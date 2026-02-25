Goal.com
アジアカップとAFCONによる選手流出がWSL各クラブにどれほど影響するか――ランキング形式で分析

女子アジアカップは3月1日に開幕し、女子サッカー界で屈指の主要大会が2つ行われる1か月が始まる。アフリカ・ネーションズカップは、夏の開催が2大会続いた後、春開催の枠に戻って3月17日に開幕する。つまり今後数週間で、スリリングな大陸選手権が2つ決着することになるが、これらの大会が進行中のクラブ戦に与える影響もまた興味深いものになりそうだ。女子サッカー界の各チームは、数週間にわたり最高の選手の一部と別れを告げることになるからだ。

その影響はリーグによって異なる形で表れるだろう。例えば、ザンビアのバルブラ・バンダとマラウイのテムワ・チャウィンガはNWSL屈指のスター2人だが、両者ともAFCON出場のために離脱する見込みで、米国での新シーズン最初の数節を欠場することになる。離脱の影響は、アジアカップよりもむしろ同リーグでより大きく出る可能性が高い。フランスでも状況は似ており、首位のリヨンはテムワの姉であるスターウインガー、タビサ・チャウィンガに一時的な別れを告げることになり、パリ・サンジェルマンも3月後半に最大4人の主力を失う準備を進めている。

一方イングランドでは、女子スーパーリーグに最も顕著な影響を与えるのはアジアカップとなりそうだ。日本の大会メンバー発表ほど、それを明確に示したものはないだろう。そこにはWSLクラブ所属の選手が16人含まれている。12人のオーストラリアも、その数字に迫っている。これに対しAFCONは、出場権を獲得したアフリカ諸国のWSL所属選手6人が全員選出されたとしても、WSL全体で最大6人しか引き抜かない。

では、今月の大会によって最も影響を受けることになりそうなイングランドのクラブはどこなのか。そして、主力不在に最もうまく対処できそうなのはどこか。スリリングな3月になることが確実な中、WSL全12チームが期間中に選手を欠くことになるが、GOALはこの状況で最も苦しむことになりそうな順に全クラブをランキングした。

  • Maya Hijikata Aston Villa Women 2025-26Getty Images

    12アストン・ヴィラ

    欠場者数: 1 - 土方麻椰（日本）

    アストン・ヴィラは今月、アジアカップとAFCONにより離脱する選手は1人だけで、若き創造性あふれるミッドフィールダーの土方麻椰が日本代表に合流する。東京ヴェルディ・ベレーザから夏に移籍して以降、負傷の影響でシーズン前半の大半を欠場したものの、21歳の彼女は最近チームで良い状態で試合に出場しており、ヴィラの直近7試合のリーグ戦はすべて先発している。

    ナタリア・アロージョ率いるチームは彼女の創造性を確実に欠くことになるが、特に他の選手たちが負傷から戻り始めていることもあり、彼女抜きでもやり繰りできるだけの戦力は揃っている。

  • Hinata Miyazawa Man Utd Women 2025-26Getty Images

    11マンチェスター・ユナイテッド

    欠場者数： 1 - 宮澤ひなた（日本）

    マンチェスター・ユナイテッドは今月、宮澤ひなたを失うことを残念に思うだろう。日本代表のミッドフィルダーである彼女は今季、レッドデビルズで傑出した活躍を見せてきた。しかし人数面で見れば、ユナイテッドはWSLの中でも影響が最も小さいチームの一つであり、中盤で宮澤の穴を埋めるのに深刻な問題は起きないはずだ。

    26歳の彼女は今季一貫して印象的で、WSLでは1分たりとも欠かさずフル出場している。ユナイテッドの中で同様にそれを達成しているのは主将のマヤ・ル・ティシエだけだ。したがって先発メンバーで彼女の代役を務めるのは容易ではないが、シミ・アウジョ、リサ・ナールスンド、ユリア・ジジオッティ・オルメ、ジェス・パーク、そして必要であればドミニク・ヤンセンもいる中で、マーク・スキナー監督なら中盤で対応するために必要な組み合わせを見つけられるはずだ。

  • Emily van Egmond Leicester City women 2025-26Getty Images

    10レスター・シティ

    欠場者数： 1 - エミリー・ファン・エグモンド（オーストラリア）

    レスターは3月に失う選手はおそらく1人だけだろう。ロゼラ・アヤネは近頃モロッコ代表で序列が下がっており、今季はフォクシーズでも出場時間をあまり得られていないためだ。しかし、その1人こそがエミリー・ファン・エグモンドであり、レスターで最も経験豊富な選手の一人である。そうした事情から、WSL順位表の最下位からクラブを引き上げ、降格の脅威から遠ざかろうとする上で、最も重要な選手の一人でもある。

