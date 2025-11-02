2026年FIFAワールドカップどこに泊まる？全16開催都市別おすすめホテル・宿泊エリア・アクセス情報まとめ

2026年FIFAワールドカップは、史上初めてアメリカ・カナダ・メキシコの3カ国で共同開催される。開催都市は北米大陸全域に広がり、ニューヨーク、ロサンゼルス、ダラス、トロント、メキシコシティなど、合計16都市が世界中からのサッカーファンを迎え入れる。
本記事では、2026年ワールドカップの開催都市別おすすめ宿泊エリアを紹介する。
Rakuten Travel
Rakuten Travel交通手段と宿泊を一括で予約可能！楽天ポイント還元やクーポンも配布※詳しくは公式サイトをご確認ください。
Rakuten Travel
Rakuten Travelで交通手段と宿泊を一括で予約！海外ホテルの予約も日本語案内
2026年FIFAワールドカップは、史上初めてアメリカ・カナダ・メキシコの3カ国で共同開催される。開催都市は北米大陸全域に広がり、ニューヨーク、ロサンゼルス、ダラス、トロント、メキシコシティなど、合計16都市が世界中からのサッカーファンを迎え入れる。
本記事では、2026年ワールドカップの開催都市別おすすめ宿泊エリアを紹介する。
2026年大会は、史上初めて48カ国が参加し、6月11日(木)に開幕。日本時間では6月12日(金)に開幕戦が行われ、7月20日(月)の決勝戦まで約39日間にわたって開催される。会場は北米3カ国(アメリカ・カナダ・メキシコ)全域にわたり、全104試合が実施される予定だ。
開幕戦はメキシコシティのエスタディオ・アステカ、決勝戦はニューヨーク近郊のメットライフスタジアム(大会期間中は「ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアム」名義)で開催される。準決勝はダラスとアトランタ、3位決定戦はマイアミのハードロックスタジアムが舞台となる。
グループステージから決勝にかけて、アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国をまたぐ広範な日程構成となるため、観戦を計画するファンは都市間の移動や時差を考慮したスケジュール管理が重要になる。
2026年に開催されるFIFAワールドカップの観戦旅行では、「どの目的を重視するか」で最適な予約サイトが変わる。費用を抑えたい人、確実に宿泊先を確保したい人、複数都市を周遊する観戦者──それぞれのスタイルに合わせて、予約プラットフォームを使い分けることが重要だ。
大会期間中はホテル価格が通常の数倍に高騰し、満室リスクも極めて高いため、キャンセル無料プランを活用した早期確保が鉄則。また、航空券とのセット予約やポイントプログラムを組み合わせれば、コストを抑えながら柔軟な旅程を立てることができる。
まずは「キャンセル無料プラン」で複数都市の宿泊を仮押さえしておくのが賢明。特にBooking.comやExpedia、Hotels.com、一休.comは、早期予約キャンペーンや特典が充実しており、2026年夏の宿泊を先行確保できるケースもある。
ホテル価格の高騰を避けたい場合は、Airbnbや大手ホテルチェーンのポイント利用、さらに国内でも人気の旅行予約サービス「楽天トラベル」や「エアトリ」を活用するのが有効だ。
2026年大会はアメリカ・カナダ・メキシコの3か国共催。広大なエリアを移動しながら観戦するには、交通手段の確保が重要となる。Omioを使えば、北米内の飛行機・鉄道・長距離バスを日本語で一括検索でき、複数都市を巡る旅程も簡単に組める。
観戦チケットを確実に入手したい場合や、VIP観戦を希望する場合は、FIFA公式ホスピタリティパッケージが最も安全で確実な選択肢となる。抽選に外れた場合のバックアップとして、信頼性の高い再販サイトも検討したい。
|カテゴリ
|サイト名
|特徴
|おすすめポイント
|仮予約
|Booking.com
|キャンセル無料プランが豊富。
|複数都市を一括で仮押さえ可能。
|仮予約
|Expedia
|航空券+ホテルのセット割引。
|移動と宿泊をまとめて管理可能。
|仮予約
|Hotels.com
