このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ghana-team photo-20250528(C)Getty Images
GOAL

サッカーガーナ代表 最新メンバーリスト・名鑑｜2025年11月日本戦・韓国戦の招集選手一覧

【サッカーガーナ代表 メンバー・選手名鑑】2025年11月に日本代表、韓国代表との国際親善試合を戦うガーナ代表の招集メンバーを紹介。

サッカー日本代表最新ユニフォームが発表！

アディダス

サッカー日本代表2025 最新ユニフォームが発表！

アディダス公式オンラインストアで11/6(木)18時から販売開始

サッカー日本代表最新ユニフォーム

2026年W杯着用モデルが登場

公式ストアでチェック

サッカーガーナ代表は2025年11月14日(金)に日本代表と、11月18日(火)に韓国代表と国際親善試合を戦う。

本記事では愛知、韓国のソウルで開催される国際親善試合に臨むサッカーガーナ代表の招集メンバーを紹介する。

※11月11日にメンバー22名を発表。

  • ghana-team photo-20250531(C)Getty Images

    ガーナ代表｜基本情報・FIFAランク

    ■基本情報

    W杯出場：4回
    最高成績：準々決勝 (2010)
    FIFAランク：73位（2025年10月28日発表）

    ■国際親善試合｜試合日程

    試合日程(日本時間)カード会場放送予定
    2025/11/14(金)
    19:20    		日本 vs ガーナ豊田スタジアム
    (韓国)    		テレビ：TBS系列
    ネット：TVer
    2025/11/18(火)
    20:00    		韓国 vs ガーナ韓国テレビ：なし
    ネット：なし
    • 広告
  • Joseph Anang-ghana-202401(C)Getty Images

    ジョセフ・アナン

    ポジション：GK
    所属チーム：セント・パトリックス・アスレティック／アイルランド
    生年月日：2000年6月8日 (年齢 25歳)

  • Benjamin ASARE-ghana-20250528(C)Getty Images

    ベンジャミン・アサレ

    ポジション：GK
    所属チーム：ハーツ・オブ・オーク
    生年月日：1992年7月13日 (年齢 33歳)

  • Lawrence ATI ZIGI-ghana-20250531(C)Getty Images

    ローレンス・アティ・ジギ

    ポジション：GK
    所属チーム：ザンクト・ガレン／スイス
    生年月日：1996年11月29日 (年齢 29歳)

  • Derrick KOHN-ghana-union berlin-20251101(C)Getty Images

    デリック・ケーン

    ポジション：DF
    所属チーム：ウニオン・ベルリン／ドイツ
    生年月日：1999年2月4日 (年齢 25歳)

  • Mohammed SALISU-monaco-ghana-202251025(C)Getty Images

    モハメド・サリス

    ポジション：DF
    所属チーム：モナコ／フランス
    生年月日：1999年4月17日 (年齢 26歳)

  • Jerome Opoku-ghana-Basaksehir-20240815(C)Getty Images

    ジェローム・オポク

    ポジション：DF
    所属チーム：バシャクシェヒル／トルコ
    生年月日：1998年10月14日 (年齢 27歳)

  • Ebenezer ANNAN-ghana-20250222(C)Getty Images

    エベネゼル・アナン

    ポジション：DF
    所属チーム：サンテティエンヌ／フランス
    生年月日：2002年8月21日 (年齢 23歳)

  • Jonas ADJETEY-ghana-basel-20250924(C)Getty Images

    ジョナス・アジェティ

    ポジション：DF
    所属チーム：バーゼル／スイス
    生年月日：2003年12月13日 (年齢 21歳)

  • Kojo PEPRAH OPPONG-ghana-nice-20251023(C)Getty Images

    コジョ・ペプラー・オポン

    ポジション：DF
    所属チーム：ニース／フランス
    生年月日：2004年6月4日 (年齢 21歳)

  • Caleb YIRENKYI-ghana-20250531(C)Getty Images

    カレブ・イレンキー

    ポジション：DF
    所属チーム：ノアシェラン／デンマーク
    生年月日：2006年1月15日 (年齢 19歳)

  • Alidu SEIDU-ghana-lens-20240519(C)Getty Images

    アリドゥ・セイドゥ

    ポジション：DF
    所属チーム：レンヌ／フランス
    生年月日：2000年6月4日 (年齢 25歳)

  • Gideon MENSAH-ghana-20250531(C)Getty Images

    ギデオン・メンサー

    ポジション：DF
    所属チーム：オセール／フランス
    生年月日：1998年7月18日 (年齢 27歳)

  • Abu FRANCIS-ghana-20250531(C)Getty Images

    アブ・フランシス

    ポジション：MF
    所属チーム：トゥールーズ／フランス
    生年月日：2001年4月27日 (年齢 24歳)

  • Kwasi SIBO-ghana-oviedo-20250824(C)Getty Images

    クワシ・シボ

    ポジション：MF
    所属チーム：オビエド／スペイン
    生年月日：1998年6月24日 (年齢 27歳)

  • プリンス・オウス

    ポジション：MF
    所属チーム：メデアマ
    生年月日：2004年10月8日 (年齢 21歳)

  • KAMALDEEN Sulemana-ghana-atalanta-20251022(C)Getty Images

    ディーン・スレマナ

    ポジション：MF
    所属チーム：アタランタ／イタリア
    生年月日：2002年2月15日 (年齢 23歳)

  • Christopher BONSU BAAH-ghana-20250528(C)Getty Images

    クリストファー・ボンス・バー

    ポジション：MF
    所属チーム：アル・カーディシーヤ／サウジアラビア
    生年月日：2004年12月14日 (年齢 20歳)

  • ケルヴィン・ヌクルマー

    ポジション：FW
    所属チーム：メデアマ
    生年月日：2007年9月11日 (年齢 18歳)

  • Brandon THOMAS-ASANTE-ghana-20250531(C)Getty Images

    ブランドン・トーマス＝アサンテ

    ポジション：FW
    所属チーム：コヴェントリー・シティ／イングランド
    生年月日：1998年12月29日 (年齢 26歳)

  • Prince OWUSU-ghana-montreal-20250823(C)Getty Images

    プリンス・オセイ・オウス

    ポジション：FW
    所属チーム：モントリオール／カナダ
    生年月日：1997年1月7日 (年齢 28歳)

  • Antoine SEMENYO-ghana-20240114(C)Getty Images

    アントワーヌ・セメンヨ

    ポジション：FW
    所属チーム：ボーンマス／イングランド
    生年月日：2000年1月7日 (年齢 25歳)

  • Prince KWABENA ADU-ghana-viktoria plzen-20250812(C)Getty Images

    プリンス・クワベナ・アドゥ

    ポジション：FW
    所属チーム：ヴィクトリア・プルゼニ／チェコ
    生年月日：2003年9月23日 (年齢 22歳)

  • サッカー日本代表｜関連情報