    レスターが欠くことになるのは、ファン・エグモンドのリーダーシップだけではない。このミッドフィルダーは今季、クラブのリーグ戦で4番目に多い出場時間を記録しており、直接的なゴール関与（得点またはアシスト）を2回以上挙げているのも、チーム内でわずか4人しかいない。多様な役割から試合を動かせる能力がそれを物語っている。攻守に走り回るオーストラリア人は、勝利必須の試合に臨むフォクシーズにとって、大きな欠員となるだろう。

  • Saki Kumagai London City Lionesses 2025-26Getty Images

    9ロンドン・シティ・ライオネス

    欠場者数： 2 - 熊谷紗希（日本）、アランナ・ケネディ（オーストラリア）

    ロンドン・シティ・ライオネスはアジア杯期間中、非常に経験豊富な2選手を欠くことになる。熊谷紗希は日本代表として離脱し、アランナ・ケネディは開催国オーストラリア代表として出場する。しかし、昇格組が築き上げてきた選手層の厚さを踏まえれば、3月の欠場の影響が最も小さいチームの一つになるはずだ。

    熊谷の離脱はとりわけ大きな痛手となるだろう。チャンピオンズリーグを5度制した彼女は、今季ここまでロンドン・シティのリーグ戦16試合中14試合で先発し、中盤の底で安定感をもたらしてきた。ただ、このチームにはそのエリアで代替できる選択肢が十分にあり、数試合彼女がいなくても対処できるはずだ。

    一方のケネディは今季WSLでの先発は5試合にとどまっているが、そのうち3試合は直近4試合でのもの。新監督エデル・マエストレが守備面でこのオージーに明らかに好印象を抱いていることがうかがえる。それでも、層の厚さを考えればロンドン・シティは問題ないだろう。

    3月にライオネスがどう戦うかを過度に心配しなくてよい理由をさらに挙げると、今季いくつか非常に印象的なパフォーマンスを見せているにもかかわらず、ナイジェリア代表のロフィアト・イムランはスーパー・ファルコンズで依然として序列が低いままだという点がある。そのため、この才能ある若きDFはアフリカネーションズカップ期間中もイングランドに残る見込みであり、その汎用性は熊谷とケネディの両方の欠場にクラブが対処するうえで大いに助けとなるだろう。

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    8マンチェスター・シティ

    欠場者数： 4 - 山下杏也加、藤野あおば、長谷川唯（いずれも日本）、メアリー・ファウラー（オーストラリア）

    アジア杯がマンチェスター・シティに与える影響は、今年初めにAFCONが同クラブの男子チームに与える影響がどう見られていたかと同じような形で評価できるだろう。つまり、WSLのどのクラブよりもシティが失う選手の質はおそらく高いものの、だからといって欠場による打撃が最も大きいとは必ずしも言えない。

    1月、シティは米国代表のサム・コフィーという、世界屈指のアンカーを獲得した。これで長谷川唯のポジションは見事にカバーできる。キアラ・キーティングは、若いGKとして求められているプレースタイルをこなす中で時に不安定になることもあるが、離脱するGK山下杏也加の質の高いバックアップにはなる。藤野あおばに関しては、負傷の影響で今季は出場と欠場を繰り返してきたが、その間もシティは対応してきた。メアリー・ファウラーについても同様で、ACL断裂から復帰したばかりのオーストラリア代表FWにすぎない。

    シティのスカッドはWSLで最も層が厚いというわけではなく、4人が数週間離脱することには確かに懸念がある。特に他の選手が負傷すればなおさらだ。だがアンドレー・イェーゲルツのチームは、リーグ戦残り6試合で首位に立ち、2位に勝ち点8差をつけている。今月多少つまずくことがあっても、大局的に見れば、問題ないはずだ。

  • Manchester United v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    7チェルシー

    欠場者数： 2 - エリー・カーペンター、サム・カー（ともにオーストラリア）

    チェルシーにとって今後数週間の影響は、主に他のメンバーの起用可能状況に左右される。書類上は、右SBではルーシー・ブロンズがエリー・カーペンターの穴を埋め、サム・カー不在で弱まるCFの役割は、アギー・ビーヴァー＝ジョーンズ、カタリナ・マカリオ、マイラ・ラミレスのいずれもこなせる。とはいえ、ここ数週間はその4人のうち誰も万全ではなかった。

    ブロンズは今月上旬、数週間の離脱から復帰し、ブルーズにとって大きな朗報となった。とりわけカーペンターの退団が差し迫っていることを考えればなおさらだ。一方、ビーヴァー＝ジョーンズも足首の打撲を経て、徐々にフルコンディションへ戻りつつある。ただし、マカリオとラミレスの復帰時期は見通しが立っておらず、攻撃のバランスという点では中央のストライカーがピッチにいることが重要に感じられる。