|10泊で1泊無料特典付き。
|長期滞在や観戦ツアーに最適。
|仮予約
|一休.com
|日本語対応の高品質ホテルが中心。
|安心して予約できる日系サイト。
|代替宿泊
|Airbnb
|FIFA公式サポーターとして全都市に物件あり。
|ホテルより安価で地域密着型の滞在が可能。
|代替宿泊
|楽天トラベル / エアトリ
|日本語対応・日本円決済・航空券セットあり。
|コスパ重視派に最適。国内感覚で海外予約できる。
|代替宿泊
|Marriott Bonvoy / Hilton Honors
|ポイント利用で実質無料宿泊可能。
|上級会員特典で部屋アップグレードも期待できる。
|交通比較
|Omio
|北米の飛行機・鉄道・バスを一括検索。
|周遊観戦者の移動計画に最適。
|公式パッケージ
|FIFAホスピタリティ公式 / JTB
|宿泊・観戦・VIPサービスを一括手配。
|チケットを確実に確保できる唯一のルート。
|チケット再販
|SportsEvents365
|100%返金保証付き。日本語対応。
|抽選落選時のバックアップルート。
2026年FIFAワールドカップは、史上初の3カ国共催として、アメリカ・カナダ・メキシコの北米大陸全域で行われる。開催地は「西地区」「中央地区」「東地区」の3つのポッド(地域ブロック)に分けられており、移動負担を軽減しながら各地で熱戦が繰り広げられる予定だ。
アメリカが最多の11都市をホストし、メキシコが3都市、カナダが2都市で開催。決勝戦はニューヨーク／ニュージャージーの「New York New Jersey Stadium」で、開幕戦はメキシコシティの「Estadio Azteca」で行われる。世界中のファンが各都市に集結し、北米全体がサッカー一色に染まる約1か月間となる。
2026年大会は、広大な北米を舞台にした「地域ごとのドラマ」が見どころとなる。開催都市ごとに異なる気候・文化・雰囲気の中で、世界最高のサッカーが展開されるだろう。
アトランタは、2026年FIFAワールドカップの開催都市の中でも、交通アクセスと利便性のバランスに優れた都市の一つだ。市内には主要スタジアムであるメルセデス・ベンツ・スタジアムが位置し、空港からの移動は公共交通機関MARTA(マルタ)がカバー。乗り換えも少なく、車を利用しなくてもスムーズに観戦や観光が楽しめる都市として高く評価されている。
特に「バックヘッド(Buckhead)」や「ダウンタウン(Downtown)」は、宿泊エリアとして人気が高い。バックヘッドは高級ホテルやレストランが集まり、ワールドカップ期間中にはチームの拠点(ベースキャンプ)が集中する見込みだ。一方、ダウンタウンはスタジアムまで徒歩圏内のホテルもあり、試合観戦には理想的な立地だが、夜間の徒歩移動は避けるなどの安全対策が必要となる。
また、観光客の増加に伴い治安面の注意も求められる。アデアパークやグローブパーク、メカニクスビル周辺は犯罪発生率が高いため、夜間の立ち入りは控えるのが賢明だ。公共交通を利用すれば、空港からダウンタウンまで約20分で移動可能。費用を抑えながら快適に滞在できるのもアトランタの魅力といえる。
|エリア
|特徴・推奨ポイント
|バックヘッド(Buckhead)
|高級ホテルやレストランが多く、観戦の合間にショッピングやグルメも楽しめる。チーム拠点エリアとして注目。
|ダウンタウン(Downtown)
|メルセデス・ベンツ・スタジアムに近く、試合当日のアクセスが抜群。夜間の徒歩移動は避け、タクシー利用が安全。
|治安に関する注意点
|アデアパーク、グローブパーク、メカニクスビル周辺は犯罪多発エリア。宿泊・移動時は避けること。
|公共交通機関
|MARTA利用で空港からダウンタウンまで約20分。安価でシンプルな移動が可能。
アメリカ東部を代表する都市ボストンは、2026年FIFAワールドカップの「東地区(イースタン・ポッド)」に属し、合計7試合をホストする予定だ。会場となるジレット・スタジアム(Gillette Stadium)は、ボストン中心部から約35km南西のフォックスボロ(Foxborough)に位置しており、市内観光地とは離れた立地が最大の特徴となる。スタジアムと市街地の距離をどう攻略するかが、宿泊計画のカギを握る。
ボストンは全米でも治安が良い都市として知られ、観光にも適している。一方で、W杯期間中はホテル需要が急騰し、宿泊料金がニューヨークを上回る可能性も指摘されている。高額化を避けたいファンは、郊外の宿泊を検討するのも現実的な戦略だ。
