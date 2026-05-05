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Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Mark Doyle

【選手採点】アーセナルが20年ぶりに決勝進出！サカ決勝弾で輝いたのは？ | CL準決勝

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アーセナル 対 アトレティコ・マドリー
アーセナル
アトレティコ・マドリー

火曜日の緊迫した試合で、ブカヨ・サカの唯一のゴールでアーセナルはアトレティコ・マドリーを1-0で下し、2試合合計2-1で20年ぶりとなるチャンピオンズリーグ決勝進出を決めた。 先週の第1戦はPKで1点ずつ取り合い、五分だった。エミレーツでの第2戦も消耗戦となり、両チームの差はほとんど見られなかった。

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僅差に終わったアーセナルとアトレティコ・マドリー。CL準決勝第2戦、両チームの選手たちを採点する。

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICOAFP

    アーセナル

    得点者：サカ（44分）

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  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    GK＆DF

    ダビド・ラヤ（7/10）：

    仕事は少なかったが、後半のピンチでは的確に対応し、パス配給も安定していた。

    ベン・ホワイト（7/10）：

    ヴィクトル・ギェケレシュへの裏へのパスで先制点をアシストし、守備でもほぼミスのないプレーだった。

    ウィリアム・サリバ (6/10)：

    前半はアルバレスの抜け出しを幾度も阻んだが、ヘディングミスがジュリアーノの同点弾につながらなかったのは運が良かった。

    ガブリエウ・マガリャンイス（7/10）：

    ジュリアーノを倒さずに抑え込み、ラヤのセーブ直後には体を入れ込んで危険を未然に防いだ。

    リッカルド・カラフィオーリ（6/10）：

    左SBの定位置を確保し、チャンスがあれば前線へ。エリア内でグリーズマンを踏みつけたが、直前にガブリエウへのFKが宣告されていたため救われた。

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    MF

    マイルズ・ルイス＝スケリー（7/10）：

    週末のフラム戦で好パフォーマンスを見せ、スビメンディを押しのけて先発の座を射止めた。序盤にジョレンテを倒してもイエローカードを免れたのは運が良かったが、中盤2試合目の19歳としては完成度の高いプレーだった。

    デクラン・ライス（7/10）：

    ジュリアーノの決定機を大きなブロックで阻止。深い位置ながらアトレティコ陣内に鋭い突破を何度か見せた。

    エベレチ・エゼ（4/10）：

    得意のポジションで起用されたが内容は低調。数回ボールを奪われ、存在感を示せなかった。60分前に交代は妥当。

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    FW

    ブカヨ・サカ（7/10）：

    試合の大半は目立たなかったが、前半終了間際にオブラクのミスを素早く察知し、押し込んでアーセナルに先制点をもたらした。復帰後2度目の先発で58分に疲労から交代。

    ヴィクトル・ギェケレシュ（7/10）：

    先制点は右サイドで積極的にスペースを突いたスウェーデン人選手から生まれた。試合開始直後から存在感を示していた。2点目の絶好機は逃したが、批判されがちなストライカーとしては前向きな内容だった。

    レアンドロ・トロサール（7/10）：

    オブラクが弾いたシュートでチャンスを作り、左サイドで守備でも献身的に動いた。

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    サブ＆監督

    マルティン・ウーデゴール（6/10）：

    ケガから復帰した主将は、精彩を欠いたエゼに代わって後半中盤に投入され、チームの勝利に貢献した。

    ノニ・マドゥエケ（6/10）：

    右ウイングでサカの代役を務め、激しいプレスで試合に活を入れた。

    ピエロ・ヒンカピエ（6/10）：

    左SBで出場し、ギェケレシュに好機を創出した。

    マルティン・スビメンディ（評価なし）：

    終盤にルイス＝スケリーに代わって中盤に入ったのみ。

    ガブリエウ・マルティネッリ（評価なし）：

    トロサールと交代し、残り10分で出場。

    ミケル・アルテタ（8/10）：

    積極的な先発を選び、サカのコンディションを信じて起用。前半終了間際にエースが鮮やかなゴールを決めた。ルイス＝スケリーを重要な一戦で起用した判断も高評価。

  • Alvarez Griezmann Simeone Atletico GFXGetty/GOAL

    アトレティコ・マドリー

    得点者：なし

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    GK＆DF

    ヤン・オブラク（5/10）：

    ペナルティエリア内では落ち着いてボールをコントロールし、ビルドアップでも自信を示した。しかし、サカのゴールを許した弱いセーブは悔やまれる。

    マルク・プビル（6/10）：

    右SB、後半はCBでも安定。アーセナルのフィジカルにも対応。

    ロビン・ル・ノルマン（5/10）：

    ギェケレシュへのボールには対応できたが、トロサールのシュートをオブラクが弾いた場面では反応が遅れ、サカに決められた。60分前に交代。

    ダヴィド・ハンツコ（5/10）：

    第1戦より安定していたが、前半終了間際にサリバからギェケレシュへ通ったスルーパスをカットできなかった。

    マッテオ・ルッジェーリ (6/10)：

    サカに数度抜かれたが、このレベルでの経験が浅い割に健闘した。

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICOAFP

    MF

    ジュリアーノ・シメオネ（4/10）：

    前半はライスのタックルに阻まれ不運だったが、後半早々のラヤをかわした後の対応は改善が必要だった。先制点の場面ではトロサールに簡単に右へ切り込ませた。30分以上を残して交代。

    マルコス・ジョレンテ (5/10)：

    自陣ペナルティエリア周辺で多くのブロックとインターセプトを決めたが、攻撃への貢献は少なかった。

    コケ（4/10）：

    試合の大半をアーセナルのペースを落とすのに費やし、時折成功したが、ボール保持時にはリスクを冒せなかった。

    アデモラ・ルックマン（3/10）：

    ボールが足元で弾み、パスミスも目立った。後半早々に交代するまで、逆サイドへ抜け出したホワイトへのマークに苦戦した。

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    FW

    アントワーヌ・グリーズマン（4/10）：

    守備では積極的に戻ったが、攻撃エリアでのラストパスが不足。後半早々にラヤを脅かしたが直後に交代。チャンピオンズリーグのキャリアがこう終わるのは残念だ。

    フリアン・アルバレス（4/10）：

    サリバのプレッシャーで早々に枠外へシュート。その後もチャンスを作れず、後半中盤に交代した。

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICOAFP

    サブ＆監督

    アレクサンダー・スルロット（4/10）：

    ヘディングは良かったが、終盤の決定機を逃した。

    ナウエル・モリーナ（5/10）：

    右サイドでジュリアーノと交代し出場したが、試合に馴染めず。

    ジョニー・カルドーソ（6/10）：

    中盤からアトレティコの攻撃を活性化しようとした。

    アレックス・バエナ（5/10）：

    グリーズマンに代わって入り、正確なパスをいくつか配ったが、それ以上の見せ場はなし。終盤のシュートは大きく枠を外れた。

    チアゴ・アルマダ（5/10）：

    出場した25分間、アーセナルの守備を崩す術に欠けた。

    ディエゴ・シメオネ（5/10）：

    第1戦後半と同じシステムを採用し交代策も積極的だったが、ホームの守備陣を脅かす攻撃を全く見せられなかった。

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