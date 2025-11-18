このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
bolivia-team photo-20250909(C)Getty Images
GOAL

サッカーボリビア代表 最新メンバーリスト・名鑑｜2025年11月韓国戦・日本戦の招集選手一覧

【サッカーボリビア代表 メンバー・選手名鑑】2025年11月に韓国代表、日本代表との国際親善試合を戦うボリビア代表の招集メンバーを紹介。

サッカーボリビア代表は2025年11月14日(金)に韓国代表と、11月18日(火)に日本代表と国際親善試合を戦う。

本記事では韓国、東京で開催される国際親善試合に臨むサッカーボリビア代表の招集メンバーを紹介する。

※11月4日にメンバー26名を発表。選手所属チームは11月4日時点。

  • bolivia-team photo-20240905(C)Getty Images

    ボリビア代表｜基本プロフィール・FIFAランク

    ■基本情報

    W杯出場：3回
    最高成績：予選リーグ敗退 (1930, 1950, 1994)
    FIFAランク：76位（2025年10月28日発表）

    ■国際親善試合｜試合日程

    試合日程(日本時間)カード会場放送予定
    2025/11/14(金)
    20:00    		韓国 vs ボリビア大田ワールドカップ競技場
    (韓国)    		テレビ：なし
    ネット：なし
    2025/11/18(火)
    19:15    		日本 vs ボリビア国立競技場
    (東京)    		テレビ：TBS系列
    ネット：未定
    • 広告
  • Carlos Lampe-bolivar-bolivia-20250924(C)Getty Images

    カルロス・ランペ

    ポジション：GK
    所属チーム：ボリバル
    生年月日：1987年3月17日 (年齢 38歳)

  • Guillermo Viscarra-Bolivia-20250606(C)Getty Images

    ギジェルモ・ビスカーラ

    ポジション：GK
    所属チーム：アリアンサ・リマ／ペルー
    生年月日：1993年2月7日 (年齢 32歳)

  • Rodrigo Banegas-bolivia-20250317(C)Getty Images

    ロドリゴ・バネガス

    ポジション：GK
    所属チーム：ザ・ストロンゲスト
    生年月日：1995年11月8日 (年齢 29歳)

  • Diego Medina-bolivia-20250904(C)Getty Images

    ディエゴ・メディナ

    ポジション：DF
    所属チーム：CSKA1948ソフィア／ブルガリア
    生年月日：2001年3月12日 (年齢 24歳)

  • Yomar Rene Rocha-bolivia-20250909(C)Getty Images

    ヨマル・ロシャ

    ポジション：DF
    所属チーム：アクロン・トリアッティ／ロシア
    生年月日：2003年6月21日 (年齢 22歳)

  • Lucas macazaga-bolivia-u20-20250126(C)Getty Images

    ルーカス・マカザガ

    ポジション：DF
    所属チーム：レガネス／ロシア
    生年月日：2006年8月16日 (年齢 19歳)

  • Roberto Fernandez-bolivia-20250909(C)Getty Images

    ロベルト・フェルナンデス

    ポジション：DF
    所属チーム：アクロン・トリアッティ／ロシア
    生年月日：1999年7月12日 (年齢 26歳)

  • マルセロ・ティモラン

    ポジション：DF
    所属チーム：コルドバ／スペイン
    生年月日：2006年7月8日 (年齢 19歳)

  • Luis Haquin-bolivia-20250909(C)Getty Images

    ルイス・ハキム

    ポジション：DF
    所属チーム：AAポンチ・プレッタ／ブラジル
    生年月日：1997年11月15日 (年齢 27歳)

  • Richet Gómez-bolivia-20220706(C)Getty Images

    リシェット・ゴメス

    ポジション：DF
    所属チーム：クルブ・ブルーミング
    生年月日：1998年11月3日 (年齢 27歳)

  • Diego Arroyo-bolivia-20250606(C)Getty Images

    ディエゴ・アロヨ

    ポジション：DF
    所属チーム：シャフタール・ドネツク／ウクライナ
    生年月日：2005年4月29日 (年齢 20歳)

  • Leonardo Zabala-bolivia-20201009(C)Getty Images

    レオナルド・サバラ

    ポジション：DF
    所属チーム：カンクン／メキシコ
    生年月日：2002年5月23日 (年齢 23歳)

  • Ervin Vaca-bolivia-20250610(C)Getty Images

    エルビン・バカ・モレノ

    ポジション：MF
    所属チーム：ボリバル
    生年月日：2004年3月18日 (年齢 21歳)

  • Hector Cuellar-bolivia-20250320(C)Getty Images

    エクトル・クエジャル

    ポジション：MF
    所属チーム：オールウェイズ・レディ
    生年月日：2000年8月16日 (年齢 25歳)

  • Robson Matheus-bolivia-20250909(C)Getty Images

    ロブソン・マテウス

    ポジション：MF
    所属チーム：ボリバル
    生年月日：2002年5月18日 (年齢 23歳)

  • Gabriel Villamil-Bolivia-20250320(C)Getty Images

    ガブリエル・ビジャミル

    ポジション：MF
    所属チーム：LDUキト／エクアドル
    生年月日：2001年6月28日 (年齢 24歳)

  • Moises Villarroel-bolivia-20250606(C)Getty Images

    モイゼス・ビジャロエル

    ポジション：MF
    所属チーム：クルブ・ブルーミング
    生年月日：1998年9月7日 (年齢 27歳)

  • Oscar Lopez-bolivia-u20-20250124(C)Getty Images

    オスカー・ロペス

    ポジション：MF
    所属チーム：マジョルカB／スペイン
    生年月日：2006年8月13日 (年齢 19歳)

  • Carlos Melgar-bolivia-bolivar-20250820(C)Getty Images

    カルロス・メルガル

    ポジション：MF
    所属チーム：ボリバル
    生年月日：1994年4月11日 (年齢 31歳)

  • Miguel Terceros-bolivia-20250909(C)Getty Images

    ミゲル・テルセロス（ミゲリート）

    ポジション：MF
    所属チーム：アメリカ・ミネイロ／ブラジル
    生年月日：2004年4月25日 (年齢 21歳)

  • DarioTorrico-bolivia-aurora-20240221(C)Getty Images

    ダリオ・トリコ

    ポジション：MF
    所属チーム：オールウェイズ・レディ
    生年月日：2000年10月18日 (年齢 25歳)

  • john garcia-bolivia-bolivar-202108(C)Getty Images

    ジョン・ガルシア

    ポジション：FW
    所属チーム：ザ・ストロンゲスト
    生年月日：2000年4月13日 (年齢 25歳)

  • gustavo peredo-bolivia-guabira-202103(C)Getty Images

    グスタボ・ペレド

    ポジション：FW
    所属チーム：グアビラ
    生年月日：2000年4月7日 (年齢 25歳)

  • jose martinez-bolivia-bulobulo20250514(C)Getty Images

    ホセ・マルティネス

    ポジション：FW
    所属チーム：CSKA1948ソフィア／ブルガリア
    生年月日：2002年9月18日 (年齢 23歳)

  • Fernando Nava-bolivia-20240201(C)Getty Images

    フェルナンド・ナヴァ

    ポジション：FW
    所属チーム：オリエンテ・ペトロレロ
    生年月日：2004年6月8日 (年齢 21歳)

  • Enzo Monteiro-bolivia-20250610(C)Getty Images

    エンソ・モンテイロ

    ポジション：FW
    所属チーム：FKアウダ／ラトビア
    生年月日：2004年5月27日 (年齢 21歳)

  • サッカー日本代表｜関連情報