中心部に滞在する最大の利点は、試合のない日も観光やグルメ、ショッピングを楽しめる点にある。特にダウンタウン周辺は空港アクセスも良好で、夜間でも比較的安全に過ごせる。観光や都市体験を重視するなら、ボストン中心部での滞在がベストといえるだろう。
一方で、交通面では注意が必要だ。スタジアムはフォックスボロの郊外に位置しており、公共交通機関でのアクセスは限定的。試合日は特別運行されるシャトル列車やバス、またはライドシェアを活用するのが現実的な手段となる。空港からはSilver Lineバスを利用すれば、無料でダウンタウンに移動でき、地下鉄への乗り換えも無料で完結する。
|おすすめエリア
|特徴・推奨ポイント
|治安・料金に関する情報
|ダウンタウン・ユニオン駅周辺
|観光・食事・ショッピングの中心地。主要観光地へ徒歩圏でアクセスでき、試合のない日も充実。
|治安が良く、観光客に人気のエリア。ホテル料金は高騰が予想されるため早期予約推奨。
|ヨークビル地区(Yorkville)
|静かで高級感のある住宅街。ブランド店や高級レストランが立ち並び、安全志向の滞在に最適。
|治安が非常に良く、警備体制も整っているが、宿泊料金は高め。
テキサス州最大の都市ヒューストンは、2026年FIFAワールドカップの「中央地区(セントラル・ポッド)」に属し、複数の試合をホストする主要開催都市の一つ。市域は非常に広大だが、試合会場となるNRGスタジアム(NRG Stadium)や主要ホテルはダウンタウン(Downtown Houston)周辺に集中している。効率的に観戦と滞在を楽しむためには、エリア選びが極めて重要だ。
ヒューストンは全米でも有数の車社会であり、公共交通機関の整備は限定的。しかし、ダウンタウン周辺にはレッドライン(Red Line)というメトロ路線が通っており、NRGスタジアムまで直通でアクセスできる。観戦を目的とするファンにとって、レッドライン沿いのホテルを拠点にするのが最も現実的な戦略といえる。
また、ヒューストンのNRGスタジアムは屋内型ドームスタジアムであり、真夏の酷暑を避けて快適に観戦できるのも大きな魅力。会場アクセス・快適性・安全性のバランスを考えるなら、ダウンタウンが第一候補となる。
|おすすめエリア
|特徴・推奨ポイント
|ホテル例・注意点
|ダウンタウン(Downtown Houston)
|観戦・観光・食事のすべてに便利な中心エリア。レッドライン沿いでNRGスタジアムまで直通。
|アップタウン(Uptown Houston)
|高級志向の滞在に最適なラグジュアリーエリア。静かで落ち着いた雰囲気が特徴。
2026年FIFAワールドカップで西地区(ウエスタン・ポッド)の試合をホストするサンフランシスコ・ベイエリアは、観光・アクセス・宿泊のバランスが最も難しい開催地の一つだ。試合会場となるサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムは、実際にはサンフランシスコ市内ではなく、南に約65km離れたサンタクララ(Santa Clara, CA)に位置している。この距離の問題が、宿泊地選びにおいて最大の課題となる。
グループステージ5試合とラウンド32が1試合の計6試合が予定されているが、サンフランシスコ市内からのアクセスは非常に悪く、公共交通機関での移動は非現実的とされている。実際、フォーシーズンズなど市内中心部のホテルからスタジアムまでBART経由で移動すると、約1時間45分〜2時間を要し、複数回の乗り換えが必要となる。
また、空港の位置関係にも注意が必要だ。多くの旅行者は「サンフランシスコ・ベイエリア＝サンフランシスコ国際空港(SFO)」と考えがちだが、Levi’s Stadiumに最も近いのはサンノゼ国際空港(SJC)である。移動時間を最小限に抑えたい観戦者にとって、SJC周辺を拠点にすることが現実的な戦略となる。
現地情報では、サンフランシスコ市内宿泊について「実用的ではない(beyond impractical)」との評価が繰り返し示されており、観戦を目的とする場合は市内滞在を避けるべきとされている。以下に、観戦目的別のおすすめ宿泊エリアを整理した。
|エリア
|特徴・推奨ポイント
|備考・注意点