    ブルーズは問題ないはずだと思われる。大きく才能あるスカッドを依然として抱えており、徐々にコンディションも回復してきているからだ。それでも、今季ここまでソニア・ボンパストルのチームが抱えてきた負傷の悩みを踏まえると、3月を通して選手たちが健康を維持し、退団の影響を最小限に抑えられると見込むのは決して安全策とは言えない。

    総合的には、多くのクラブよりは有利だが、チャンピオンズリーグ出場枠を争う最大のライバルの一部と比べると、より大きな打撃を受けるだろう。

  • Fuka Nagano Liverpool Women 2025-26Getty Images

    6リヴァプール

    欠場者数： 2 - 長野風花、清水梨紗（ともに日本）

    リバプールはWSLのライバルの一部ほど多くの選手を失っているわけではないが、非常に重要な2人を失うことになる。

    長野風花は今季リーグ戦でレッズの中で誰よりも多くの出場時間を重ねており、中盤でのボール保持における安定感は、イングランドに渡って以来ずっと印象的だ。一方の清水梨紗は、2026年初めに負傷から復帰して以降、右サイドバックで信頼できる働きを続けているが、その時期は降格の危機にあるチームの成績が大きく上向いた時期とも重なっている。

    リバプールは1月に非常に積極的に動き、戦力層を厚くしたことで、今季開幕時よりもこの状況に対処しやすくなっている。前半戦にチームを苦しめた負傷者も、状況が和らいできた。それらは助けになるだろうが、それでも長野と清水がもたらしてきた質の高さは、大きな痛手として感じられるはずだ。

  • Steph Catley Arsenal Women 2025-26Getty Images

    5アーセナル

    欠場者数：3人 - ステフ・キャトリー、ケイトリン・フォード、キーラ・クーニー＝クロス（全員オーストラリア）

    WSLの「ビッグ4」の中で最も悪影響を受けるのはアーセナルだろう。ガナーズはチャンピオンズリーグ出場枠争いで追いかける立場にあり、延期された2試合のせいで、消化試合を行う機会を待つ間に、3位チェルシーから勝ち点4差をつけられている。

    というのも、アーセナルは今季ずっとセンターバックで安定してきたステフ・キャトリーと、ここ最近絶好調のケイトリン・フォード、そしてキーラ・クーニー＝クロスをアジアカップで欠くことになるからだ。後者は、母親のがん診断という衝撃的な知らせの中で帰国して以降、ここ数週間は重要な存在ではなかったが、ミッドフィールドでその存在感が惜しまれるトップクラスの選手である。

    ガナーズは選手層もそれほど厚くない。ケイティ・リードの前十字靭帯（ACL）負傷によりセンターバックの選択肢が1つ減り、リア・ウィリアムソンの最近の復帰は朗報ではあるものの、離脱期間があったためまだフィットネスを戻している最中だ。サイドではフォードの離脱に加え、ベス・ミードが脛骨にヘアライン骨折を負い、クロエ・ケリーも長期離脱からようやく戻ってきたばかりである。

    アーセナルのスカッドには汎用性が高く、重要な3人の穴を埋めるために順応できる選手が十分いるが、ガナーズにとって時に少し厄介になる可能性はある――そして欧州カップ戦出場権争いにおいて、ミスの許される余地はあまりない。

  • Chiamaka Nnadozie Brighton Women 2025-26Getty Images

    4ブライトン

    欠場者数： 4人 - 南萌華、清家貴子（ともに日本）、シャーリーズ・ルール（オーストラリア）、チアマカ・ンナドジエ（ナイジェリア）

    ブライトンは今月の間に、2025-26シーズンにおける最も印象的で安定した4選手を失うことになる。中でも最も大きいのは、正GKであり世界屈指の実力を誇るチアマカ・ンナドジエの一時離脱だろう。彼女は特にナイジェリア代表でそれを証明してきた。最近イングランド代表のキャンプに参加しているソフィー・バガリーは、少なくとも堅実な控えとなる。

    さらに最終ラインでは、南萌華とシャーリーズ・ルールがともにアジアカップへ向かうことで不安材料が増える。またシーガルズは、今季WSLで6ゴールを挙げて得点王争いで同率5位につけるトップスコアラーの清家貴子も欠く見込みだ。総じて、ブライトンにとって厳しい1か月となりそうだ。

    ただし角田楓佳は、競争の激しい日本代表で選考から漏れたためチームに残る。クラブはこの若いMFが最近の有望なパフォーマンスを土台に、他の選手が不在の間にさらなる成長と飛躍を遂げることを期待している。

