サッカーボリビア代表は2025年11月14日(金)に韓国代表と、11月18日(火)に日本代表と国際親善試合を戦う。
本記事では韓国、東京で開催される国際親善試合に臨むサッカーボリビア代表の招集メンバーを紹介する。
※11月4日にメンバー26名を発表。選手所属チームは11月4日時点。
■基本情報
W杯出場：3回
最高成績：予選リーグ敗退 (1930, 1950, 1994)
FIFAランク：76位（2025年10月28日発表）
■国際親善試合｜試合日程
|試合日程(日本時間)
|カード
|会場
|放送予定
|2025/11/14(金)
20:00
|韓国 vs ボリビア
|大田ワールドカップ競技場
(韓国)
|テレビ：なし
ネット：なし
|2025/11/18(火)
19:15
|日本 vs ボリビア
|国立競技場
(東京)
|テレビ：TBS系列
ネット：未定
ポジション：GK
所属チーム：ボリバル
生年月日：1987年3月17日 (年齢 38歳)
ポジション：GK
所属チーム：アリアンサ・リマ／ペルー
生年月日：1993年2月7日 (年齢 32歳)
ポジション：GK
所属チーム：ザ・ストロンゲスト
生年月日：1995年11月8日 (年齢 29歳)
ポジション：DF
所属チーム：CSKA1948ソフィア／ブルガリア
生年月日：2001年3月12日 (年齢 24歳)
ポジション：DF
所属チーム：アクロン・トリアッティ／ロシア
生年月日：2003年6月21日 (年齢 22歳)
ポジション：DF
所属チーム：レガネス／ロシア
生年月日：2006年8月16日 (年齢 19歳)
ポジション：DF
所属チーム：アクロン・トリアッティ／ロシア
生年月日：1999年7月12日 (年齢 26歳)
ポジション：DF
所属チーム：コルドバ／スペイン
生年月日：2006年7月8日 (年齢 19歳)
ポジション：DF
所属チーム：AAポンチ・プレッタ／ブラジル
生年月日：1997年11月15日 (年齢 27歳)
ポジション：DF
所属チーム：クルブ・ブルーミング
生年月日：1998年11月3日 (年齢 27歳)
ポジション：DF
所属チーム：シャフタール・ドネツク／ウクライナ
生年月日：2005年4月29日 (年齢 20歳)
ポジション：DF
所属チーム：カンクン／メキシコ
生年月日：2002年5月23日 (年齢 23歳)
ポジション：MF
所属チーム：ボリバル
生年月日：2004年3月18日 (年齢 21歳)
ポジション：MF
所属チーム：オールウェイズ・レディ
生年月日：2000年8月16日 (年齢 25歳)
ポジション：MF
所属チーム：ボリバル
生年月日：2002年5月18日 (年齢 23歳)
ポジション：MF
所属チーム：LDUキト／エクアドル
生年月日：2001年6月28日 (年齢 24歳)
ポジション：MF
所属チーム：クルブ・ブルーミング
生年月日：1998年9月7日 (年齢 27歳)
ポジション：MF
所属チーム：マジョルカB／スペイン
生年月日：2006年8月13日 (年齢 19歳)
ポジション：MF
所属チーム：ボリバル
生年月日：1994年4月11日 (年齢 31歳)
ポジション：MF
所属チーム：アメリカ・ミネイロ／ブラジル
生年月日：2004年4月25日 (年齢 21歳)
ポジション：MF
所属チーム：オールウェイズ・レディ
生年月日：2000年10月18日 (年齢 25歳)
ポジション：FW
所属チーム：ザ・ストロンゲスト
生年月日：2000年4月13日 (年齢 25歳)
ポジション：FW
所属チーム：グアビラ
生年月日：2000年4月7日 (年齢 25歳)
ポジション：FW
所属チーム：CSKA1948ソフィア／ブルガリア
生年月日：2002年9月18日 (年齢 23歳)
ポジション：FW
所属チーム：オリエンテ・ペトロレロ
生年月日：2004年6月8日 (年齢 21歳)
ポジション：FW
所属チーム：FKアウダ／ラトビア
生年月日：2004年5月27日 (年齢 21歳)