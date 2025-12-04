このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
New York Red Bulls v FC CincinnatiGetty Images Sport
GOAL

2026年FIFAワールドカップの宿泊予約ガイド｜予約のタイミング・おすすめサイト・安く済ませる方法

2026年FIFAワールドカップの宿泊予約ガイド｜安く泊まるベストタイミングとおすすめサイト・節約術を紹介。

世界約200か国以上のホテルをカバー！

Rakuten Travel

Rakuten Travel

交通手段と宿泊を一括で予約可能！楽天ポイント還元やクーポンも配布※詳しくは公式サイトをご確認ください。

Rakuten Travel

Rakuten Travelで交通手段と宿泊を一括で予約！

海外ホテルの予約も日本語案内

2026年に開催されるFIFAワールドカップは、史上初めてアメリカ・カナダ・メキシコの3カ国共催として行われる。大会期間中は各地のスタジアム周辺ホテルが瞬く間に満室となり、宿泊確保の遅れがそのまま観戦計画の致命傷になりかねない。

本記事では、2026年ワールドカップ観戦に向けた宿泊予約のベストタイミング、主要予約サイト別の特徴、さらに早期割引やキャンペーンを活用したお得な予約術を紹介する。

Rkuten Travelで交通手段と宿泊を一括で予約！ポイント還元もあり
  • Vancouver Whitecaps FC v LA GalaxyGetty Images Sport

    FIFAワールドカップ2026の宿泊予約はいつがおすすめ？

    結論から言えば、宿泊予約は「できるだけ早く」行うことが最も重要だ。2026年大会はアメリカ・カナダ・メキシコの3カ国共催という特性上、移動距離が長く、都市ごとの宿泊キャパシティも限られる。待てば待つほど選択肢は減り、宿泊費用は確実に高騰する見込みだ。

    大会期間中は世界中から観戦客が殺到し、開催都市のホテル相場は平常時の2倍から5倍に跳ね上がると予想されている。すでに一部の都市では、大会開幕の9か月以上前から主要ホテルが埋まりつつある。加えて、FIFA関係者や代表チーム、メディア関係者が大会の約4〜6か月前に大量に部屋を確保するため、一般ファンが確実に宿を押さえられるのは今のうちだ。

    おすすめの戦略は、「キャンセル無料プラン」を活用した仮予約だ。ExpediaやBooking.comなど大手予約サイトでは、すでに2026年夏の宿泊が可能な物件も増えている。今のうちに複数候補を押さえておけば、価格が上がる前に保険をかけられる。チケット販売開始で観戦都市が確定したタイミングで、本予約に切り替えるのが理想的だ。

    さらに、2025年12月5日に予定されている組み合わせ抽選会では、出場国と開催都市の組み合わせが正式に決定する。日本代表の試合地が判明した段階で、仮予約を最終調整するのがベストな動きとなるだろう。この時期以降は価格上昇が一気に加速し、予約難易度も高まることが濃厚だ。

    つまり、今から2025年内にかけてがゴールデンタイム。キャンセル無料の宿を仮押さえし、年末の抽選会で本確定に進む。このステップを踏むことで、2026年ワールドカップの現地観戦をスムーズかつ安心して楽しむことができる。

    フェーズ時期予約戦略根拠となるイベント
    初期準備今すぐ〜2025年秋キャンセル無料プランで複数の宿泊先を仮予約。価格高騰前に確保。-
    チケット販売開始2025年9〜10月観戦チケット確定後、航空券と宿泊を本格予約。Visaプリセール抽選販売開始(2025年9月10日)
    本格予約調整2025年12月以降組み合わせ抽選後、試合都市に合わせて宿泊計画を確定。組み合わせ抽選会(2025年12月5日)
    最終調整2026年1〜3月最終的な宿泊先・追加予約を確定。価格上昇リスクが高まる時期。-

    Rkuten Travelで交通手段と宿泊を一括で予約！ポイント還元もあり

    • 広告
  • Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    FIFAワールドカップ2026の宿泊施設はどこがおすすめ？ホテル？ Airbnb(民泊)？

    2026年ワールドカップ観戦において、どこに泊まるかはチケット確保と同じくらい重要だ。ホテルを取るか、Airbnb(民泊)を選ぶかによって、費用・立地・利便性が大きく変わる。各都市の宿泊需給が逼迫することを踏まえると、どのタイプでも「早めの確保」が絶対条件になる。

