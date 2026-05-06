【選手採点】PSGがオリーセらを完封…クヴァラツヘリア＆デンベレの活躍でCL決勝へ

マヌエル・ノイアー（7/10）：

デンベレの強烈なシュートは止められなかったが、前半はネヴィスのシュートを好セーブ。後半はドゥエの2度のシュートとクヴァラツヘリアのシュートを阻み、配球も安定。

コンラート・ライマー（5/10）：

オリーセの内側を突く好走があったが、そのためにクヴァラツヘリアのカウンター時に前線に残りすぎてしまい、ウパメカノを危険な状況に晒した。

ダヨ・ウパメカノ（4/10）：

先制点につながるビルドアップではクヴァラツヘリアに置き去りにされ、試合を通じてそのスピードと足さばきに対応できなかった。

ヨナタン・ター（6/10）：

ドゥエとの1対1では優位に立ち、自陣ペナルティエリア内でも好守を連発。前半終了間際のヘディングシュートは悔やまれた。

ヨシップ・スタニシッチ（5/10）：

PSGの攻撃は主に反対サイドだったため守備ではあまり試されなかったが、攻撃への貢献は不足し、流れを変えることはできなかった。