|サンタクララ(Santa Clara)
|スタジアム隣接エリア。徒歩圏内で観戦でき、移動ストレスが最小限。
|サンノゼ空港周辺(San Jose Airport Area)
|短期滞在・トランジットに最適。空港からスタジアムまで車で約15〜20分。
|サンフランシスコ市内(San Francisco Downtown)
|観光重視の滞在向け。レストラン・ショッピングが充実。
2026年FIFAワールドカップで複数の試合が開催されるロサンゼルスは、観光都市としても人気が高いが、宿泊を選ぶ際には注意が必要だ。最大の課題は、公共交通機関が非実用的であることと、慢性的な交通渋滞。試合会場であるSoFiスタジアムはイングルウッド地区に位置し、移動には基本的に車が必要となる。そのため、宿泊場所の立地選びが観戦体験を大きく左右する。
観戦を最優先にするなら、空港やスタジアム周辺のホテルが最も現実的な選択肢。ロサンゼルス国際空港(LAX)周辺のエルセグンドやセンチュリー・ブルバード沿いには、治安が比較的安定しており、チーム関係者も利用する利便性の高いホテルが揃う。移動のストレスを最小限に抑えたい人におすすめだ。
一方で、サッカーファンやチームが多く滞在する「ウェスト・マホッタン・ビーチ」は、アクセス・安全性・快適性のバランスが取れた理想的なエリア。周辺には飲食店やショップも多く、徒歩でも過ごしやすい。観光を重視する場合は「サンタモニカ」も人気だが、スタジアムまでのアクセスは極めて非効率で、車でも1時間以上かかる点に注意したい。
高級志向の滞在を望むなら、ビバリーヒルズやウェストウッドがおすすめ。特にウェストウッドはUCLAがある学生街で、治安が比較的良好だ。逆に、ダウンタウンエリアは一部ホテルが便利な立地にあるものの、周辺に治安の悪い地域(スキッドロウ、サウス・ロサンゼルスなど)が存在するため、エリア選びには十分な注意が必要となる。
節約派の旅行者は、LAX近くのモーテルやサンタモニカのホステルを検討できるが、夜間の移動や周辺環境の安全性を必ず確認しておこう。
|エリア
|特徴・推奨ポイント
|LAX空港周辺
|SoFiスタジアムへのアクセスが良く、治安も比較的安定。エルセグンドやセンチュリー・ブルバード沿いのホテルが便利で、チーム関係者も利用。
|ウェスト・マホッタン・ビーチ
|スタジアムに近く、飲食店も豊富。LAギャラクシーの遠征チームが宿泊することもある人気エリア。
|サンタモニカ
|観光とショッピングに最適。ビーチ沿いで治安も良いが、スタジアムまでは車で1時間以上とアクセスに難あり。
|高級エリア(ビバリーヒルズ／ウェストウッド)
|治安が良く高級ホテルが多い。ウェストウッドは学生街で警備も整っており、長期滞在にも適している。
|ダウンタウン
|観光・グルメスポットに近く便利だが、スキッドロウやサウスLAなど危険地域への立ち入りは厳禁。
|節約派向け
|LAX近くのモーテルやサンタモニカのホステルが選択肢。治安・アクセスを事前に要確認。
2026年FIFAワールドカップの決勝戦が行われるメットライフ・スタジアムは、ニュージャージー州イーストラザフォードに位置している。名称は「ニューヨーク／ニュージャージー」だが、実際にはニューヨーク中心部から離れており、移動の複雑さや交通渋滞を考慮すると、観戦を目的とする旅行者にとっては宿泊地の選択が重要なポイントとなる。
観戦重視で移動を最小限に抑えたい場合は、スタジアム近郊のニュージャージー側に宿泊するのが最も効率的。特にセカカス(Secaucus)やカールスタット(Carlstadt)周辺は、治安が安定しており、車で10分以内という好立地にホテルが点在している。一方で、観光を兼ねたい場合はマンハッタンやホーボーケン(Hoboken)など、公共交通の便が良いエリアを選ぶのが現実的だ。
PATHトレインやNJ Transitを活用すれば、ニューヨーク市内とニュージャージーを比較的安価に行き来できる。ただし、メットライフ・スタジアムへの直通公共交通は限られており、試合当日は混雑が予想されるため、早めの行動が求められる。
なお、ニューヨーク市内のホテル価格は大会期間中に急騰が予想されており、1泊あたり8〜10万円に達するケースも見込まれる。観光と観戦のバランスを取りたい場合は、ジャージーシティやホーボーケンなど、コストとアクセスのバランスが取れた中間エリアが狙い目だ。
|エリア