    まず、ホテルは都市によっては数が多く、全く取れないという状況にはなりにくいものの、価格の高騰は避けられない。前述のとおり、大会期間中は通常の2〜5倍まで宿泊費が上昇するケースも想定されている。Marriott Bonvoyなどポイント制のホテルグループを利用する場合は、今すぐ予約しておき、後日レートが下がった場合に差額をポイントで返金してもらう方法が推奨されている。これにより、現金支出を抑えつつ、良質なホテルを確保できる。

    一方で、Airbnb(民泊)も有力な選択肢だ。Airbnbは2026年FIFAワールドカップの公式サポーターであり、全ての開催都市で物件を提供している。特にロサンゼルスやニューヨークなどの大都市圏では、ホテルに比べて費用を抑えつつ、現地の雰囲気を感じられる滞在が可能だ。ただし、こちらも需要急増による価格上昇や満室が予想されるため、ホテルと同様に早めの予約がカギを握る。

    費用重視なら民泊、利便性やサービス重視ならホテル。観戦スケジュールと移動動線を考慮しながら、複数都市での滞在パターンを組み合わせるのも効果的だ。

    宿泊タイプ特徴メリット注意点
    ホテル大会期間中は価格が高騰するが、安定した設備とサービスを提供。・立地が良く移動がスムーズ
    ・清掃やセキュリティ面で安心
    ・ポイントプログラム利用可    		・価格上昇が大きい
    ・早期に満室になりやすい
    Airbnb(民泊)FIFA公式サポーターとして全開催都市で物件提供。現地体験型の滞在が可能。・比較的安価で選択肢が多い
    ・長期滞在やグループ利用に向く
    ・地元の雰囲気を楽しめる    		・ホストによって品質が異なる
    ・キャンセル規定に注意が必要

    Rkuten Travelで交通手段と宿泊を一括で予約！ポイント還元もあり

  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty

    FIFAワールドカップ2026のおすすめの宿泊サイトは？

    2026年に開催されるFIFAワールドカップの観戦旅行では、「どの目的を重視するか」で最適な予約サイトが変わる。費用を抑えたい人、確実に宿泊先を確保したい人、複数都市を周遊する観戦者──それぞれのスタイルに合わせて、予約プラットフォームを使い分けることが重要だ。

    大会期間中はホテル価格が通常の数倍に高騰し、満室リスクも極めて高いため、キャンセル無料プランを活用した早期確保が鉄則。また、航空券とのセット予約やポイントプログラムを組み合わせれば、コストを抑えながら柔軟な旅程を立てることができる。

    1. 仮予約に最適な総合予約サイト

    まずは「キャンセル無料プラン」で複数都市の宿泊を仮押さえしておくのが賢明。特にBooking.comやExpedia、Hotels.com、一休.comは、早期予約キャンペーンや特典が充実しており、2026年夏の宿泊を先行確保できるケースもある。

    • Booking.com(ブッキングドットコム)：キャンセル無料プランが豊富。複数都市の宿泊先を同時に仮予約可能。
    • Expedia(エクスペディア)：航空券+ホテルのパッケージ割引が強力。価格変動アラート機能で費用管理もしやすい。
    • Hotels.com(ホテルズドットコム)：10泊で1泊無料の特典が魅力。長期滞在・周遊観戦者向け。
    • 一休.com(いっきゅうドットコム)：日本語サポートが充実し、日系ホテルや高級宿を中心に取り扱い。航空券予約との併用にも対応。

    2. 費用重視派におすすめの代替宿泊サイト

    ホテル価格の高騰を避けたい場合は、Airbnbや大手ホテルチェーンのポイント利用、さらに国内でも人気の旅行予約サービス「楽天トラベル」や「エアトリ」を活用するのが有効だ。

    • Airbnb(エアビーアンドビー)：FIFAワールドカップ26の公式サポーター。全開催都市に物件を提供し、特にロサンゼルスなど高額エリアでコスパ良く滞在できる。
    • Marriott Bonvoy / Hilton Honors / World of Hyatt：ポイント利用で実質無料宿泊も可能。Marriottでは価格変動時に差額返還制度もあり。
    • 楽天トラベル：日本語サポート完備。日本円決済で為替の影響を受けにくく、海外ホテルも豊富に掲載。
    • エアトリ：航空券と宿泊の一括予約が可能。海外ホテルやLCCとのセットプランで費用を最小限に抑えられる。

