僅差に終わったアーセナルとアトレティコ・マドリー。CL準決勝第2戦、両チームの選手たちを採点する。
【選手採点】アーセナルが20年ぶりに決勝進出！サカ決勝弾で輝いたのは？ | CL準決勝
- AFP
アーセナル
得点者：サカ（44分）
- Getty Images Sport
GK＆DF
ダビド・ラヤ（7/10）：
仕事は少なかったが、後半のピンチでは的確に対応し、パス配給も安定していた。
ベン・ホワイト（7/10）：
ヴィクトル・ギェケレシュへの裏へのパスで先制点をアシストし、守備でもほぼミスのないプレーだった。
ウィリアム・サリバ (6/10)：
前半はアルバレスの抜け出しを幾度も阻んだが、ヘディングミスがジュリアーノの同点弾につながらなかったのは運が良かった。
ガブリエウ・マガリャンイス（7/10）：
ジュリアーノを倒さずに抑え込み、ラヤのセーブ直後には体を入れ込んで危険を未然に防いだ。
リッカルド・カラフィオーリ（6/10）：
左SBの定位置を確保し、チャンスがあれば前線へ。エリア内でグリーズマンを踏みつけたが、直前にガブリエウへのFKが宣告されていたため救われた。
- Getty Images Sport
MF
マイルズ・ルイス＝スケリー（7/10）：
週末のフラム戦で好パフォーマンスを見せ、スビメンディを押しのけて先発の座を射止めた。序盤にジョレンテを倒してもイエローカードを免れたのは運が良かったが、中盤2試合目の19歳としては完成度の高いプレーだった。
デクラン・ライス（7/10）：
ジュリアーノの決定機を大きなブロックで阻止。深い位置ながらアトレティコ陣内に鋭い突破を何度か見せた。
エベレチ・エゼ（4/10）：
得意のポジションで起用されたが内容は低調。数回ボールを奪われ、存在感を示せなかった。60分前に交代は妥当。
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FW
ブカヨ・サカ（7/10）：
試合の大半は目立たなかったが、前半終了間際にオブラクのミスを素早く察知し、押し込んでアーセナルに先制点をもたらした。復帰後2度目の先発で58分に疲労から交代。
ヴィクトル・ギェケレシュ（7/10）：
先制点は右サイドで積極的にスペースを突いたスウェーデン人選手から生まれた。試合開始直後から存在感を示していた。2点目の絶好機は逃したが、批判されがちなストライカーとしては前向きな内容だった。
レアンドロ・トロサール（7/10）：
オブラクが弾いたシュートでチャンスを作り、左サイドで守備でも献身的に動いた。
- Getty Images Sport
サブ＆監督
マルティン・ウーデゴール（6/10）：
ケガから復帰した主将は、精彩を欠いたエゼに代わって後半中盤に投入され、チームの勝利に貢献した。
ノニ・マドゥエケ（6/10）：
右ウイングでサカの代役を務め、激しいプレスで試合に活を入れた。
ピエロ・ヒンカピエ（6/10）：
左SBで出場し、ギェケレシュに好機を創出した。
マルティン・スビメンディ（評価なし）：
終盤にルイス＝スケリーに代わって中盤に入ったのみ。
ガブリエウ・マルティネッリ（評価なし）：
トロサールと交代し、残り10分で出場。
ミケル・アルテタ（8/10）：
積極的な先発を選び、サカのコンディションを信じて起用。前半終了間際にエースが鮮やかなゴールを決めた。ルイス＝スケリーを重要な一戦で起用した判断も高評価。
- Getty/GOAL
アトレティコ・マドリー
得点者：なし
- Getty Images Sport
GK＆DF
ヤン・オブラク（5/10）：
ペナルティエリア内では落ち着いてボールをコントロールし、ビルドアップでも自信を示した。しかし、サカのゴールを許した弱いセーブは悔やまれる。
マルク・プビル（6/10）：
右SB、後半はCBでも安定。アーセナルのフィジカルにも対応。
ロビン・ル・ノルマン（5/10）：
ギェケレシュへのボールには対応できたが、トロサールのシュートをオブラクが弾いた場面では反応が遅れ、サカに決められた。60分前に交代。
ダヴィド・ハンツコ（5/10）：
第1戦より安定していたが、前半終了間際にサリバからギェケレシュへ通ったスルーパスをカットできなかった。
マッテオ・ルッジェーリ (6/10)：
サカに数度抜かれたが、このレベルでの経験が浅い割に健闘した。
- AFP
MF
ジュリアーノ・シメオネ（4/10）：
前半はライスのタックルに阻まれ不運だったが、後半早々のラヤをかわした後の対応は改善が必要だった。先制点の場面ではトロサールに簡単に右へ切り込ませた。30分以上を残して交代。
マルコス・ジョレンテ (5/10)：
自陣ペナルティエリア周辺で多くのブロックとインターセプトを決めたが、攻撃への貢献は少なかった。
コケ（4/10）：
試合の大半をアーセナルのペースを落とすのに費やし、時折成功したが、ボール保持時にはリスクを冒せなかった。
アデモラ・ルックマン（3/10）：
ボールが足元で弾み、パスミスも目立った。後半早々に交代するまで、逆サイドへ抜け出したホワイトへのマークに苦戦した。
- Getty Images Sport
FW
アントワーヌ・グリーズマン（4/10）：
守備では積極的に戻ったが、攻撃エリアでのラストパスが不足。後半早々にラヤを脅かしたが直後に交代。チャンピオンズリーグのキャリアがこう終わるのは残念だ。
フリアン・アルバレス（4/10）：
サリバのプレッシャーで早々に枠外へシュート。その後もチャンスを作れず、後半中盤に交代した。
- AFP
サブ＆監督
アレクサンダー・スルロット（4/10）：
ヘディングは良かったが、終盤の決定機を逃した。
ナウエル・モリーナ（5/10）：
右サイドでジュリアーノと交代し出場したが、試合に馴染めず。
ジョニー・カルドーソ（6/10）：
中盤からアトレティコの攻撃を活性化しようとした。
アレックス・バエナ（5/10）：
グリーズマンに代わって入り、正確なパスをいくつか配ったが、それ以上の見せ場はなし。終盤のシュートは大きく枠を外れた。
チアゴ・アルマダ（5/10）：
出場した25分間、アーセナルの守備を崩す術に欠けた。
ディエゴ・シメオネ（5/10）：
第1戦後半と同じシステムを採用し交代策も積極的だったが、ホームの守備陣を脅かす攻撃を全く見せられなかった。