|特徴・推奨ポイント
|ニュージャージー側(Secaucus/Carlstadt)
|スタジアムまで車で10分圏内。治安が良く、宿泊費も抑えられる。
おすすめホテル：SecaucusのHarmony Suites、CarlstadtのHampton Innなど。
|ニューヨーク市内(マンハッタン)
|観光を楽しむなら最適。NYペン駅やホーボーケン周辺のホテルを選び、NJ TransitやPATHトレインで移動が可能。24時間運行のため夜間の移動にも対応。
|公共交通機関
|ニューヨークとニュージャージーの空港は直結しておらず、スタジアム直通の公共交通も限定的。ホーボーケン・NYペン駅経由の移動が現実的。
|料金高騰
|大会期間中は宿泊料金が大幅上昇。ニューヨーク市内のホテルは1泊8〜10万円に達する見込み。
2026年FIFAワールドカップで最多となる9試合をホストするダラスは、アメリカ南部の中心都市の一つであり、準決勝の開催地としても注目されている。メイン会場であるAT&Tスタジアムはダラス市内ではなく、隣接するアーリントン市に位置するが、このアーリントンは「アメリカ最大の公共交通機関がない都市」として知られ、観戦には車での移動が不可欠となる。
そのため、宿泊エリアを選ぶ際は「移動距離」と「交通の混雑」を考慮することが重要だ。特に試合当日は交通渋滞が予想されるため、スタジアム周辺か、アクセスが比較的スムーズな郊外都市に滞在するのが現実的な選択肢となる。
観戦と観光を両立したいファンには、スタジアムのあるアーリントン周辺が便利。ホテルが多く、施設によってはスタジアムまでの無料シャトルサービスを提供しているところもある。球場のすぐ近くには「Texas Live!」という複合エンターテインメント施設があり、その中にあるホテル「Live! by Lowes – Arlington, TX」はファン向けの設備とデザインで高評価を得ている。
一方、コストを抑えつつ快適に滞在したい人には、フォートワース(Fort Worth)が狙い目。AT&Tスタジアムまで車で約30分とアクセス可能であり、ダラス中心部とは逆方向の交通ルートを利用するため、渋滞を避けやすい。観光地も多く、落ち着いた雰囲気で滞在できるのも魅力だ。
|エリア
|特徴・推奨ポイント
|フォートワース(Fort Worth)
|スタジアムまで車で約30分。ダラス中心部とは反対方向にあり、渋滞を回避しやすい。宿泊費も比較的安価で、観光にも適したエリア。
|アーリントン(Arlington)
|AT&Tスタジアムに徒歩・車でアクセスできる便利なエリア。Texas Live!に隣接する「Live! by Lowes – Arlington, TX」が特に人気。観戦をメインにする旅行者に最適。
|課題
|アーリントン周辺には観光スポットが少なく、車がないと移動が困難。交通渋滞を避けるには早めの移動計画が必要。
シアトルは、2026年FIFAワールドカップにおける開催都市の中でも、アクセスの良さと観光の充実度で特に人気が高い。アメリカ北西部に位置し、会場となるルーメン・フィールドは市の中心部にあり、空港からライトレール（Link Light Rail）で直通アクセスできる点が大きな魅力だ。車を使わずに観戦・観光を両立できる、最も旅しやすい都市のひとつといえる。
市内中心部のダウンタウンエリアには、スタジアムから約1マイル(1.6km)圏内に多くのホテルが集まっており、徒歩での移動も可能。ライトレールやバスなどの公共交通機関も整備されており、空港からの移動や観光スポットへのアクセスも非常にスムーズだ。
観光面でも充実しており、スタジアム近くにはシアトルの象徴的な観光地「パイクプレイス・マーケット(Pike Place Market)」や「ガムウォール(Gum Wall)」、さらにウォーターフロント地区など、数日滞在しても飽きない魅力的なエリアが広がっている。
宿泊先を選ぶ際には、ダウンタウン中心部にある高級ホテルが特におすすめ。「Fairmont Olympic Hotel」や「Four Seasons Hotel Seattle」、「Hotel 1000 LXR」などは、いずれもスタジアムまで徒歩圏内に位置し、快適な滞在を保証する人気ホテルとして知られている。
|エリア
|特徴・推奨ポイント
|ダウンタウン
|ルーメン・フィールドまで徒歩圏内。空港からライトレール直通でアクセスが容易。高級ホテルが多く、治安も安定。
