【選手採点】アーセナルが20年ぶりに決勝進出！サカ決勝弾で輝いたのは？ | CL準決勝

ダビド・ラヤ（7/10）：

仕事は少なかったが、後半のピンチでは的確に対応し、パス配給も安定していた。

ベン・ホワイト（7/10）：

ヴィクトル・ギェケレシュへの裏へのパスで先制点をアシストし、守備でもほぼミスのないプレーだった。

ウィリアム・サリバ (6/10)：

前半はアルバレスの抜け出しを幾度も阻んだが、ヘディングミスがジュリアーノの同点弾につながらなかったのは運が良かった。

ガブリエウ・マガリャンイス（7/10）：

ジュリアーノを倒さずに抑え込み、ラヤのセーブ直後には体を入れ込んで危険を未然に防いだ。

リッカルド・カラフィオーリ（6/10）：

左SBの定位置を確保し、チャンスがあれば前線へ。エリア内でグリーズマンを踏みつけたが、直前にガブリエウへのFKが宣告されていたため救われた。