    3. 周遊観戦者におすすめの交通比較サイト

    2026年大会はアメリカ・カナダ・メキシコの3か国共催。広大なエリアを移動しながら観戦するには、交通手段の確保が重要となる。Omioを使えば、北米内の飛行機・鉄道・長距離バスを日本語で一括検索でき、複数都市を巡る旅程も簡単に組める。

    • Omio(オミオ)：北米のLCC、長距離バス、鉄道(アムトラックなど)を一括比較・予約可能。日本円表示にも対応。

    4. チケット付きパッケージ・公式販売ルート

    観戦チケットを確実に入手したい場合や、VIP観戦を希望する場合は、FIFA公式ホスピタリティパッケージが最も安全で確実な選択肢となる。抽選に外れた場合のバックアップとして、信頼性の高い再販サイトも検討したい。

    • FIFAワールドカップ26公式ホスピタリティサイト：試合チケットと宿泊・VIPサービスがセットの唯一の公式ルート。日本ではJTBが正規販売代理店。
    • SportsEvents365：FIFA公式抽選に外れた場合の代替ルート。100%返金保証付きで日本語対応。

    おすすめサイト比較一覧

    カテゴリサイト名特徴おすすめポイント
    仮予約Booking.comキャンセル無料プランが豊富。複数都市を一括で仮押さえ可能。
    仮予約Expedia航空券+ホテルのセット割引。移動と宿泊をまとめて管理可能。
    仮予約Hotels.com10泊で1泊無料特典付き。長期滞在や観戦ツアーに最適。
    仮予約一休.com日本語対応の高品質ホテルが中心。安心して予約できる日系サイト。
    代替宿泊AirbnbFIFA公式サポーターとして全都市に物件あり。ホテルより安価で地域密着型の滞在が可能。
    代替宿泊楽天トラベル / エアトリ日本語対応・日本円決済・航空券セットあり。コスパ重視派に最適。国内感覚で海外予約できる。
    代替宿泊Marriott Bonvoy / Hilton Honorsポイント利用で実質無料宿泊可能。上級会員特典で部屋アップグレードも期待できる。
    交通比較Omio北米の飛行機・鉄道・バスを一括検索。周遊観戦者の移動計画に最適。
    公式パッケージFIFAホスピタリティ公式 / JTB宿泊・観戦・VIPサービスを一括手配。チケットを確実に確保できる唯一のルート。
    チケット再販SportsEvents365100%返金保証付き。日本語対応。抽選落選時のバックアップルート。

    Rkuten Travelで交通手段と宿泊を一括で予約！ポイント還元もあり

  • FIFAワールドカップ2026の宿泊を安く済ませるには？

    大会期間中は開催都市のホテル料金が通常よりも高騰することが見込まれるため、少しの工夫と早い行動が旅費を大きく左右する。ここでは、現地観戦を少しでも安く抑えるための現実的な戦略を紹介する。

    1. ポイントプログラムを活用した割引戦略

    大手ホテルチェーンのロイヤリティプログラムで貯めたポイントを利用するのは、実質的な割引につながる最強の手段だ。Marriott BonvoyやHiltonなどのプログラムでは、高騰した宿泊費をポイントでまるごと支払うことも可能だ。特にMarriott Bonvoyでは、今のうちにポイントで部屋を押さえ、後にレートが下がった場合は差額をポイントで返還してもらうこともできる。大会直前にポイント宿泊枠が追加放出されるケースもあるため、日常的にポイントを貯めておくことも有効だ。

    2. 価格変動を避ける早期仮予約戦略

    直接的な割引ではないものの、価格高騰を避ける最も確実な方法は「キャンセル無料の早期仮予約」だ。ExpediaやBooking.comなどでは、すでに2026年夏の宿泊プランを予約できる場合がある。キャンセル無料のプランで複数の宿泊先を仮押さえしておけば、価格が上がる前に有利な条件を確保できる。後からより安い宿泊先が見つかった場合でも、自由に乗り換えが可能だ。

    3. 代替宿泊施設(Airbnbなど)の活用

    ホテルにこだわらず、Airbnb(民泊)やホステル、キッチン付きアパートメントなどを選ぶことで、費用を大幅に抑えられる。AirbnbはFIFAの公式サポーターであり、全開催都市で物件を提供しているため安心して利用できる。クレジットカードの旅行ポイントを活用すれば、Airbnb支払い後にポイントで相殺することも可能だ。さらに、郊外の都市(例:ダラス→フォートワース、マイアミ→フォートローダーデール、ニューヨーク→ニュージャージー)を拠点にすれば、一泊あたり50ドル以上節約できるケースもある。

