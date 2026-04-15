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【選手採点】オリーセ、ディアスが圧倒的な輝き！バイエルンがレアル・マドリーを下しCL準決勝へ

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バイエルン 対 レアル・マドリー
バイエルン
レアル・マドリー
チャンピオンズ リーグ

バイエルン・ミュンヘンは水曜日のチャンピオンズリーグ準々決勝で、レアル・マドリーに4連敗していたノックアウトステージの呪いを振り切った。終盤に2得点を挙げ、4-3で勝利。2試合合計でも6-4で突破した。ヴァンサン・コンパニ率いる攻撃陣が、この劇的勝利の立役者となった。

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GOALでは、両チームの選手たちを採点する。

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    バイエルン

    得点者：パヴロヴィッチ（6分）、ケイン（38分）、ルイス・ディアス（89分）、オリーセ（90＋4分）

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  • Manuel NeuerIMAGO / Matthias Koch

    GK＆DF

    マヌエル・ノイアー（3/10）：

    マドリーでの英雄的な活躍の後、史上最も有名なスイーパーキーパーの一人は、酷いミスパスで即座にレアルにゴールを献上し、ギュレルのフリーキック時のポジショニングも疑問視された。後半、エンバペのシュートを好反応で防いだ点は評価できる。

    ヨシップ・スタニシッチ（4/10）：

    前半の低調なパフォーマンスで交代。チーム3失点目の場面では、ファウルでもないのに倒れ込み、FKを要求した。

    ダヨ・ウパメカノ（6/10）：

    ヴィニシウスに絶妙なタックルを2度決め、2-2の同点ゴールもアシストした。それでもポジショニングは不安定で、読みづらい選手だ。

    ヨナタン・ター（5/10）：

    エンバペのシュートをブロックしたが、守備の要として説得力に欠け、ウパメカノ同様、判断ミスを露呈した。

    コンラッド・ライマー（6/10）：

    エンバペの決定機を横滑りでのタックルで阻止したが、ギュレルに直接FKを許し、ボール保持では緩さが目立った。デイヴィス投入後は右SBに移動し、安定したプレーを見せた。

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    MF

    ヨズア・キミッヒ（8/10）：

    素晴らしいCKでパブロヴィッチの同点弾をアシストし、後半にはルニンに好セーブを強要。攻守でチームを牽引した。

    アレクサンダル・パヴロヴィッチ（6/10）：

    ヘディングで同点弾を奪ったが、それ以外のプレーは精彩を欠き、試合への影響力は限定的だった。

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    FW

    マイケル・オリーセ（8/10）：

    前半は目立たなかったが、時折実力を示した。後半、カーブシュートで2度チャンスを作り、アディショナルタイムにようやく得点。才能は確かだ。

    セルジュ・ニャブリ（4/10）：

    先発可能な状態だったはずだが、前半は存在感を示せず。60分間もピッチに残ったのが驚きで、貢献はゼロ。

    ルイス・ディアス (8/10):

    常にマドリーを圧迫し、ジュード・ベリンガムのブロックが枠を外れた不運な場面もあった。後半中盤、ゴール前へ抜け出した際にボールをコントロールできなかったのは痛恨だったが、決定的なゴールで十分に挽回した。

    ハリー・ケイン（8/10）：

    このイングランド人選手はマドリー戦でもまた素晴らしいパフォーマンスを見せた。ゴールを鮮やかに決め、試合を通して見事なボールキープを見せた。実に賢い選手だ。

  • VINCENT KOMPANY BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    サブ＆監督

    アルフォンソ・デイヴィス（5/10）：

    ハーフタイムに左SBとして投入されたが、期待されたほどのインパクトは残せなかった。依然として、負傷前の彼とは少し違うように見える。

    ジャマル・ムシアラ（7/10）：

    ニャブリの代わりにバイエルンの10番として出場。すぐさまディアスに好機を創出したが、コロンビア人FWは決めきれなかった。その後、ディアスの3点目をアシストし、準決勝での先発を強くアピールした。

    ヴァンサン・コンパニ（7/10）：

    守備陣の出来には満足できず、ニャブリを先発させた判断も疑問が残る。それでもチームは自分たちのサッカーを信じ、終盤にはレアルを疲れさせた。コンパニはアリアンツ・アレーナで着実に結果を出している。とはいえ、3人のフォワードがバロンドール候補になるほど調子が良いのも大きな助けだ！

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    レアル・マドリー

    得点者：アルダ・ギュレル（1分、29分）、エンバペ（42分）

  • Ferland Mendy Real Madrid 2025Getty

    GK＆DF

    アンドリー・ルニン（5/10）：

    ミスでバイエルンに先制を許したが、残りの3失点は防げなかった。

    トレント・アレクサンダー＝アーノルド（6/10）：

    ボールを持つと時折信じられないミスを犯し、守備でも不安定だった。

    エデル・ミリトン（6/10）：

    バイエルンの2点目ではケインを見失ったが、それ以外の1対1ではまずまずで、パス配給も及第点。

    アントニオ・リュディガー（5/10）：

    バイエルンの流動的な4トップにポジションを外された。先制点ではパヴロヴィッチへのマークが甘く、自身も悔やんでいるだろう。

    フェルラン・メンディ（6/10）：

    60分までは好守でオリーセを封じ、攻撃にも推進力を与えたが、終盤は体力が落ちた。

  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    MF

    アルダ・ギュレル（7/10）：

    最初のゴールは素晴らしいもので、2点目はさらに良かった。多くのチャンスも作った。

    フェデリコ・バルベルデ（6/10）：

    攻守で好プレーを見せ、中盤の激しい攻防を演出した。

    ジュード・ベリンガム (8/10)：

    ボックス・トゥ・ボックスの役割を完璧にこなし、ボールを奪い返しては前線へ切り込み、的確な配球を見せた。

    ブラヒム・ディアス（6/10）：

    献身的にプレーし、数回チャンスを作り出したが60分で交代。十分な働き。

  • Kylian MbappeGetty

    FW

    キリアン・エンバペ（7/10）：

    カウンターで脅威となり、ゴールを決めノイアーを何度も脅した。ヴィニシウスへ1、2回パスを出していればアシストも記録できた。

    ヴィニシウス（6/10）：

    エンバペの得点をアシストする素晴らしいパスを供給。前半終了間際にはクロスバーを叩いた。後半は精彩を欠いた。

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    サブ＆監督

    エドゥアルド・カマヴィンガ（3/10）：

    2分間は好調だったが、その後、チームに引き分けを逃す原因となった愚かなレッドカードを食らった。

    チアゴ・ピタルチ（評価なし）：

    インパクトを残す時間はなかった。

    フランコ・マスタントゥオーノ(評価なし):

    出場時間が短く、存在感を示せなかった。

    アルバロ・アルベロア（5/10）：

    シンプルにベスト11を選んだ。采配に大きな問題はなかったが、個々のパフォーマンスに足を引っ張られた。この結果で監督の座を維持できるか。

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