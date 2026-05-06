バイエルンとパリ・サンジェルマンの両チームの選手たちを採点する。
【選手採点】PSGがオリーセらを完封…クヴァラツヘリア＆デンベレの活躍でCL決勝へ
- Getty Images Sport
バイエルン
得点者：ケイン（90＋4分）
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GK＆DF
マヌエル・ノイアー（7/10）：
デンベレの強烈なシュートは止められなかったが、前半はネヴィスのシュートを好セーブ。後半はドゥエの2度のシュートとクヴァラツヘリアのシュートを阻み、配球も安定。
コンラート・ライマー（5/10）：
オリーセの内側を突く好走があったが、そのためにクヴァラツヘリアのカウンター時に前線に残りすぎてしまい、ウパメカノを危険な状況に晒した。
ダヨ・ウパメカノ（4/10）：
先制点につながるビルドアップではクヴァラツヘリアに置き去りにされ、試合を通じてそのスピードと足さばきに対応できなかった。
ヨナタン・ター（6/10）：
ドゥエとの1対1では優位に立ち、自陣ペナルティエリア内でも好守を連発。前半終了間際のヘディングシュートは悔やまれた。
ヨシップ・スタニシッチ（5/10）：
PSGの攻撃は主に反対サイドだったため守備ではあまり試されなかったが、攻撃への貢献は不足し、流れを変えることはできなかった。
- AFP
MF
ヨズア・キミッヒ（5/10）：
PSGの中盤の輝きに存在感を消した。攻撃エリアで決定的なパスを供給できなかった。
アレクサンダル・パブロヴィッチ（5/10）：
バイエルン中盤の要として安定していたが、脅威が少なくPSGはボールを持たせておいても気にしていなかった。
ジャマル・ムシアラ（4/10）：
前半終了間際の5分間を除けば、このドイツ代表はスペースを見つけられず、トップ3との連係も築けなかった。
- AFP
FW
マイケル・オリーセ（4/10）：
今季のレベルには程遠かった。序盤にメンデスを警告させたが活かせず、ボールコントロールも乱れ、決定機はバーの上へ。
ハリー・ケイン（5/10）：
今回も深い位置を取ったが第1戦ほどの効果はなく、パチョとマルキーニョスに完全に封じ込められた。それでも同点弾のターンとフィニッシュは鮮やかだった。
ルイス・ディアス（6/10）：
序盤はザイール＝エメリを翻弄したが、ペナルティエリア内で無理なプレーが多かった。後半、バイエルンが最も得点に近づいた場面でサフォノフを脅かした。
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サブ＆監督
アルフォンソ・デイヴィス（6/10）：
後半のバイエルンの総攻撃ではスタニシッチより脅威的だった。
キム・ミンジェ（6/10）：
後半中盤にターと交代し、センターバックに入った。
ニコラス・ジャクソン（5/10）：
出場した15分間では目立った活躍なし。
レナート・カール（評価なし）：
負傷明けで終盤5分間出場。
ヴァンサン・コンパニ（5/10）：
ルイス・エンリケに翻弄され、チームは攻撃のアイデアに欠け、中盤も支配できなかった。交代策も状況を大きく変えられなかった。
- AFP
PSG
得点者：デンベレ（3分）
- AFP
GK＆DF
マトヴェイ・サフォノフ（7/10）：
堅実な守りで5セーブ。
ウォーレン・ザイール＝エメリ（7/10）：
ハキミの負傷欠場を受け右SBで起用された。ディアスに苦戦しながらも役割を果たし、前線で2、3度チャンスを作った。
マルキーニョス（7/10）：
先週はディアスに苦戦したが、この日は規律ある集中した守備で対応。空中戦でも強さを示し、終始模範的なプレーだった。
ウィリアン・パチョ（6/10）：
パスは時折粗かったが、タックルで強さを示し、ボールを何度も奪取。決定的なクリアも記録した。終盤にケインに敗れたのは痛手。
ヌーノ・メンデス (7/10):
序盤はオリーセに苦戦し、荒っぽいタックルで警告を受けた。ハンドを犯したが、幸運にも助けられ退場は免れた。それでも終盤は相手の脅威をほぼ封じた。
- AFP
MF
ジョアン・ネヴィス（7/10）：
ペナルティエリアでのハンドは運よく警告を免れたが、故意ではなかった。ボールを失う場面もあったが、積極的に動き、絶妙なタイミングでバックポストに走り込み、ノイアーが好セーブを見せるヘディングを放った。
ヴィティーニャ（8/10）：
前半はクリアミスでネヴィスの腕に当たったが、それ以外は正確なパスで4度のチャンスを作り、ムシアラの得点を絶妙なインターセプトで阻止した。
ファビアン・ルイス（7/10）：
完全復活のスペイン人は、パス精度にやや乱れながら、クヴァラツヘリアの先制点をワンタッチでアシスト。複数のボール奪取も記録した。
- AFP
FW
ウスマン・デンベレ（7/10）：
第1戦では序盤の好機を逃したが、今回はクヴァラツヘリアの低いクロスを力強いシュートで決め、確実に得点を挙げた。しかし試合が進むにつれて存在感が薄れ、後半半ばに交代した。
デジレ・ドゥエ（7/10）：
前半はCFとして起用されたがチャンスを作れずシュートもなし。後半は個人技でネットを揺らしそうになった。
フヴィチャ・クヴァラツヘリア（8/10）：
ルイスとの見事なワンツーから完璧なカットバックでデンベレの先制点をアシスト。1対1では止められず、攻守でハードワークも怠らない。
- AFP
サブ＆監督
ブラッドリー・バルコラ（6/10）：
デンベレに代わって出場。ペナルティエリア外から放ったシュートは枠を外れ、唯一の好機を逃した。
リュカ・エルナンデス（評価なし）：
ルイス・エンリケ監督は守備を固めるため、残り15分を切って彼を投入した。
ルーカス・ベラルド（評価なし）：
エルナンデスとの守備的ダブル交代で投入。
セニー・マユル（評価なし）：
試合終了間際に投入された。
ルイス・エンリケ（7/10）：
パリでのPK戦に続き、敵地でも好パフォーマンスを示し、戦術の幅広さを証明。右SBにザイール＝エメリを起用したのはやや冒険だったが成功。チーム全体の働きも素晴らしく、指導力の高さを示した。