    4. 旅行パッケージ割引を活用

    航空券とホテルをセットで予約する「パッケージ割引」を使えば、個別予約よりも総額が安くなる傾向がある。Expediaなどの総合旅行サイトでは、この方法で数百ドル単位の節約が可能だ。また、旅行会社が提供する団体パッケージは割高になりがちだが、チケットや移動が一括管理できる利便性もある。一般的な観戦パッケージは6泊で約4,265ドルからとなっており、人気カードを追うツアーはさらに高額になる。

    節約戦略内容主な利点
    ポイントプログラム活用Marriott BonvoyやHiltonのポイントを利用して宿泊費を削減。高騰した宿泊費を実質無料にできる。
    早期仮予約キャンセル無料プランで複数宿泊先を仮押さえし、後から最適化。価格上昇を避け、柔軟に乗り換え可能。
    Airbnb・民泊利用ホテルより安価な民泊やホステルを活用。現地感を楽しみながら節約可能。
    郊外宿泊スタジアム近郊都市より1〜2駅離れたエリアを利用。一泊あたり最大50ドルの節約が可能。
    旅行パッケージ割引航空券とホテルをセットで予約し、割引を適用。予約が簡単で総額を安く抑えられる。
    Rkuten Travelで交通手段と宿泊を一括で予約！ポイント還元もあり
  • Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    2026年FIFAワールドカップ開催地・都市別の費用の差を紹介

    2026年のFIFAワールドカップは、アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国で共同開催される史上初の大会となる。開催都市によって宿泊費は大きく異なり、同じ試合観戦でも滞在地をどこに選ぶかで費用差が数十万円単位に広がる可能性がある。ここでは、国別・都市別・地域別の宿泊費傾向を比較しながら、賢い都市選びのポイントを整理する。

    開催国別の宿泊費比較

    最も費用を抑えられる国はメキシコだ。アメリカやカナダと比べて平均宿泊費が約50%安く、観戦旅行者の間では「予算重視のMVP(budget-friendly MVP)」と呼ばれている。一方で、アメリカは全体的に高額で、都市によっては通常時の2〜5倍に達する見込み。カナダはバンクーバーを中心にホテル不足も懸念されている。

    開催国特徴/相場主な開催都市
    メキシコ最も安価。アメリカやカナダの開催都市より試合日の平均ホテル料金が約50%低い。メキシコシティ、グアダラハラ、モンテレイ
    アメリカ高騰が顕著。都市によって価格差が大きく、通常の2〜5倍に跳ね上がる可能性。11都市で開催(ニューヨーク、ロサンゼルス、ダラスなど)
    カナダ全体的に高額。特にバンクーバーでは宿泊不足が懸念されている。トロント、バンクーバー

    都市別ホテル料金の高騰率(2025年9月時点)

    Cheaphotels.orgによる調査(2025年9月時点)では、各試合日におけるダウンタウンまたは近郊の3つ星以上ホテルの最安料金を比較している。バンクーバーやヒューストンでは通常時の数倍に達し、ダラスやシアトルも高騰が顕著。一方でメキシコシティやグアダラハラは価格上昇が軽微で、観戦コストを抑えるには最適な都市といえる。

    都市試合日最安料金通常時からの増加率特徴
    バンクーバー(カナダ)$879(約138000円)+258%最も高額な都市。宿泊費が高騰し、アメリカ観戦の方が安くなる可能性も。
    ヒューストン(アメリカ)$709(約111000円)+544%全トーナメントで最も急な価格上昇率を記録。
    カンザスシティ(アメリカ)$654(約102000円)+296%準々決勝などで大幅な上昇。治安への懸念もある。
    ダラス(アメリカ)$557(約87000円)+202%開催試合数が最多(9試合)。現時点でも1泊5万円超の予想。
    シアトル(アメリカ)$682(約107000円)+244%滞在1週間で最低1000ドル必要との試算も。
    ニューヨーク/NJ(アメリカ)$345(約54000円)約+50%決勝開催地。供給量が多く上昇は緩やかだが、元々の相場が高い。
    トロント(カナダ)$350(約55000円)+70%上昇率は比較的低く、5試合の平均上昇率は20〜30%程度。
    モンテレイ(メキシコ)$150(約23500円)約2倍メキシコ国内では最も高額だが、北米全体では安価。
    メキシコシティ(メキシコ)$60(約9400円)軽微な増加値上がり幅が小さく、最も安価に滞在可能。
    グアダラハラ(メキシコ)$60(約9400円)軽微な増加メキシコシティ同様にコスパが高い都市。

