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Diaz test will decide Trent's England fateGetty
Thomas Hindle

アーノルドはイングランド代表に望みをつなげるか。バイエルン戦でディアスとのマッチアップがテストに

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トレント・アレクサンダー＝アーノルド
ルイス・ディアス
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バイエルン
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レアル・マドリー 対 バイエルン
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それはトレント・アレクサンダー＝アーノルドにしか出せないパスの一つだった。2024年12月、リヴァプールはトッテナムの守備を崩しあぐねていたが、スパーズは圧力の波を受けながらも23分間、堅く持ちこたえていた。だがその後、アレクサンダー＝アーノルドが決定的なボールを供給する。彼は右ウイングから内側へ流れて理想的な角度を作り出し、2人のセンターバックの間へ鋭いクロスを巻いて送り、ディアスの頭にぴたりと合わせた。

ディアスは歓喜のあまり勢いよく駆け去ると、アレクサンダー＝アーノルドを誘って一緒に走った。結局、そのシーズンの印象的な光景のひとつとして残ったのは、あのクロスの後にディアスがアレクサンダー＝アーノルドのブーツを磨くふりをした場面だった。残念ながら多くのリヴァプールファンにとって、その連係は今や完全に過去のものだ。約18か月後、両者はそれぞれ別の場所で腕を磨いている。アレクサンダー＝アーノルドはレアル・マドリーで先発メンバーに出たり入ったりし、ディアスはバイエルン・ミュンヘンでキャリア最高の一年を謳歌している。

つまり、これは異なる軌道をたどった二つのキャリアの物語である。アレクサンダー＝アーノルドは全盛期にリヴァプールを去り、スペインの首都に足を踏み入れた途端にさらに飛躍していくと見られていた。一方のディアスは、いわば再生プロジェクトのような感覚を抱えたままリヴァプールを離れた――出たがっていた選手に救いの手が差し伸べられた形だが、まだ証明すべきことが多かった。

ところが、現実は逆だった。アレクサンダー＝アーノルドは、負傷の問題にせよ戦術面の適応にせよ、苦しんできた。ディアスはこれまで以上に走り回り、創造し、決めるためのスペースを与えられ、ブンデスリーガを驚くほど簡単に見せている。そして火曜の夜、両者は対戦する。アレクサンダー＝アーノルドは、結局本格的に始まったとは言いがたいシーズンの中でこの一戦を迎える。ディアスは自信に満ち溢れた状態で彼と相まみえる。かつてはチームメイトだったが、今は敵同士。そしてサイドでの両者の決闘は、注目度の高いチャンピオンズリーグの一戦で決定的な要因になるだろう。

  • Liverpool FC v AFC Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    素晴らしいパートナーシップ

    2022年1月にディアスがマージーサイドに到着すると、レッズにさらなる輝きがもたらされた。当時、左ウイングのサディオ・マネがシーズン終了後にクラブを離れる可能性が高いことは明らかだった。ポルトで印象的な活躍を見せていたディアスに対し、スパーズが獲得に動く準備ができていたと報じられていた。リヴァプールは先手を打ち、1月に獲得を決めた。もっとも、プレミアリーグへの適応には、正直なところ少し時間がかかった。

    しかし、アレクサンダー＝アーノルドとの連係は即座に生まれた。マージーサイドで共に過ごした3シーズンの間に、右サイドバックの彼がディアスをアシストしたのはわずか3回にとどまった。それでも、創造性に富んだ相互理解は早い段階から明確だった。ユルゲン・クロップ率いるチームが戦術的に進化していく中で、よく見られた光景でもある。アレクサンダー＝アーノルドが内側へ流れて左サイドへ鋭いロングパスを送り、ディアスがそれに勢いよく走り込む、という形だ。

    アレクサンダー＝アーノルドは、ディアスがクラブに加入した際、連係がかなりスムーズに進んだことを認めている。

    「新しい選手が加入すると、どうフィットするのか、どんなプレーをするのか、練習ではどうなのか、どんな人物なのかを見るのはいつも楽しみだけど、彼はすぐに馴染んだよ」

    そしてもちろん、2人はピッチ上で大きな成功を分かち合った。3シーズン半を共に過ごし、その間にリーグカップ2回、FAカップ、そしてプレミアリーグを制した。

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  • Luis Diaz Bayern 2026Getty Images

