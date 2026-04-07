アレクサンダー＝アーノルドにとって、その信頼とは悪い部分のいくつかも受け入れることを意味する。彼の守備面の問題は以前から繰り返し語られてきた――そしておそらく、やや大げさに扱われてもきた。アレクサンダー＝アーノルドは、言われているほど悪いDFというわけではない。だが、ところどころで集中を欠く。時にサイドバックとして求められる守備の強度について、古典的な教育を受けてこなかった、あくまでもコンバートされたセンターミッドフィルダーなのだ。彼の反対側での問題がこれほど厳しく精査されるのは、ひとえに攻撃面であまりにも効果的だからに過ぎないのかもしれない。

しかし、それは免罪されるべきだという意味ではない。リヴァプール時代、相手チームは常にレッズの右サイドを狙ってきた。だがリヴァプールはそれに応じて調整していた。クロップの下でも、より最近ではアルネ・スロットの下でも、彼をカバーするために背後へセンターミッドフィルダーが常に絞って入っていた。確かにアレクサンダー＝アーノルドは守備の弱点ではあったが、リヴァプールは実質的に、彼がマークを任されている相手をダブルチームで抑えていたのだ。

マドリーは彼に同じ贅沢を与えていない。その結果のいくつかは悲惨だった。チャンピオンズリーグではジェレミー・ドクに手玉に取られた。ラ・リーガのセルタ戦では目を覆いたくなるミスをいくつか犯した。そして週末、マジョルカ戦で終盤に走り込む相手を追えなかったことで、ロス・ブランコスは屈辱的な敗戦を喫し、優勝争いに大きな痛手となり得る結果を招いた。スペインのメディアもそれに応じて容赦がない。『マルカ』は先月、彼の守備についてかなり手厳しく評していた。

「リヴァプールを熱心に観ている者なら誰でも、トレントが決して守備の番犬ではないことを知っている。彼の強みは前に出て、卓越したパスでボールを配給することにある。だが守備？ 忘れたほうがいい。セルタの先制点でまたしても証明されたとおりだ。問題は、彼ができないのか、それとも単にやる気がないのかという点だけだ。だからレアル・マドリーのファンなら、彼の守備パフォーマンスが気に入らないからといって、このイングランド人フルバックに腹を立てるな。むしろ彼を獲得した人物に怒るべきだ」