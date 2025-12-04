2026年に北中米3カ国で開催されるFIFAワールドカップのチケット価格は、FIFAが導入する「ダイナミックプライシング(変動価格制)」によってリアルタイムに変動する仕組みが採用されている。すでに基準価格(初期販売時の目安)と上限価格は公表されており、人気試合では販売開始からわずか1日で5%以上上昇するなど、前回大会よりも価格の高騰が顕著だ。

FIFAの公式発表によると、最も安いカテゴリー4チケットは約60ドル(約9,000円)から設定されているが、実際にこの価格で入手できる枚数はごくわずか。決勝戦では最高ランクのカテゴリー1が6,730ドル(約100万円)に達し、2022年カタール大会の約4倍という歴史的な高額設定となっている。

試合ステージ カテゴリー 価格帯(USD) 概算日本円(1ドル=150円換算) 席の場所(目安) グループステージ カテゴリー4(最安) $60〜 約9,000円〜 コーナー付近の最上階の隅 グループステージ カテゴリー1(最高) $410〜620 約61,500円〜93,000円 ピッチサイド/下層階 決勝戦 カテゴリー4(最安) $2,030 約304,500円 上層階 決勝戦 カテゴリー1(最高) $6,730 約955,500円 下層階の最高級席

都市ごとの価格差も大きく、ロサンゼルスやニューヨークの試合は他都市より高額に設定。開幕戦(ロサンゼルス)のカテゴリー1は約2,735ドル(約41万円)からと、準決勝以上の水準に達している。一方で、メキシコのモンテレイやグアダラハラは比較的リーズナブルな価格帯に抑えられている。

さらに今大会からは座席カテゴリーの定義も変更。従来の「ピッチへの眺望」基準から「スタジアム内の階層(レベル)」による分類となり、ゴール裏1階席でもカテゴリー1として扱われるケースが増加している。

ホスピタリティパッケージは高額でも完売続出

一般チケットとは別に、プレミアム観戦体験を提供する「公式ホスピタリティパッケージ」は、2025年7月からOn Location社を通じて販売が開始されている。こちらは抽選ではなく先着順販売で、すでに複数プランが完売に近い状況だ。

パッケージの種類 対象 開始価格(USD/CAD) 概要 シングルマッチ(Single Match) 特定の1試合 $1,350〜 グループステージの非開催国試合など ベニューシリーズ(Venue Series) 特定会場の全試合(4〜9試合) $8,275〜 / 15,975CAD〜 プレミアムシート、飲食、ラウンジアクセス付き フォロー・マイ・チーム(Follow My Team) 応援チームのグループステージ3試合(+1試合) $6,750〜 / 9,720CAD〜 開催国(米加墨)代表の試合は対象外 決勝戦(Single Match) 決勝戦1試合 $25,800〜$46,050 大会最高額のパッケージ

リセール市場では正規価格の数倍に高騰

FIFAは2025年10月2日から公式リセールプラットフォームを開設しているが、すでに市場では価格が急騰している。アメリカやカナダ開催の試合は上限価格が設けられておらず、基準価格の数倍〜数万ドルに達するケースも。メキシコ開催分のみ現地法により上限が設定されている。

さらに、リセール取引では売り手・買い手の双方から15%ずつ(合計30%)の手数料がFIFAに徴収される仕組みで、1,000ドルの転売であれば300ドルがFIFAの収益となる。実際に、カテゴリー4のチケットが999ドルで販売される例や、決勝戦のチケットが25,000〜150,000ドルで出品されるケースも確認されている。

大会史上最も高額なチケット価格が設定された2026年大会。世界中のファンが手にするのは容易ではないが、正規ルートでの購入と早期の登録が、夢のスタジアム観戦への第一歩となる。