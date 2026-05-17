【選手採点】セメンヨの活躍でマンチェスター・シティがFAカップ制覇！チェルシーは粘り強い守備見せるも敗戦

ロベルト・サンチェス（6/10）：

好セーブ連発も、セメンヨの鋭いフリックは止められなかった。

マロ・グスト（7/10）：

ドクとパーマーの脅威をうまく抑え、攻撃参加も良かったが、決定力不足。

ウェスリー・フォファナ（6/10）：

グスト同様、粘り強い守備でシティを封じ込め、大きなインターセプトも記録した。

レヴィ・コルウィル (7/10)：

鋭いパスでラインを突破し、ビルドアップを活性化。

ジョレル・ハト（6/10）：

セメンヨに苦戦したが、徐々に調子を上げ、攻守で存在感を示した。