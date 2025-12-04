大会期間中は開催都市のホテル料金が通常よりも高騰することが見込まれるため、少しの工夫と早い行動が旅費を大きく左右する。ここでは、現地観戦を少しでも安く抑えるための現実的な戦略を紹介する。

1. ポイントプログラムを活用した割引戦略

大手ホテルチェーンのロイヤリティプログラムで貯めたポイントを利用するのは、実質的な割引につながる最強の手段だ。Marriott BonvoyやHiltonなどのプログラムでは、高騰した宿泊費をポイントでまるごと支払うことも可能だ。特にMarriott Bonvoyでは、今のうちにポイントで部屋を押さえ、後にレートが下がった場合は差額をポイントで返還してもらうこともできる。大会直前にポイント宿泊枠が追加放出されるケースもあるため、日常的にポイントを貯めておくことも有効だ。

2. 価格変動を避ける早期仮予約戦略

直接的な割引ではないものの、価格高騰を避ける最も確実な方法は「キャンセル無料の早期仮予約」だ。ExpediaやBooking.comなどでは、すでに2026年夏の宿泊プランを予約できる場合がある。キャンセル無料のプランで複数の宿泊先を仮押さえしておけば、価格が上がる前に有利な条件を確保できる。後からより安い宿泊先が見つかった場合でも、自由に乗り換えが可能だ。

3. 代替宿泊施設(Airbnbなど)の活用

ホテルにこだわらず、Airbnb(民泊)やホステル、キッチン付きアパートメントなどを選ぶことで、費用を大幅に抑えられる。AirbnbはFIFAの公式サポーターであり、全開催都市で物件を提供しているため安心して利用できる。クレジットカードの旅行ポイントを活用すれば、Airbnb支払い後にポイントで相殺することも可能だ。さらに、郊外の都市(例:ダラス→フォートワース、マイアミ→フォートローダーデール、ニューヨーク→ニュージャージー)を拠点にすれば、一泊あたり50ドル以上節約できるケースもある。

4. 旅行パッケージ割引を活用

航空券とホテルをセットで予約する「パッケージ割引」を使えば、個別予約よりも総額が安くなる傾向がある。Expediaなどの総合旅行サイトでは、この方法で数百ドル単位の節約が可能だ。また、旅行会社が提供する団体パッケージは割高になりがちだが、チケットや移動が一括管理できる利便性もある。一般的な観戦パッケージは6泊で約4,265ドルからとなっており、人気カードを追うツアーはさらに高額になる。