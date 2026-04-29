両チームの選手たちを採点する。
【選手採点】アトレティコとアーセナルのCL準決勝はドロー…接戦のまま第2戦へ
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アトレティコ・マドリー
得点者：フリアン・アルバレス（56分）
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GK＆DF
ヤン・オブラク（6/10）：
方向は合っていたが、ヴィクトル・ギェケレシュのPKの威力に屈した。終盤にモスケラのシュートが掌を叩くまで脅威はなく、キックは多少ムラがあった。
マルコス・ジョレンテ (6/10)：
前半はギェケレシュを封じる守備に終始。後半はフォーメーション変更でウイングバックとなり、攻撃で存在感を示した。
マルク・プビル（6/10）：
前半はセンターバック、後半は3バックの右で堅実なプレー。
ダヴィド・ハンツコ（4/10）：
パスとドリブルで相手ラインを崩したが、守備では不安が残った。不器用なプレーでPKを献上し、2度目のPKもVARで免れたのは幸運だった。
マッテオ・ルッジェーリ（5/10）：
マドゥエケ、そして後半のサカとの対決ではまずまずだった。ただし、ボール扱いは改善の余地あり。
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MF
ジョニー・カルドーソ（7/10）：
前半はウーデゴールのシュートを好ブロックで阻止し、フィールドを縦横無尽に駆け回った。後半はプレスに全力を尽くした。
コケ（5/10）：
前半はアーセナルに支配させすぎた。徐々に調子を上げた。
アントワーヌ・グリーズマン（7/10）：
巧みにスペースを見つけ、素晴らしいパスを繰り出したが、結果には結びつかなかった。後半はガブリエウにシュートをブロックされ、クロスバーを叩いた。得点できなかったことを悔やむだろう。
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FW
ジュリアーノ・シメオネ（5/10）：
相変わらず勤勉だったが、ヒンカピエを攻略しきれず。前半に負傷した可能性があり、ハーフタイムで交代。
フリアン・アルバレス（6/10）：
最初の失点は彼の拙いボールキープが要因だったが、アトレティコの守備も圧力を受けていた。攻撃では脅威的で、ミドルシュートで2度外した後、PKは確実に決めた。負傷で途中交代し、第2戦を欠場するほど深刻でないことをアトレティコは願っている。
アデモラ・ルックマン（5/10）：
ホワイトに脅威を与えたが、ラストパスと決定力不足。後半に決定機3度を逃した。
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サブ＆監督
ロビン・ル・ノルマン（6/10）：
後半から出場し、アトレティコの最終ラインで存在感を示した。
アレックス・バエナ（5/10）：
負傷したアルバレスの代役として出場したが、目立った活躍はなし。
ナウエル・モリーナ（評価なし）：
試合終了間際の2分間出場し、シュートはわずかにバーを越えた。
ディエゴ・シメオネ（7/10）：
前半はチームが消極的だったが、ハーフタイムのフォーメーション変更で流れを変え、引き分けに導いた。
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アーセナル
得点者：ヴィクトル・ギェケレシュ（44分）
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GK＆DF
ダビド・ラヤ（7/10）：
GKがいなければアーセナルはさらに苦戦していたかもしれない。アルバレスとルックマンの決定機をそれぞれ2度止め、PKは止めた。
ベン・ホワイト（6/10）：
危険なルックマンに押し込まれ続け、マークを外す場面もあった。腕を振り回した行為で罰せられた。
ウィリアム・サリバ (7/10)：
1、2度自滅しかけた場面もあったが、それ以外は堅実なプレーを見せ、重要な場面で介入した。
ガブリエウ・マガリャンイス（6/10）：
序盤のボール扱いはやや緩かったが、グリーズマンの至近距離シュートをブロックした。
ピエロ・ヒンカピエ（6/10）：
攻撃で良いポジションを取ったが、攻撃のテンポを落とした。守備は堅実。
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MF
マルティン・スビメンディ（6/10）：
冷静にパスを捌いたが、中盤では時折存在感を失い、ライスに負担がかかった。
デクラン・ライス（7/10）：
激しい展開の中で存在感を示し、攻守でチームを牽引した。
マルティン・ウーデゴール（5/10）：
中盤と攻撃を繋ぐ好タッチを見せたが、チャンス創出は少なく、エゼと早々に交代。
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FW
ノニ・マドゥエケ（6/10）：
強烈なシュートで先制点まであと一歩のところまで迫ったが、その後は精彩を欠き、途中交代となった。
ヴィクトル・ギェケレシュ（7/10）：
序盤は積極的に動き、PKを獲得して自ら決めたが、後半は目立たず。
ガブリエウ・マルティネッリ（5/10）：
試合に馴染めず、アトレティコがペースを握ると途中交代した。
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サブ＆監督
エベレチ・エゼ（7/10）：
ウーデゴールより存在感があり、巧みなプレーでPKを獲得してもおかしくなかった。
ガブリエウ・ジェズス (6/10)：
開始直後から身体を活かして相手を圧迫したが、決定機は作れなかった。
ブカヨ・サカ（6/10）：
マドゥエケより脅威だったが、決定力不足。
レアンドロ・トロサール（6/10）：
ハーフスペースで活発に動き、パスやシュート前にアトレティコDFに囲まれた。
クリスティアン・モスケラ（評価なし）：
重要な引き分けを守るために投入された。
ミケル・アルテタ（7/10）：
後半は主導権を譲ったが、試合前なら引き分けでも納得できたはず。前半の集中力は印象的だった。