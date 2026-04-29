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【選手採点】アトレティコとアーセナルのCL準決勝はドロー…接戦のまま第2戦へ

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アトレティコ・マドリー 対 アーセナル
アトレティコ・マドリー
アーセナル
チャンピオンズ リーグ

水曜日のチャンピオンズリーグ準決勝第1戦で、アーセナルはアトレティコ・マドリーと1-1で引き分けた。前半終了間際にヴィクトル・ギェケレシュ、後半開始早々にフリアン・アルバレスがそれぞれPKを決めたが、終盤に勝ち越し弾となるべきPKが認められず、チームは不満が残る結果となった。

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両チームの選手たちを採点する。

  • Julian Alvarez Atletico Madrid HICGetty Images

    アトレティコ・マドリー

    得点者：フリアン・アルバレス（56分）

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  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-ARSENALAFP

    GK＆DF

    ヤン・オブラク（6/10）：

    方向は合っていたが、ヴィクトル・ギェケレシュのPKの威力に屈した。終盤にモスケラのシュートが掌を叩くまで脅威はなく、キックは多少ムラがあった。

    マルコス・ジョレンテ (6/10)：

    前半はギェケレシュを封じる守備に終始。後半はフォーメーション変更でウイングバックとなり、攻撃で存在感を示した。

    マルク・プビル（6/10）：

    前半はセンターバック、後半は3バックの右で堅実なプレー。

    ダヴィド・ハンツコ（4/10）：

    パスとドリブルで相手ラインを崩したが、守備では不安が残った。不器用なプレーでPKを献上し、2度目のPKもVARで免れたのは幸運だった。

    マッテオ・ルッジェーリ（5/10）：

    マドゥエケ、そして後半のサカとの対決ではまずまずだった。ただし、ボール扱いは改善の余地あり。

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    MF

    ジョニー・カルドーソ（7/10）：

    前半はウーデゴールのシュートを好ブロックで阻止し、フィールドを縦横無尽に駆け回った。後半はプレスに全力を尽くした。

    コケ（5/10）：

    前半はアーセナルに支配させすぎた。徐々に調子を上げた。

    アントワーヌ・グリーズマン（7/10）：

    巧みにスペースを見つけ、素晴らしいパスを繰り出したが、結果には結びつかなかった。後半はガブリエウにシュートをブロックされ、クロスバーを叩いた。得点できなかったことを悔やむだろう。

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-ARSENALAFP

    FW

    ジュリアーノ・シメオネ（5/10）：

    相変わらず勤勉だったが、ヒンカピエを攻略しきれず。前半に負傷した可能性があり、ハーフタイムで交代。

    フリアン・アルバレス（6/10）：

    最初の失点は彼の拙いボールキープが要因だったが、アトレティコの守備も圧力を受けていた。攻撃では脅威的で、ミドルシュートで2度外した後、PKは確実に決めた。負傷で途中交代し、第2戦を欠場するほど深刻でないことをアトレティコは願っている。

    アデモラ・ルックマン（5/10）：

    ホワイトに脅威を与えたが、ラストパスと決定力不足。後半に決定機3度を逃した。

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    サブ＆監督

    ロビン・ル・ノルマン（6/10）：

    後半から出場し、アトレティコの最終ラインで存在感を示した。

    アレックス・バエナ（5/10）：

    負傷したアルバレスの代役として出場したが、目立った活躍はなし。

    ナウエル・モリーナ（評価なし）：

    試合終了間際の2分間出場し、シュートはわずかにバーを越えた。

    ディエゴ・シメオネ（7/10）：

    前半はチームが消極的だったが、ハーフタイムのフォーメーション変更で流れを変え、引き分けに導いた。

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    アーセナル

    得点者：ヴィクトル・ギェケレシュ（44分）

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    GK＆DF

    ダビド・ラヤ（7/10）：

    GKがいなければアーセナルはさらに苦戦していたかもしれない。アルバレスとルックマンの決定機をそれぞれ2度止め、PKは止めた。

    ベン・ホワイト（6/10）：

    危険なルックマンに押し込まれ続け、マークを外す場面もあった。腕を振り回した行為で罰せられた。

    ウィリアム・サリバ (7/10)：

    1、2度自滅しかけた場面もあったが、それ以外は堅実なプレーを見せ、重要な場面で介入した。

    ガブリエウ・マガリャンイス（6/10）：

    序盤のボール扱いはやや緩かったが、グリーズマンの至近距離シュートをブロックした。

    ピエロ・ヒンカピエ（6/10）：

    攻撃で良いポジションを取ったが、攻撃のテンポを落とした。守備は堅実。

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    MF

    マルティン・スビメンディ（6/10）：

    冷静にパスを捌いたが、中盤では時折存在感を失い、ライスに負担がかかった。

    デクラン・ライス（7/10）：

    激しい展開の中で存在感を示し、攻守でチームを牽引した。

    マルティン・ウーデゴール（5/10）：

    中盤と攻撃を繋ぐ好タッチを見せたが、チャンス創出は少なく、エゼと早々に交代。

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    FW

    ノニ・マドゥエケ（6/10）：

    強烈なシュートで先制点まであと一歩のところまで迫ったが、その後は精彩を欠き、途中交代となった。

    ヴィクトル・ギェケレシュ（7/10）：

    序盤は積極的に動き、PKを獲得して自ら決めたが、後半は目立たず。

    ガブリエウ・マルティネッリ（5/10）：

    試合に馴染めず、アトレティコがペースを握ると途中交代した。

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-ARSENALAFP

    サブ＆監督

    エベレチ・エゼ（7/10）：

    ウーデゴールより存在感があり、巧みなプレーでPKを獲得してもおかしくなかった。

    ガブリエウ・ジェズス (6/10)：

    開始直後から身体を活かして相手を圧迫したが、決定機は作れなかった。

    ブカヨ・サカ（6/10）：

    マドゥエケより脅威だったが、決定力不足。

    レアンドロ・トロサール（6/10）：

    ハーフスペースで活発に動き、パスやシュート前にアトレティコDFに囲まれた。

    クリスティアン・モスケラ（評価なし）：

    重要な引き分けを守るために投入された。

    ミケル・アルテタ（7/10）：

    後半は主導権を譲ったが、試合前なら引き分けでも納得できたはず。前半の集中力は印象的だった。

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