|観光
|パイクプレイス・マーケットやガムウォールなど、シアトルらしい観光名所が集結。試合の合間も観光を楽しめる。
|おすすめホテル
|Fairmont Olympic Hotel、Four Seasons Hotel Seattle、Hotel 1000 LXRなどがスタジアム徒歩圏内の人気ホテル。
アメリカ建国の地として知られるフィラデルフィアは、2026年FIFAワールドカップ開催都市の中でも、歴史と利便性を兼ね備えた観戦拠点だ。リンカーン・フィナンシャル・フィールドは市内南部に位置し、ダウンタウンから地下鉄で約20〜30分とアクセスが良好。観戦だけでなく、アメリカ独立ゆかりの史跡や美術館など、観光も楽しめる都市として人気が高い。
宿泊エリアとして最もおすすめなのは、市内中心部またはオールドシティ周辺。治安が比較的安定しており、地下鉄駅や空港線へのアクセスも良い。試合当日は交通混雑が予想されるため、徒歩圏または駅から1〜2駅の距離にあるホテルを選ぶのが理想的だ。特に地下鉄のBroad Street Line沿線は、スタジアムへの直通アクセスが可能で利便性が高い。
空港からのアクセスもスムーズで、SEPTA(サプタ)空港線が市内中心部まで約20分で直結。空港到着後すぐにホテルへ移動できるため、初めて訪れる旅行者でも迷うことなく移動できる。
宿泊面では、ラグジュアリーから独立系ホテルまで選択肢が豊富。地下鉄駅に近いRitz Carlton Philadelphiaは立地と快適性の両面で高い評価を受けている。また、The Rittenhouseはフィラデルフィアを代表する高級ホテルとして知られ、落ち着いた雰囲気の滞在を求めるファンにおすすめだ。
|エリア
|特徴・推奨ポイント
|市内中心部/オールドシティ
|治安が良く、観光・飲食・交通のすべてが揃うエリア。スタジアムまで地下鉄で20〜30分。駅から1〜2駅圏内のホテルが理想的。
|アクセス
|SEPTA空港線が空港から中心部まで約20分。地下鉄Broad Street Lineでスタジアム直通。
|おすすめホテル
|Ritz Carlton Philadelphia(駅近・高評価)、The Rittenhouse(静かで高級感のある独立系ホテル)。
マイアミは、2026年FIFAワールドカップ開催都市の中でも特にリゾート型観戦を楽しめる都市として注目されている。大会会場となるハードロック・スタジアムは、ビーチリゾートとエンターテインメントが融合するマイアミの北部に位置。サッカー観戦とビーチでの休暇を両立できる理想的なロケーションだ。ただし、スタジアムへのアクセスには車またはライドシェアが必須で、公共交通機関は実質的に機能していない点には注意が必要だ。
宿泊の拠点としておすすめなのは、治安が良く落ち着いた雰囲気のココナッツ・グローブ(Coconut Grove)エリア。緑豊かで高級住宅街が広がり、ダウンタウンや空港にもアクセスしやすい。観戦だけでなく、観光や食事を楽しむ拠点としても適している。ただし、現時点で宿泊施設の選択肢は限られているため、早めの予約が望ましい。
一方で、スタジアムのあるHard Rock Stadiumはダウンタウンから約30km離れており、交通渋滞が激しい時間帯には1時間以上かかることもある。公共交通機関は整備途上であり、試合当日に限っては混乱が予想されるため利用は推奨されない。
空港利用に関しては、マイアミ国際空港(MIA)よりもフォートローダーデール空港(FLL)の方がスタジアムに近く、アクセスもスムーズ。特にスタジアム周辺に滞在する場合は、フォートローダーデール着を選ぶ方が時間とコストの両面で有利だ。
|エリア
|特徴・推奨ポイント
|ココナッツ・グローブ(Coconut Grove)
|治安が良く落ち着いた高級住宅街。観光と観戦の両方に適したバランスの良いエリア。宿泊施設はやや少なめ。
|課題
|スタジアム(Hard Rock Stadium)はダウンタウンから約30km離れており、公共交通機関は非推奨。車またはライドシェア利用が必須。
|空港
|マイアミ空港よりもフォートローダーデール空港(FLL)の方がスタジアムに近く、アクセスが便利。
