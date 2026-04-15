【選手採点】オリーセ、ディアスが圧倒的な輝き！バイエルンがレアル・マドリーを下しCL準決勝へ

マヌエル・ノイアー（3/10）：

マドリーでの英雄的な活躍の後、史上最も有名なスイーパーキーパーの一人は、酷いミスパスで即座にレアルにゴールを献上し、ギュレルのフリーキック時のポジショニングも疑問視された。後半、エンバペのシュートを好反応で防いだ点は評価できる。

ヨシップ・スタニシッチ（4/10）：

前半の低調なパフォーマンスで交代。チーム3失点目の場面では、ファウルでもないのに倒れ込み、FKを要求した。

ダヨ・ウパメカノ（6/10）：

ヴィニシウスに絶妙なタックルを2度決め、2-2の同点ゴールもアシストした。それでもポジショニングは不安定で、読みづらい選手だ。

ヨナタン・ター（5/10）：

エンバペのシュートをブロックしたが、守備の要として説得力に欠け、ウパメカノ同様、判断ミスを露呈した。

コンラッド・ライマー（6/10）：

エンバペの決定機を横滑りでのタックルで阻止したが、ギュレルに直接FKを許し、ボール保持では緩さが目立った。デイヴィス投入後は右SBに移動し、安定したプレーを見せた。