先着順販売(Last-Minute Sales)
|大会直前期(2026年)
|順次
|売れ残りがあれば、先着順で購入可能。
さらに、VIP観戦や専用ラウンジが利用できる「公式ホスピタリティパッケージ」は、2025年7月からすでに販売が始まっている。これはFIFA公式パートナー「On Location」が独占的に提供するもので、抽選ではなく先着順で購入できる。
また、チケットを購入した後に観戦できなくなった場合に備え、FIFAは2025年10月2日から「公式リセールプラットフォーム」を開設。正規ルートで購入したチケットを安全に再販売・購入できる仕組みが整っている。
非公式サイト(TicketmasterやStubHubなど)での購入はチケット無効化や詐欺被害のリスクがあるため、FIFAも「公式ルート以外では絶対に購入しないこと」を強く呼びかけている。2026年大会の観戦を目指すファンは、早めにFIFA IDを登録し、各フェーズの申込開始日を逃さないように準備しておきたい。
2026年に北中米3カ国で開催されるFIFAワールドカップのチケット価格は、FIFAが導入する「ダイナミックプライシング(変動価格制)」によってリアルタイムに変動する仕組みが採用されている。すでに基準価格(初期販売時の目安)と上限価格は公表されており、人気試合では販売開始からわずか1日で5%以上上昇するなど、前回大会よりも価格の高騰が顕著だ。
FIFAの公式発表によると、最も安いカテゴリー4チケットは約60ドル(約9,000円)から設定されているが、実際にこの価格で入手できる枚数はごくわずか。決勝戦では最高ランクのカテゴリー1が6,730ドル(約100万円)に達し、2022年カタール大会の約4倍という歴史的な高額設定となっている。
|試合ステージ
|カテゴリー
|価格帯(USD)
|概算日本円(1ドル=150円換算)
|席の場所(目安)
|グループステージ
|カテゴリー4(最安)
|$60〜
|約9,000円〜
|コーナー付近の最上階の隅
|グループステージ
|カテゴリー1(最高)
|$410〜620
|約61,500円〜93,000円
|ピッチサイド/下層階
|決勝戦
|カテゴリー4(最安)
|$2,030
|約304,500円
|上層階
|決勝戦
|カテゴリー1(最高)
|$6,730
|約955,500円
|下層階の最高級席
都市ごとの価格差も大きく、ロサンゼルスやニューヨークの試合は他都市より高額に設定。開幕戦(ロサンゼルス)のカテゴリー1は約2,735ドル(約41万円)からと、準決勝以上の水準に達している。一方で、メキシコのモンテレイやグアダラハラは比較的リーズナブルな価格帯に抑えられている。
さらに今大会からは座席カテゴリーの定義も変更。従来の「ピッチへの眺望」基準から「スタジアム内の階層(レベル)」による分類となり、ゴール裏1階席でもカテゴリー1として扱われるケースが増加している。
一般チケットとは別に、プレミアム観戦体験を提供する「公式ホスピタリティパッケージ」は、2025年7月からOn Location社を通じて販売が開始されている。こちらは抽選ではなく先着順販売で、すでに複数プランが完売に近い状況だ。
|パッケージの種類
|対象
|開始価格(USD/CAD)
|概要
|シングルマッチ(Single Match)
|特定の1試合
|$1,350〜
|グループステージの非開催国試合など
|ベニューシリーズ(Venue Series)
|特定会場の全試合(4〜9試合)
|$8,275〜 / 15,975CAD〜
|プレミアムシート、飲食、ラウンジアクセス付き
|フォロー・マイ・チーム(Follow My Team)
|応援チームのグループステージ3試合(+1試合)
|$6,750〜 / 9,720CAD〜
|開催国(米加墨)代表の試合は対象外
|決勝戦(Single Match)
|決勝戦1試合
|$25,800〜$46,050
|大会最高額のパッケージ
FIFAは2025年10月2日から公式リセールプラットフォームを開設しているが、すでに市場では価格が急騰している。アメリカやカナダ開催の試合は上限価格が設けられておらず、基準価格の数倍〜数万ドルに達するケースも。メキシコ開催分のみ現地法により上限が設定されている。
さらに、リセール取引では売り手・買い手の双方から15%ずつ(合計30%)の手数料がFIFAに徴収される仕組みで、1,000ドルの転売であれば300ドルがFIFAの収益となる。実際に、カテゴリー4のチケットが999ドルで販売される例や、決勝戦のチケットが25,000〜150,000ドルで出品されるケースも確認されている。
大会史上最も高額なチケット価格が設定された2026年大会。世界中のファンが手にするのは容易ではないが、正規ルートでの購入と早期の登録が、夢のスタジアム観戦への第一歩となる。