2026年FIFAワールドカップで中央地区(セントラル・ポッド)の試合を担当するカンザスシティは、準々決勝を含む合計6試合をホストする。会場となるカンザスシティ・スタジアムは、市中心部から離れた場所にあり、車での移動が必須となる点が最大の課題だ。広大な敷地内にはNFLのチーフス・スタジアムとMLBのロイヤルズ・スタジアムが隣接しており、観戦には利便性よりも「移動計画と宿泊拠点の最適化」が求められる。
カンザスシティの宿泊選びで最も重要なのは、スタジアムの立地と交通の不便さをどうカバーするかという点だ。公共交通機関によるアクセスは事実上不可能であり、「運転のみで行けるスタジアム」といわれるほど。市中心部から車で約20分、渋滞時には40分以上かかるケースもある。観戦を予定しているファンは、レンタカーまたはライドシェア(Uber/Lyft)を確保しておく必要がある。
市全体のホテル数は限られており、特に高級クラスの宿泊施設が少ないため、「宿泊施設の確保は早期行動がカギ」となる。観戦を重視するなら会場に近い郊外ホテル、観光や食事も楽しみたいならダウンタウン周辺が現実的な選択肢だ。
|エリア
|特徴・推奨ポイント
|ホテル例・注意点
|ダウンタウン(Downtown Kansas City)
|観戦後も食事や観光を楽しみたい方向け。市内中心部で治安が比較的良く、利便性が高い。
|オーバーランドパーク(Overland Park)
|郊外型でスタジアムアクセスが良好。チームのベースキャンプとしても採用されており、比較的宿泊数が多い。
|ローレンス(Lawrence, KS)
|コスト重視で滞在したい場合の選択肢。カンザス大学がある学生街。
2026年FIFAワールドカップの開幕戦が行われるメキシコシティは、ラテンアメリカの中でも比較的安全とされる大都市の一つだ。開幕戦が開催されるエスタディオ・アステカ(Estadio Azteca)は、市中心部から離れた南部のサンタ・ウルスラ地区に位置しており、アクセスに時間がかかる点を念頭に置く必要がある。
宿泊エリアとしておすすめなのは、観光・治安・交通のバランスが取れたレフォルマ通り(Reforma Avenue)やローマ・コンデサ地区(Roma/Condesa)。これらのエリアは観光客にも人気が高く、夜でも人通りが多いため比較的安全。タクシーやUberも拾いやすく、主要観光地やレストランにもアクセスしやすい。
一方で、メキシコシティは世界でも屈指の交通渋滞都市として知られており、試合当日の移動は2時間以上かかることもある。地下鉄(メトロ)は安価だが、スリや痴漢などの軽犯罪も多く報告されているため、特に夜間は利用を避け、Uberなどの配車サービスを活用するのが安全だ。
また、観光重視であれば歴史地区(ソカロ広場周辺)もおすすめだが、北部やテピート地区は治安が非常に悪く、現地の人も近づかないエリアとされている。宿泊や立ち入りは絶対に避けたい。
安全性を最優先するなら、ポランコ地区(Polanco)も選択肢に入る。高級住宅街として知られ、静かで落ち着いた雰囲気が特徴。観光地からはやや距離があるものの、高級ホテルが多く、治安面では最も安心できるエリアといえる。
|おすすめエリア
|特徴と推奨ポイント
|治安・アクセスに関する注意点
|レフォルマ通り(Reforma Avenue)
|ホテルが多く、夜でも人通りがあるエリア。タクシーやUberも利用しやすく、観光にも便利。
|交通渋滞が非常に激しく、スタジアムまでは1時間以上かかる可能性あり。
|ローマ・コンデサ地区(Roma/Condesa)
|カフェやレストランが多く、観光・滞在に最適。おしゃれで安全な雰囲気の人気エリア。
|地下鉄利用時はスリ被害に注意。Uberの利用が推奨される。
|歴史地区(ソカロ広場・マデロ通り周辺)
|観光スポットが密集するエリアで、街歩きが楽しい。ホテルも多く利便性が高い。
|北部やテピート地区は極めて危険。夜間の移動は避けるべき。
|ポランコ地区(Polanco)
|高級住宅街で治安が良く、静かな滞在が可能。高級ホテルやレストランが多い。
|観光地からはやや遠く、移動には車が必要。
2026年FIFAワールドカップ(W杯)でメキシコの開催都市の一つとなるグアダラハラ(Guadalajara)は、西地区(ウエスタン・ポッド)に属し、会場はエスタディオ・グアダラハラ。このスタジアムは「エスタディオ・アクロン(Estadio Akron)」または「エスタディオ・オムニライフ(Estadio Omnilife)」とも呼ばれる。中心地からやや離れた立地のため、観戦を前提とした滞在では宿泊エリアの選定が極めて重要になる。