  • Katrina Gorry West Ham Women 2025-26Getty Images

    3ウェストハム

    欠場者数： 3 - カトリーナ・ゴリー（オーストラリア）、植木理子（日本）、イネス・ベルーモウ（アルジェリア）

    遠藤優の日本のアジアカップ代表メンバーからの落選により、これから控える主要大会がウェストハムに及ぼす影響は限定的となったが、それでもロンドンのクラブはかなり重要な選手たちを失うことになりそうだ。AFCONでアルジェリア代表として戦う予定のイネス・ベルーモウは、どちらかと言えば層の厚みを補う存在だが、カトリーナ・ゴリーと植木理子はこのチームにとって極めて貴重な戦力である。

    ゴリーはウェストハムの主将で、2年前に加入して以来、このチームで一貫して重要な働きを続けてきた。一方の植木は、ハマーズのスカッド内で誰よりもアシスト数が多く、最多得点者のシェキエラ・マルティネスに次いで、直接的なゴール関与数が多い。さらに言えば、この2人はWSLにおける出場時間でも、このチームのフィールドプレーヤー上位4人に入っている点も特筆に値する。

    新指揮官リタ・グアリーノには、特に活発だった1月の移籍市場を経て、ゴリーと植木の両方を代替する選択肢はある。しかし、残留争いの渦中にあるチームにとって、両者の離脱は大きな穴となる。今季の状況が不安定であることが、事態をさらに深刻にしている。

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    2トッテナム

    欠場者数：3 - クレア・ハント（オーストラリア）、古賀塔子、浜野まいか（いずれも日本）

    今月トッテナムより多くの選手を失うことになるWSLのチームはあるが、スパーズはアジアカップの期間中に先発センターバック2人を欠くことになるため、これほど大きな悪影響を受けるチームは多くないだろう。古賀塔子は日本にとって重要な選手となり、クレア・ハントも開催国オーストラリアで同様の役割を担うはずだ。そしてマーティン・ホーは、自分のスパーズがどう適応するかを見いださなければならない。

    今季リーグで、北ロンドンのこのチームが古賀とハント以外のセンターバックコンビで先発したのは一度だけで、アストン・ヴィラ戦の勝利でモリー・バートリップが先発に抜てきされた時だった。他の試合ではすべて、昨季WSLで最下位から2番目だったチームにとって素晴らしいシーズンとなっている中で、古賀とハントが守備の中心で極めて重要な存在となってきた。バートリップはそのセンターバックの一枠に堅実な選択肢を提供するだろうが、ホーが他に何をするのかも興味深い。

    さらに、チェルシーからのレンタルで加入している若き攻撃的ミッドフィールダー、浜野まいかの離脱もある。彼女は日本代表に合流することになる。スパーズは1月にこのフォワードを獲得する際にその点を十分認識していたはずだが、それでも層をさらに薄くするのは確かだ。たとえそのポジションが比較的選手層の厚いエリアだとしても。

    オーストラリア代表として38キャップを持つチャーリー・グラントは、11月に負傷してからようやくフルのトレーニングに戻ったばかりのため、代表チームには帯同しない。このDFは、今後数週間にわたって他の選手が不在となる間、少なくとも必要な戦力面での上積みをもたらすだろうが、アジアカップに行けないことには失望するはずだ。

  • Honoka Hayashi Everton Women 2025-26Getty Images

    1エヴァートン

    欠場者数： 4 - 石川璃音、林穂乃香、北川ひかる（全員日本）、クレア・ウィーラー（オーストラリア）

    2025-26シーズンの開幕前から、エヴァートンが3月に大きな打撃を受けることは誰の目にも明らかだった。トフィーズは夏に日本代表3選手を獲得し、アジアカップで不在となり得る選手の総数を6人に増やしたうえ、トニ・ペインもナイジェリアとともにAFCONへ向かう可能性が高かった。最終的には、その7人のうちクラブが失うのは4人だけになりそうだが、WSLでこれ以上の欠場者を抱えるチームは他にない見込みだ。

    エヴァートンの状況が他より深刻なのは、これだけ多くの欠場者に対応できるだけの選手層がないこと、しかもすでに十分長い負傷者リストを抱えている最中だという点にある。さらに、不在となる選手の重要性――例えばクレア・ウィーラーと林穂乃香は、今季リーグ戦でのエヴァートンにおける出場時間がそれぞれ4位と5位に位置している――を考えれば、チームにとって乗り切るのが難しい時期になるだろう。

    幸いにもトフィーズにとって、もう一人の重要な歯車である籾木結花は日本代表に選ばれず、またマズ・パチェコはフィリピンのパスポートをまだ待っているため、現時点では代表でプレーできない。一方のペインは、ここ1か月以上出場がない負傷の影響で、トフィーズに残ることになりそうだ。エヴァートンとしては、今後数週間のうちに彼女がどこかの時点で復帰し、必要な上積みをもたらして、クラブを忌まわしい降格圏から遠ざける助けとなることを期待している。