    ディアスが新天地で躍動

    とはいえ、昨夏に両者がクラブを離れた時点では、物事はそれぞれ別の方向に進むだろうと大方は考えていた。ブンデスリーガ外では歴史的に大金を投じることに消極的なバイエルンが、コロンビア人の彼に7000万ユーロを支払ったときには、いくつかの眉が上がった。

    実際のところ、ディアスは少し苦戦するはずだった。バイエルンのチーム内に彼の明確な居場所は、確かになかった。しかし、キングスレイ・コマンがアル・ナスルへ移籍し、さらにジャマル・ムシアラがクラブ・ワールドカップで凄惨な足首の負傷を負うと、ディアスに果たすべき役割があるかもしれないことが明らかになった。指揮官ヴァンサン・コンパニは、その形を見事に整えている。ハリー・ケインは、動き回り、下がってボールを受け、パスを通す。ディアスは背後へ走り込む。そして相手がローブロックを敷いてきたときには、ディアスは必要なトリッキーさでスペースを見つけ、クロスを選び、味方をお膳立てできる。ケインが早くも8月に強調していたのは、その点だ。

    「ルチョはね、まだ数週間だけど、すぐに通じ合えるものを感じている。今日も彼は僕にアシストを2つしてくれたし、彼自身のゴールも本当に見事に決め切った」

    そして、それ以降も彼の勢いはほとんど落ちていない。ディアスは公式戦全体で40のゴール関与を記録している。90分あたりのゴール関与は平均1.08――キャリア最高の数字で、リヴァプールでの最終シーズンに記録した量のほぼ2倍にあたる。

  • Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    アーノルドは…

    一方のアレクサンダー＝アーノルドは、なかなか調子が上がらずに苦しんでいる。イングランド人にとって出だしから厳しかった。正直なところ、そのすべてが彼の責任というわけではない。彼はカルロ・アンチェロッティが指揮していたクラブに口説かれて加入したが、その監督はシーズン終了とともに去ってしまった。

    その後は戦術に長けた、オタク気質の強いシャビ・アロンソの下で指導を受けたものの、彼はすぐに解任された。負傷で離脱した時期を経て、アレクサンダー＝アーノルドはいま、戦術の組み立てに関してより放任主義的なアプローチを取るアルバロ・アルベロアの下で、ようやく馴染み始めている。アルベロアは若手を信頼し、概して最善の選手をピッチに送り出し、あとは彼らに自由にプレーさせている。

    アレクサンダー＝アーノルドにとってそれは、かなり多くのことを手探りで整理しながら、世界最高の選手たちと即興的にどう連係して動くかを学ぶことを意味してきた。だが、そのための時間は十分ではなかった。今季ラ・リーガでのアレクサンダー＝アーノルドの出場時間は754分。4アシスト（直近2試合で2アシスト）を記録しているとはいえ、新天地にまだ適応している途中のように見える部分が大きい。もちろん、これは自然なことだ。彼は昨夏まで、プロキャリアのすべてをマージーサイドで過ごしてきた。そこでは、よく磨き上げられた機械の重要な歯車だった。だがここでは、手すりのような支えが少ない。サッカーはより即興的で、場当たり的になる。これは、サッカー選手が「自分に何ができるか」を示すことを求められている、という問題なのだ。

  • trent alexander-arnold(C)Getty Images

    突くべき守備上の問題点

    アレクサンダー＝アーノルドにとって、その信頼とは悪い部分のいくつかも受け入れることを意味する。彼の守備面の問題は以前から繰り返し語られてきた――そしておそらく、やや大げさに扱われてもきた。アレクサンダー＝アーノルドは、言われているほど悪いDFというわけではない。だが、ところどころで集中を欠く。時にサイドバックとして求められる守備の強度について、古典的な教育を受けてこなかった、あくまでもコンバートされたセンターミッドフィルダーなのだ。彼の反対側での問題がこれほど厳しく精査されるのは、ひとえに攻撃面であまりにも効果的だからに過ぎないのかもしれない。

    しかし、それは免罪されるべきだという意味ではない。リヴァプール時代、相手チームは常にレッズの右サイドを狙ってきた。だがリヴァプールはそれに応じて調整していた。クロップの下でも、より最近ではアルネ・スロットの下でも、彼をカバーするために背後へセンターミッドフィルダーが常に絞って入っていた。確かにアレクサンダー＝アーノルドは守備の弱点ではあったが、リヴァプールは実質的に、彼がマークを任されている相手をダブルチームで抑えていたのだ。

