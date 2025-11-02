2026年FIFAワールドカップどこに泊まる？全16開催都市別おすすめホテル・宿泊エリア・アクセス情報まとめ

2026年FIFAワールドカップの宿泊予約におすすめのサイトまとめ

2026年に開催されるFIFAワールドカップの観戦旅行では、「どの目的を重視するか」で最適な予約サイトが変わる。費用を抑えたい人、確実に宿泊先を確保したい人、複数都市を周遊する観戦者──それぞれのスタイルに合わせて、予約プラットフォームを使い分けることが重要だ。

大会期間中はホテル価格が通常の数倍に高騰し、満室リスクも極めて高いため、キャンセル無料プランを活用した早期確保が鉄則。また、航空券とのセット予約やポイントプログラムを組み合わせれば、コストを抑えながら柔軟な旅程を立てることができる。

1. 仮予約に最適な総合予約サイト

まずは「キャンセル無料プラン」で複数都市の宿泊を仮押さえしておくのが賢明。特にBooking.comやExpedia、Hotels.com、一休.comは、早期予約キャンペーンや特典が充実しており、2026年夏の宿泊を先行確保できるケースもある。

2. 費用重視派におすすめの代替宿泊サイト

ホテル価格の高騰を避けたい場合は、Airbnbや大手ホテルチェーンのポイント利用、さらに国内でも人気の旅行予約サービス「楽天トラベル」や「エアトリ」を活用するのが有効だ。

Airbnb(エアビーアンドビー) ：FIFAワールドカップ26の公式サポーター。全開催都市に物件を提供し、特にロサンゼルスなど高額エリアでコスパ良く滞在できる。

：FIFAワールドカップ26の公式サポーター。全開催都市に物件を提供し、特にロサンゼルスなど高額エリアでコスパ良く滞在できる。 Marriott Bonvoy / Hilton Honors / World of Hyatt ：ポイント利用で実質無料宿泊も可能。Marriottでは価格変動時に差額返還制度もあり。

：ポイント利用で実質無料宿泊も可能。Marriottでは価格変動時に差額返還制度もあり。 楽天トラベル ：日本語サポート完備。日本円決済で為替の影響を受けにくく、海外ホテルも豊富に掲載。

：日本語サポート完備。日本円決済で為替の影響を受けにくく、海外ホテルも豊富に掲載。 エアトリ：航空券と宿泊の一括予約が可能。海外ホテルやLCCとのセットプランで費用を最小限に抑えられる。

3. 周遊観戦者におすすめの交通比較サイト

2026年大会はアメリカ・カナダ・メキシコの3か国共催。広大なエリアを移動しながら観戦するには、交通手段の確保が重要となる。Omioを使えば、北米内の飛行機・鉄道・長距離バスを日本語で一括検索でき、複数都市を巡る旅程も簡単に組める。

Omio(オミオ)：北米のLCC、長距離バス、鉄道(アムトラックなど)を一括比較・予約可能。日本円表示にも対応。

4. チケット付きパッケージ・公式販売ルート

観戦チケットを確実に入手したい場合や、VIP観戦を希望する場合は、FIFA公式ホスピタリティパッケージが最も安全で確実な選択肢となる。抽選に外れた場合のバックアップとして、信頼性の高い再販サイトも検討したい。

FIFAワールドカップ26公式ホスピタリティサイト ：試合チケットと宿泊・VIPサービスがセットの唯一の公式ルート。日本ではJTBが正規販売代理店。

：試合チケットと宿泊・VIPサービスがセットの唯一の公式ルート。日本ではJTBが正規販売代理店。 SportsEvents365：FIFA公式抽選に外れた場合の代替ルート。100%返金保証付きで日本語対応。

おすすめサイト比較一覧