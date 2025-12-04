2026年大会は、アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国、計16都市にまたがって開催される史上最大規模のワールドカップとなる。そのため、現地観戦では「都市間移動」と「スタジアムアクセス」の2つをどう設計するかが、旅費と時間の両面で最も重要なポイントとなる。大会を通して複数都市を巡る場合、移動計画を事前に立てておくことが観戦旅行成功のカギだ。

都市間の移動は「国内線飛行機」が中心

今大会では、東西に広大な国土を持つアメリカを中心に開催されるため、主要都市間の移動は飛行機が基本となる。例えば、ニューヨークからマイアミまでは約2時間半のフライトで、平常時は片道100〜200ドル前後だが、大会期間中は需要増により価格が大幅に上がる可能性がある。試合日程も移動負担を考慮して、西部・中部・東部の3地域ブロック内で構成されており、長距離移動を避けやすいよう調整されている。

一方で、時間に余裕がある観戦者なら、鉄道や長距離バスの利用も選択肢になる。アメリカ東海岸ではアムトラック（Amtrak）が主要都市を結んでおり、ボストン〜ニューヨーク〜ワシントンD.C.間を中心に高速路線が整備されている。また、GreyhoundやFlixBusといったバスを使えば、片道20〜30ドルほどで移動できることもあり、コスト重視のファンには魅力的な選択肢だ。

レンタカー利用は「複数人での観戦」に有効

レンタカーも都市間移動の手段としては有力だ。3〜4人での観戦旅行であれば、ガソリン代や高速料金を割り勘できるため、1人あたりの移動コストを抑えられる。ただし、アメリカの都市部は渋滞や駐車スペース不足が多く、会場周辺の交通規制も予想されるため、走行ルートと駐車場の事前確認が欠かせない。

開催都市内では「公共交通＋ライドシェア」が主流

試合当日のスタジアムアクセスでは、地下鉄やバスなどの公共交通機関が基本となる。利用料金は1回数ドル程度で、交通パスを使えば割安で移動可能だ。ただし、アメリカのスタジアムの多くは郊外に位置しており、公共交通だけではアクセスが難しい場合もある。その際はUberやLyftなどのライドシェア、またはタクシーを併用するのが現実的だ。距離によっては片道20〜50ドル前後を想定しておくとよい。

一部都市では「シャトルバス」や「無料移動施策」も

ワールドカップ開催都市の中には、試合日限定でスタジアム行きのシャトルバスを運行したり、公共交通を無料化する動きもある。たとえば過去大会でも、主要交通機関が試合チケット提示で無料乗車できる仕組みが採用されたケースがあり、今回も同様の施策が期待されている。大会直前には各都市の公式サイトや交通局の発表をチェックし、現地の移動環境を把握しておくことが重要だ。

2026年大会では、観戦チケットの確保と同じくらい「移動の設計力」が問われる。どの都市で観戦するかを早めに決め、航空券・宿泊・交通手段を一体で組み合わせることが、快適な観戦旅行への最短ルートになる。