その影響はリーグによって異なる形で表れるだろう。例えば、ザンビアのバルブラ・バンダとマラウイのテムワ・チャウィンガはNWSL屈指のスター2人だが、両者ともAFCON出場のために離脱する見込みで、米国での新シーズン最初の数節を欠場することになる。離脱の影響は、アジアカップよりもむしろ同リーグでより大きく出る可能性が高い。フランスでも状況は似ており、首位のリヨンはテムワの姉であるスターウインガー、タビサ・チャウィンガに一時的な別れを告げることになり、パリ・サンジェルマンも3月後半に最大4人の主力を失う準備を進めている。

一方イングランドでは、女子スーパーリーグに最も顕著な影響を与えるのはアジアカップとなりそうだ。日本の大会メンバー発表ほど、それを明確に示したものはないだろう。そこにはWSLクラブ所属の選手が16人含まれている。12人のオーストラリアも、その数字に迫っている。これに対しAFCONは、出場権を獲得したアフリカ諸国のWSL所属選手6人が全員選出されたとしても、WSL全体で最大6人しか引き抜かない。

では、今月の大会によって最も影響を受けることになりそうなイングランドのクラブはどこなのか。そして、主力不在に最もうまく対処できそうなのはどこか。スリリングな3月になることが確実な中、WSL全12チームが期間中に選手を欠くことになるが、GOALはこの状況で最も苦しむことになりそうな順に全クラブをランキングした。