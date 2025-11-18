サッカーボリビア代表は2025年11月14日(金)に韓国代表と、11月18日(火)に日本代表と国際親善試合を戦う。

本記事では韓国、東京で開催される国際親善試合に臨むサッカーボリビア代表の招集メンバーを紹介する。

※11月4日にメンバー26名を発表。選手所属チームは11月4日時点。