GOALでは、両チームの選手たちを採点する。
【選手採点】オリーセ、ディアスが圧倒的な輝き！バイエルンがレアル・マドリーを下しCL準決勝へ
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- Getty Images Sport
バイエルン
得点者：パヴロヴィッチ（6分）、ケイン（38分）、ルイス・ディアス（89分）、オリーセ（90＋4分）
- IMAGO / Matthias Koch
GK＆DF
マヌエル・ノイアー（3/10）：
マドリーでの英雄的な活躍の後、史上最も有名なスイーパーキーパーの一人は、酷いミスパスで即座にレアルにゴールを献上し、ギュレルのフリーキック時のポジショニングも疑問視された。後半、エンバペのシュートを好反応で防いだ点は評価できる。
ヨシップ・スタニシッチ（4/10）：
前半の低調なパフォーマンスで交代。チーム3失点目の場面では、ファウルでもないのに倒れ込み、FKを要求した。
ダヨ・ウパメカノ（6/10）：
ヴィニシウスに絶妙なタックルを2度決め、2-2の同点ゴールもアシストした。それでもポジショニングは不安定で、読みづらい選手だ。
ヨナタン・ター（5/10）：
エンバペのシュートをブロックしたが、守備の要として説得力に欠け、ウパメカノ同様、判断ミスを露呈した。
コンラッド・ライマー（6/10）：
エンバペの決定機を横滑りでのタックルで阻止したが、ギュレルに直接FKを許し、ボール保持では緩さが目立った。デイヴィス投入後は右SBに移動し、安定したプレーを見せた。
- AFP
MF
ヨズア・キミッヒ（8/10）：
素晴らしいCKでパブロヴィッチの同点弾をアシストし、後半にはルニンに好セーブを強要。攻守でチームを牽引した。
アレクサンダル・パヴロヴィッチ（6/10）：
ヘディングで同点弾を奪ったが、それ以外のプレーは精彩を欠き、試合への影響力は限定的だった。
- Getty Images Sport
FW
マイケル・オリーセ（8/10）：
前半は目立たなかったが、時折実力を示した。後半、カーブシュートで2度チャンスを作り、アディショナルタイムにようやく得点。才能は確かだ。
セルジュ・ニャブリ（4/10）：
先発可能な状態だったはずだが、前半は存在感を示せず。60分間もピッチに残ったのが驚きで、貢献はゼロ。
ルイス・ディアス (8/10):
常にマドリーを圧迫し、ジュード・ベリンガムのブロックが枠を外れた不運な場面もあった。後半中盤、ゴール前へ抜け出した際にボールをコントロールできなかったのは痛恨だったが、決定的なゴールで十分に挽回した。
ハリー・ケイン（8/10）：
このイングランド人選手はマドリー戦でもまた素晴らしいパフォーマンスを見せた。ゴールを鮮やかに決め、試合を通して見事なボールキープを見せた。実に賢い選手だ。
- Getty Images
サブ＆監督
アルフォンソ・デイヴィス（5/10）：
ハーフタイムに左SBとして投入されたが、期待されたほどのインパクトは残せなかった。依然として、負傷前の彼とは少し違うように見える。
ジャマル・ムシアラ（7/10）：
ニャブリの代わりにバイエルンの10番として出場。すぐさまディアスに好機を創出したが、コロンビア人FWは決めきれなかった。その後、ディアスの3点目をアシストし、準決勝での先発を強くアピールした。
ヴァンサン・コンパニ（7/10）：
守備陣の出来には満足できず、ニャブリを先発させた判断も疑問が残る。それでもチームは自分たちのサッカーを信じ、終盤にはレアルを疲れさせた。コンパニはアリアンツ・アレーナで着実に結果を出している。とはいえ、3人のフォワードがバロンドール候補になるほど調子が良いのも大きな助けだ！
- Getty Images Sport
レアル・マドリー
得点者：アルダ・ギュレル（1分、29分）、エンバペ（42分）
- Getty
GK＆DF
アンドリー・ルニン（5/10）：
ミスでバイエルンに先制を許したが、残りの3失点は防げなかった。
トレント・アレクサンダー＝アーノルド（6/10）：
ボールを持つと時折信じられないミスを犯し、守備でも不安定だった。
エデル・ミリトン（6/10）：
バイエルンの2点目ではケインを見失ったが、それ以外の1対1ではまずまずで、パス配給も及第点。
アントニオ・リュディガー（5/10）：
バイエルンの流動的な4トップにポジションを外された。先制点ではパヴロヴィッチへのマークが甘く、自身も悔やんでいるだろう。
フェルラン・メンディ（6/10）：
60分までは好守でオリーセを封じ、攻撃にも推進力を与えたが、終盤は体力が落ちた。
- Getty
MF
アルダ・ギュレル（7/10）：
最初のゴールは素晴らしいもので、2点目はさらに良かった。多くのチャンスも作った。
フェデリコ・バルベルデ（6/10）：
攻守で好プレーを見せ、中盤の激しい攻防を演出した。
ジュード・ベリンガム (8/10)：
ボックス・トゥ・ボックスの役割を完璧にこなし、ボールを奪い返しては前線へ切り込み、的確な配球を見せた。
ブラヒム・ディアス（6/10）：
献身的にプレーし、数回チャンスを作り出したが60分で交代。十分な働き。
- Getty
FW
キリアン・エンバペ（7/10）：
カウンターで脅威となり、ゴールを決めノイアーを何度も脅した。ヴィニシウスへ1、2回パスを出していればアシストも記録できた。
ヴィニシウス（6/10）：
エンバペの得点をアシストする素晴らしいパスを供給。前半終了間際にはクロスバーを叩いた。後半は精彩を欠いた。
- AFP
サブ＆監督
エドゥアルド・カマヴィンガ（3/10）：
2分間は好調だったが、その後、チームに引き分けを逃す原因となった愚かなレッドカードを食らった。
チアゴ・ピタルチ（評価なし）：
インパクトを残す時間はなかった。
フランコ・マスタントゥオーノ(評価なし):
出場時間が短く、存在感を示せなかった。
アルバロ・アルベロア（5/10）：
シンプルにベスト11を選んだ。采配に大きな問題はなかったが、個々のパフォーマンスに足を引っ張られた。この結果で監督の座を維持できるか。