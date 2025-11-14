サッカーガーナ代表は2025年11月14日(金)に日本代表と、11月18日(火)に韓国代表と国際親善試合を戦う。
本記事では愛知、韓国のソウルで開催される国際親善試合に臨むサッカーガーナ代表の招集メンバーを紹介する。
※11月11日にメンバー22名を発表。
■基本情報
W杯出場：4回
最高成績：準々決勝 (2010)
FIFAランク：73位（2025年10月28日発表）
■国際親善試合｜試合日程
|試合日程(日本時間)
|カード
|会場
|放送予定
|2025/11/14(金)
19:20
|日本 vs ガーナ
|豊田スタジアム
(韓国)
|テレビ：TBS系列
ネット：TVer
|2025/11/18(火)
20:00
|韓国 vs ガーナ
|韓国
|テレビ：なし
ネット：なし
ポジション：GK
所属チーム：セント・パトリックス・アスレティック／アイルランド
生年月日：2000年6月8日 (年齢 25歳)
ポジション：GK
所属チーム：ハーツ・オブ・オーク
生年月日：1992年7月13日 (年齢 33歳)
ポジション：GK
所属チーム：ザンクト・ガレン／スイス
生年月日：1996年11月29日 (年齢 29歳)
ポジション：DF
所属チーム：ウニオン・ベルリン／ドイツ
生年月日：1999年2月4日 (年齢 25歳)
ポジション：DF
所属チーム：モナコ／フランス
生年月日：1999年4月17日 (年齢 26歳)
ポジション：DF
所属チーム：バシャクシェヒル／トルコ
生年月日：1998年10月14日 (年齢 27歳)
ポジション：DF
所属チーム：サンテティエンヌ／フランス
生年月日：2002年8月21日 (年齢 23歳)
ポジション：DF
所属チーム：バーゼル／スイス
生年月日：2003年12月13日 (年齢 21歳)
ポジション：DF
所属チーム：ニース／フランス
生年月日：2004年6月4日 (年齢 21歳)
ポジション：DF
所属チーム：ノアシェラン／デンマーク
生年月日：2006年1月15日 (年齢 19歳)
ポジション：DF
所属チーム：レンヌ／フランス
生年月日：2000年6月4日 (年齢 25歳)
ポジション：DF
所属チーム：オセール／フランス
生年月日：1998年7月18日 (年齢 27歳)
ポジション：MF
所属チーム：トゥールーズ／フランス
生年月日：2001年4月27日 (年齢 24歳)
ポジション：MF
所属チーム：オビエド／スペイン
生年月日：1998年6月24日 (年齢 27歳)
ポジション：MF
所属チーム：メデアマ
生年月日：2004年10月8日 (年齢 21歳)
ポジション：MF
所属チーム：アタランタ／イタリア
生年月日：2002年2月15日 (年齢 23歳)
ポジション：MF
所属チーム：アル・カーディシーヤ／サウジアラビア
生年月日：2004年12月14日 (年齢 20歳)
ポジション：FW
所属チーム：メデアマ
生年月日：2007年9月11日 (年齢 18歳)
ポジション：FW
所属チーム：コヴェントリー・シティ／イングランド
生年月日：1998年12月29日 (年齢 26歳)
ポジション：FW
所属チーム：モントリオール／カナダ
生年月日：1997年1月7日 (年齢 28歳)
ポジション：FW
所属チーム：ボーンマス／イングランド
生年月日：2000年1月7日 (年齢 25歳)
ポジション：FW
所属チーム：ヴィクトリア・プルゼニ／チェコ
生年月日：2003年9月23日 (年齢 22歳)