【選手採点】アトレティコとアーセナルのCL準決勝はドロー…接戦のまま第2戦へ

ヤン・オブラク（6/10）：

方向は合っていたが、ヴィクトル・ギェケレシュのPKの威力に屈した。終盤にモスケラのシュートが掌を叩くまで脅威はなく、キックは多少ムラがあった。

マルコス・ジョレンテ (6/10)：

前半はギェケレシュを封じる守備に終始。後半はフォーメーション変更でウイングバックとなり、攻撃で存在感を示した。

マルク・プビル（6/10）：

前半はセンターバック、後半は3バックの右で堅実なプレー。

ダヴィド・ハンツコ（4/10）：

パスとドリブルで相手ラインを崩したが、守備では不安が残った。不器用なプレーでPKを献上し、2度目のPKもVARで免れたのは幸運だった。

マッテオ・ルッジェーリ（5/10）：

マドゥエケ、そして後半のサカとの対決ではまずまずだった。ただし、ボール扱いは改善の余地あり。