    マドリーは彼に同じ贅沢を与えていない。その結果のいくつかは悲惨だった。チャンピオンズリーグではジェレミー・ドクに手玉に取られた。ラ・リーガのセルタ戦では目を覆いたくなるミスをいくつか犯した。そして週末、マジョルカ戦で終盤に走り込む相手を追えなかったことで、ロス・ブランコスは屈辱的な敗戦を喫し、優勝争いに大きな痛手となり得る結果を招いた。スペインのメディアもそれに応じて容赦がない。『マルカ』は先月、彼の守備についてかなり手厳しく評していた。

    「リヴァプールを熱心に観ている者なら誰でも、トレントが決して守備の番犬ではないことを知っている。彼の強みは前に出て、卓越したパスでボールを配給することにある。だが守備？ 忘れたほうがいい。セルタの先制点でまたしても証明されたとおりだ。問題は、彼ができないのか、それとも単にやる気がないのかという点だけだ。だからレアル・マドリーのファンなら、彼の守備パフォーマンスが気に入らないからといって、このイングランド人フルバックに腹を立てるな。むしろ彼を獲得した人物に怒るべきだ」

  • Thomas Tuchel Trent Alexander-Arnold EnglandGetty/GOAL

    ワールドカップの行方がかかっている

    そしてそれは、イングランド代表入りの望みがいま危機にさらされているアレクサンダー＝アーノルドにとって、これ以上ないほど最悪のタイミングで起きた。トーマス・トゥヘル監督は先月の親善試合2試合で彼を招集せず、その判断はファンやメディアの間で賛否を呼んだ。トゥヘルは、アレクサンダー＝アーノルドが自動的に代表メンバーに入るべきだという見方を一蹴し、右サイドバックを外すのは「難しい」決断だったと認めつつも、「競技上の」理由からそうしたのだと述べた。要するに、トゥヘルは自分のチームにとって理想的な適任者だとは見ていないのだ。

    もちろん、誰もが少し過剰反応せざるを得なかった。この決定に憤っていた人々の多くは、マドリーの試合を毎週欠かさず見ているわけではない。もし見ていれば、アレクサンダー＝アーノルドが好調とは言いがたいことが分かるだろう。そしておそらく、彼を擁護する側の人々もトゥヘルのシステムを見て、守備での運動量がより高いサイドバックのほうが、このドイツ人が描くフットボールのビジョンにははるかに適していると認められるはずだ。

    それでも、こうした試合こそが多くの人が見る試合でもある。このような大一番によって意見は形成される。今季ここまでマドリーをほとんど見てこなかった人であっても、チャンピオンズリーグは間違いなく見るだろう。火曜の夜は、すべての選手一人ひとりに注目の目が向けられる。

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    これから訪れる混沌

    それはチャンピオンズリーグ準々決勝を前にして、いっそう重要に思える。もちろん、こうした試合はいつだって大きい。だが、フットボール界で最もエリートな大会の頂点では、個々のマッチアップがすべてだ。バイエルンは間違いなく、マドリーの右サイドを確実に突けるエリアとして強調しているだろう。そしてもちろん、ここでの最大の皮肉は、彼に対してプレーするのにおそらく最も適した選手が彼らにいる、ということだ。

    つまり、ディアスとアレクサンダー＝アーノルドは何度も一緒にプレーしてきた。練習でも、どれほど多くの一対一を繰り広げてきたか想像するしかない。イングランド人を相手にどちらへ切れ込み、どうかわしていくかを知っている人物がいるとすれば、それは90分間彼がマークすることになる相手その人だ。

    アレクサンダー＝アーノルドもそれを理解している。彼はまた、チャンピオンズリーグの試合がどれほど大きいものかをよく分かっているとも認めた。

    「他の試合が重要ではないと言いたいわけではないけど、これだけ大きな注目が集まり、これだけ多くの視線が向けられると、結果を出さなければならないと分かる。こういうクラブでプレーする以上、勝たなければならないという期待がある」と、マドリーがマン・シティを下した後に彼は語った。

    あとは、その言葉をピッチで証明するだけだ。

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