    地域別の宿泊費傾向

    アメリカ国内でも地域による違いは明確だ。西部のロサンゼルスやシアトルは高額、中央部は二極化、東部は全体的に高止まりしている。観戦スケジュールや移動距離を考慮し、滞在先を柔軟に組み合わせることが節約の鍵となる。

    地域主な都市宿泊費の傾向と特徴
    西部地域ロサンゼルス、シアトル、サンフランシスコ、バンクーバー、グアダラハラ全体的に高額。シアトルやサンフランシスコは特に高く、ロサンゼルスでは1泊480ドル(約72000円)前後の高騰予測。
    中央地域ダラス、ヒューストン、カンザスシティ、モンテレイ、メキシコシティ、グアダラハラ二極化。アメリカ側は高騰傾向、メキシコ側は安価でコスパ良好。
    東部地域ニューヨーク/NJ、ボストン、フィラデルフィア、アトランタ、マイアミ、トロント全体的に高止まり。ニューヨークは高価、ボストンはさらに上昇が予想される。

    節約につながる代替都市と宿泊戦略

    費用を抑えるには、宿泊費が安いメキシコ都市や郊外エリアを狙うのが有効だ。メキシコシティやグアダラハラは安価で安全性も比較的高く、観戦と観光を両立しやすい。アメリカでは、主要都市から1時間圏内の近郊都市(ダラス→フォートワース、マイアミ→フォートローダーデールなど)に泊まることで、一泊あたり50ドル以上の節約が可能とされている。

    節約エリア代替都市例期待される節約効果
    メキシコ滞在メキシコシティ、グアダラハラ宿泊費が北米の半額以下。食費・移動費も安価。
    郊外宿泊ダラス→フォートワース、マイアミ→フォートローダーデール都心より一泊あたり約50ドル節約可能。
    決勝周辺の節約ニュージャージー(ニューヨーク近郊)マンハッタンより安価でアクセスも良好。
    ロサンゼルス郊外エルセグンド、ロングビーチ周辺治安面と立地を考慮したバランスの良い選択。
    Rkuten Travelで交通手段と宿泊を一括で予約！ポイント還元もあり

  • 2026年FIFAワールドカップ開催都市別の価格高騰傾向を紹介(2025年12月時点)

    2026年ワールドカップでは、開催都市によって宿泊価格の上昇率に大きな差がある。北米3カ国で同時開催となるため、都市ごとの宿泊需要やホテル供給量の違いが顕著に現れている。特にカナダやアメリカ南部の都市では、試合日が近づくにつれて急激な価格上昇が確認されており、早期の予約が鍵を握る。

    中でも、バンクーバーやヒューストンなど一部の都市は、通常期と比較して数倍以上の価格高騰が見込まれている。一方、ニューヨークやメキシコシティなどの大都市は宿泊施設が豊富なため、価格上昇は比較的緩やかだ。それでも大会期間中は満室に近い状態が続くことが予想されるため、キャンセル可能なプランで早めに押さえておくのが得策だ。

    観戦予定の試合都市が確定する2025年12月以前に、複数の候補地で宿泊予約を確保しておけば、費用の急上昇を避け、柔軟な観戦プランを立てやすくなる。

    都市試合日における最安部屋料金(通常時比較)特徴
    バンクーバー(カナダ)$879(通常比+258%)宿泊費が最も高額になる都市の一つで、宿泊不足が懸念されている。
    ヒューストン(アメリカ)$709(通常比+544%)通常レートと比較した価格上昇率が大会全体で最も急。
    カンザスシティ(アメリカ)$654(通常比+296%)準々決勝など特定試合日で大幅な価格上昇が見られる。
    ニューヨーク/NJ(アメリカ)$345(通常比約+50%)決勝戦開催地だが供給量が多く、価格上昇は比較的穏やか。
    モンテレイ(メキシコ)$150(通常比約2倍)メキシコ国内では最も高額だが、北米に比べるとまだ安価。
    メキシコシティ/グアダラハラ(メキシコ)$60前後(通常の微増)値上がり幅が小さく、比較的安価に滞在可能。
    Rkuten Travelで交通手段と宿泊を一括で予約！ポイント還元もあり