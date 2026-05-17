チェルシーとマンチェスター・シティの両チームの選手を採点する。
【選手採点】セメンヨの活躍でマンチェスター・シティがFAカップ制覇！チェルシーは粘り強い守備見せるも敗戦
- Getty Images Sport
チェルシー
得点者：なし
- AFP
GK＆DF
ロベルト・サンチェス（6/10）：
好セーブ連発も、セメンヨの鋭いフリックは止められなかった。
マロ・グスト（7/10）：
ドクとパーマーの脅威をうまく抑え、攻撃参加も良かったが、決定力不足。
ウェスリー・フォファナ（6/10）：
グスト同様、粘り強い守備でシティを封じ込め、大きなインターセプトも記録した。
レヴィ・コルウィル (7/10)：
鋭いパスでラインを突破し、ビルドアップを活性化。
ジョレル・ハト（6/10）：
セメンヨに苦戦したが、徐々に調子を上げ、攻守で存在感を示した。
- AFP
MF
リース・ジェームズ（6/10）：
危険なエリアでボールを失ったが失点は免れた。それ以外は安定していた。
モイセス・カイセド（7/10）：
序盤に太ももを打撲したが、回復後は巧みなパスでチームを牽引し、1回の決定的なインターセプトも決めた。
エンソ・フェルナンデス（5/10）：
気合いの入ったタックルが警告に。影響力は欠いたが、ボレーは枠外。
- AFP
FW
コール・パーマー（6/10）：
最初の任務はシティの危険な左サイドを抑えることで、これは果たした。攻撃面ではあまり効果を見せなかった。
ジョアン・ペドロ（6/10）：
決定機は少なかったが、疲れ知らずで動き回り、深く下がってボールを受け、シティの選手をポジションから外した。
マルク・ククレジャ（6/10）：
今回も前目に配置され、走り回りシティに脅威を与えた。
- AFP
サブ＆監督
ペドロ・ネト（6/10）：
途中出場直後にトラフォードの指先をかすめるシュートを放ち、脅威を感じさせた。
リアム・デラップ（5/10）：
わずかな好機にヘディングシュートしたが枠を外れ、それ以外は試合に絡めなかった。
アレハンドロ・ガルナチョ（評価なし）：
終盤に投入されたが、インパクトを残せなかった。
カラム・マクファーレン（6/10）：
試合の大部分でプランは機能したものの、優位な展開から得点を奪えず、逆に失点して反撃できなかった。
- AFP
マンチェスター・シティ
得点者：セメンヨ（71分）
- Getty Images Sport
GK＆DF
ジェームズ・トラフォード（5/10）：
シュートはなかったが、時折緊張した様子が見られた。
マテウス・ヌネス（6/10）：
時折ボールを前線へ運び、フェルナンデスやペドロとの1対1でも強さを示した。
アブドゥコディル・フサノフ（6/10）：
ボール保持時はやや粗かったが、スピードを生かしチェルシーの攻撃を何度も未然に防いだ。
マルク・グエイ（6/10）：
最終ラインからのパスは安定感を欠いたが、前半終了間際にハーランドへ出した見事なスルーパスは光った。自陣ペナルティエリア内では決定的なブロックを複数決めた。
ニコ・オライリー（7/10）：
カラバオ・カップ決勝のヒーローはウェンブリーで再び力強いプレーを見せ、危険なクロスを何本も上げ、パーマーを封じた。
- AFP
MF
ロドリ（6/10）：
復帰戦では60分強の出場。中盤でチームを安定させ、後半にはカイセドのヘディングをゴールライン上でクリアした。
ベルナルド・シウヴァ（7/10）：
中盤の人数が不足しても執拗にプレスし続け、ハーランドとのパス交換で先制点を演出した。
- Getty Images Sport
FW
アントワーヌ・セメンヨ（8/10）：
前半はシティで最も脅威的で、ククレラを何度も置き去りにした。後半開始早々のヘディングは決められなかったが、試合の均衡を破る見事なフリックで十分に補った。
オマル・マーモウシュ（4/10）：
ハーランドと2トップを組んだが、試合にほとんど影響を与えられず。2年連続で記憶から消したいFAカップ決勝となり、ハーフタイムに交代。
アーリング・ハーランド（6/10）：
深く下がってボールを受けようとしたがほとんど触ることができず、ウェンブリーでの初ゴールはまたもお預け。それでもベルナルドとのパス交換から放ったワンタッチクロスでセメンヨの得点をアシストした。
ジェレミー・ドク（5/10）：
シティは彼にボールを集めようとしたが、グストとパーマーのダブルチームに抑えられた。チャンスを作ろうと試みたが、成果はほとんどなかった。
- AFP
サブ＆監督
ラヤン・シェルキ（6/10）：
後半から出場し、マルムシュよりチェルシーを苦しめた。終盤のシュートがサンチェスに阻まれ、試合を決めきれなかった。
マテオ・コバチッチ（6/10）：
ロドリに代わって出場し、古巣相手に中盤を堅守。
ペップ・グアルディオラ（5/10）：
シェルキではなくマーモウシュを先発させた判断は誤りだったが、ハーフタイムに修正。采配としては最高とは言えないが、また一つメダルを加えた。