現地情報では、グアダラハラ滞在のベースとして最も推奨されているのがサポパン(Zapopan)地区だ。治安の良さと利便性のバランスが取れたエリアで、スタジアムまでも車で約10分とアクセスが良い。W杯期間中の混雑を避けつつ、安全かつ快適に滞在できる都市として注目されている。
|エリア
|特徴と推奨ポイント
|アクセス・治安情報
|サポパン(Zapopan)
|近年急速に発展している人気エリア。ショッピングモールやレストラン、カフェが充実しており、スタジアムにも近い。
|スタジアムまで車で約10分。
中心部(セントロ)へもバスで約20分(約8km)。
治安は安定しており、観光にも適している。
|サポパン大聖堂周辺
|歴史的建築が並ぶ散策に最適なエリア。夜も人通りが多く安心して歩ける。
|サポパン大聖堂周辺は観光・滞在の両面で評価が高い。
ホテル例: Hotel Next Zapopan(2026年以降の予約は未開放)。
モンテレイは観光都市というよりも「産業都市」の側面が強く、見どころは少ないが、スタジアム観戦を中心に動くファンにとっては効率的な滞在が可能な都市でもある。宿泊エリアとしては、スタジアムにアクセスのしやすいセントロやグアダルーベも候補だ。
|エリア
|特徴・推奨ポイント
|アクセス・宿泊情報
|セントロ(Centro / ダウンタウン)
|観光よりも観戦に特化した滞在に最適。ホテル数が多く、費用を抑えやすい。
|グアダルーペ(Guadalupe Centro)
|スタジアムに最も近い宿泊エリア。試合当日の渋滞回避に有効。
|バレー地区(Valle / San Pedro Garza García)
|モンテレイでもっとも高級なエリア。滞在の快適さを重視する方向け。
カナダ最大の都市トロント(Toronto)は、2026年FIFAワールドカップ(W杯)でカナダ代表の初戦を含む6試合(グループステージ5試合＋ラウンド32の1試合)をホストする。会場となるBMOフィールドは、ウォーターフロント沿いのエキシビション・プレイス内に位置し、市内中心部からのアクセスが非常に便利だ。公共交通機関が整備されており、観戦と観光の両立がしやすい都市として人気が高い。
トロントでの宿泊戦略は、観戦スタイルや滞在目的によって異なる。ダウンタウンの利便性を重視するか、ヨークビルの高級ホテルで快適に過ごすか、あるいは空港に近いエトビコ地区でコスパを狙うかいずれも明確な特徴を持つ滞在エリアだ。
|エリア
|特徴・推奨ポイント
|ホテル例・アクセス情報
|ダウンタウン・ユニオン駅周辺
|最も利便性が高く、観光・ショッピング・観戦をすべて満喫できる。スタジアムまで直通電車で約15分。
|ヨークビル(Yorkville)
|高級志向・安全重視の滞在に最適。ブランド店や高級レストランが立ち並ぶ。
|エトビコ(Etobicoke)
|コスパ重視で静かな住宅街。空港にも近く、長期滞在者やレンタカー利用者におすすめ。
|スタジアム周辺
|徒歩圏内でアクセスできる利便性の高さが魅力。観戦重視派に最適。
カナダ西海岸のバンクーバー(Vancouver)は、2026年FIFAワールドカップ(W杯)開催都市の中でも「都市の美しさと交通の利便性」で高く評価されている。日本からの直行便があり、試合の合間に観光やショッピングも楽しめるため、日本人旅行者にとって理想的な拠点だ。しかしその一方で、W杯期間中は宿泊施設の需給バランスが大きく崩れ、価格が急騰する見込みがある。
|エリア
|特徴・推奨ポイント
|料金目安(税別)
|ダウンタウン・ロブソン通り周辺
|最優先推奨エリア。BCプレイスまで徒歩10分圏内。ショッピングやレストランが集中しており、治安も比較的良好。観戦にも観光にも最適。
|1泊250〜500カナダドル
|ウエストエンド地区(West End)
|静かに過ごしたい旅行者に人気。スタンレーパークや海沿いの遊歩道が近く、自然を感じながら滞在可能。住宅街で落ち着いた雰囲気。
|1泊180〜350カナダドル
|キツラノ / マウントプレザント(Kitsilano / Mount Pleasant)
|ローカル体験重視派におすすめ。地元住民が多く、カフェやオーガニック食品店が豊富。Airbnbや長期滞在向け物件が多い。
|1泊120〜280カナダドル